El concurso de fotografía "más peludo" de LA NUEVA ESPAÑA ya tiene ganadoras
A través de una instantánea, los participantes enseñaron el lado más veraniego de sus mascotas
LA NUEVA ESPAÑA puso en marcha para este verano un concurso de fotografía que mezclaba el preciado calorcito de esta estación y nuestros mejores amigos de cuatro patas. Los peludos se convirtieron en el foco de atención de las cámaras de todos sus dueños para participar en "La Foto del Verano: Edición Peludos".
Esta cabecera, con el patrocinio de MAS CAN y la colaboración de Media Markt, puso en marcha este concurso para encontrar la foto más tierna, original o divertida de todas las presentadas en el concurso.
Tras recibir varias propuestas, finalmente dimos con la ganadora y la finalista del certámen. La ganadora, Vanesa Hernández fotografió a Paco y a Noah en una imagen que celebra el amor y la familia inspirada en la película "La Dama y el Vagabundo". Según explica la ganadora, "con esta foto queremos representar nuestro "verano" particular, la importancia de integrar a las mascotas en la vida familiar, de compartir no solo recursos, sino también cariño, juegos y compañía pues ellos son parte esencial de nuestras historias y merecen todo nuestro amor".
Por otra parte, como finalista quedó la fotografía de María Eugenia Sánchez Collar, con una foto de su perro Telmo relajado sobre una hamaca en una jornada playera.
Los premios repartidos son un aspirador escoba de Rowenta RH9A73 X - Force Flex 14.60 Animal Care, cedido por Media Markt y un vale por valor de 125 euros para canjear en tiendas de MAS CAN (Tirso de Avilés, 5 y Avda. de Galicia 50, ambas direcciones en Oviedo) a canjear en una compra única y con caducidad el 31 de diciembre de 2025 para la ganadora. En el caso de la finalista, se llevó el mismo vale de 125 euros a canjear en MAS CAN que la ganadora del concurso.
¡Muchas gracias a todos por participar!
Algunas de las fotos más destacadas entre las seleccionadas:
- El mensaje de Sanz Montes a los 52 curas que cambian de parroquia en Asturias: 'Los sacerdotes no son turistas, buscan el querer de Dios
- Aprobada la quita de deuda desigual: esto es lo que recibirá Asturias por cada habitante (que es la mitad de lo que percibirán los catalanes)
- ¿Cómo ven los visitantes Asturias y qué nota le ponen? Muchos halagos, pero también alguna crítica
- Valdesoto, 'pueblo ejemplar' en constancia: 'Después de veintiún años lo merecíamos
- El viaje en tren de Asturias a Madrid no volverá al entorno de las tres horas hasta el otoño: esta es la fecha que se maneja
- Los descuentos del peaje del Huerna fracasan y la mayoría de asturianos sigue pagando 15,60 euros: los datos que lo demuestran
- Las regiones del PP se plantan y solo Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña aceptan la quita
- Estos son los planes de Indra para su fábrica de vehículos blindados: 43 millones de euros, una pista de pruebas, oficinas...