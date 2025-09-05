El Concurso de Ganado vuelve a Tineo mañana

Tineo se convertirá de nuevo en el epicentro del sector ganadero asturiano. Lo hará desde mañana, gracias a la celebración del XXXIV Concurso de Ganado, que tiene lugar durante este fin de semana en el Recinto Ferial de Santa Teresa. La alcaldesa, Montse Fernández, anima a vecinos y visitantes a disfrutar del evento: "Invito a todo el mundo a acercarse a Tineo para vivir un fin de semana único. Este concurso no solo refleja la fuerza de nuestro sector ganadero, sino también la pasión y el esfuerzo de quienes lo mantienen vivo cada día".

El certamen, organizado por el Ayuntamiento de Tineo, reunirá a ganaderos, técnicos y profesionales en una cita que une tradición, excelencia genética e innovación. Se exhibirán ejemplares de las razas Frisona y Asturiana de los Valles, seleccionados por su morfología, productividad y adaptación al medio rural.

Además del carácter competitivo, el evento pone el foco en el papel estratégico del sector vacuno en la economía rural. También en su contribución a la fijación de población y al mantenimiento del paisaje. Tineo es el municipio con más cabezas de ganado bovino de Asturias, con 38.446 reses. Destacan 18.590 de raza frisona y 16.540 de asturiana de los valles, según datos del SADEI correspondientes a 2022. También lidera en número de explotaciones: 870 en total. Estas cifras sitúan al concejo como una de las grandes potencias ganaderas del país y uno de los principales productores de leche a nivel nacional.

En el día de hoy, los animales entrarán ya en el recinto ferial, mientras que mañana arrancarán oficialmente las actividades: a las 10.00 horas se celebrará el concurso de Asturiana de los Valles.

A las 13.00 horas tendrá lugar una sesión práctica de la escuela de jóvenes manejadores “Sigesprov”, con la participación de 15 niños y niñas de entre 2 y 16 años. A las 15.30 continuará la formación con una clase impartida por el juez de la raza frisona. A las 16.45 se celebrará el concurso de terneras y novillas frisonas, y a las 21.00 horas, el de vacas y grupos.

La jornada del sábado culminará con una presentación especial de animales en pista, acompañada de música en directo con piano y violín, luces y ambientación escénica.

El domingo, desde las 10.00 horas, se juzgarán las secciones de la raza Asturiana de los Valles. José González Azpiazu, designado por ASEAVA, y Javier Álvarez Lastra, por CONAFE, serán los jueces de esta edición.

El Ayuntamiento entregará cerca de 13.000 euros en premios. Además, se otorgará un reconocimiento especial al animal participante que haya producido más leche a lo largo de su vida, según el Control Lechero Oficial.

En total, participan 34 ganaderías en la raza Asturiana de los Valles y un total de 130 animales. En la raza Frisona se calcula una participación final de entre 80 y 90 ejemplares, tras una inscripción inicial de 130 reses de ganaderías de Salas, Tineo y Valdés.

El certamen podrá seguirse en directo a través de la página de Facebook de El Campo de Asturias, @elcampodeasturias.