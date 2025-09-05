Las ayudas de los incendios de 2017 siguen sin pagarse

Los afectados por los incendios que hace ocho años arrasaron 2.000 hectáreas de los municipios de Ibias, Allande, Degaña y Cangas del Narcea no han recibido todavía ni un euro de los 500.000 anunciados en ese momento por el Gobierno de Asturias. Mientras que en 2023, tras uno de los mayores incendios de la región, el 40 por ciento de los afectados se quedaron sin ayuda regional.

Estos dos ejemplos son para el Partido Popular una muestra de que para el PSOE "ya no tiene valor ni lo que se publica en el BOPA". "Se ha engañado a los vecinos, delante de sus casas, de sus bienes quemados, y a su desolación se le sumó el humo del engaño del Gobierno socialista de turno, prometiendo ayudas que dejó en un cajón", afirmó ayer el diputado regional Luis Venta, en una rueda de prensa acompañado por Mercedes Cruzado, secretaria general del sindicato agrario COAG.

Los 500.000 euros anunciados en 2017 estaban destinados a reparación de cierres, traídas de agua, mangas ganaderas o colmenas. "¿Nadie asume responsabilidad alguna en este desastre de gestión?", se preguntó Venta, quien reclamó al Gobierno que se retome el expediente de ayudas, que generó expectativas entre los afectados. Sobre las ayudas de 2023, recordó que el PP pidió modificar las condiciones, pero el Ejecutivo se negó, provocando que un cuarenta por ciento de los expedientes no fuesen favorables.

Esta misma petición es la que hizo Mercedes Cruzado. "Que lo retomen, por esta gente que perdió tanto y pasó tanto miedo. A esta gente hay que compensarlos mínimamente", solicitó. La sindicalista fue muy dura con el Ejecutivo de Adrián Barbón. "Que se pongan las pilas y cumplan las promesas que hacen. Venden humo, pero son promesas de escaparate", criticó.