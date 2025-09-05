Descuentos de 75 euros para alquilar casas rurales en Asturias: esta es la nueva campaña turística del Principado

La nueva campaña de bonos turísticos destinada a fomentar las estancias en alojamientos rurales pondrá en el mercado hasta 8.000 vales de descuento, con el objetivo de generar un impacto económico estimado de tres millones, quintuplicando así la aportación pública.

Cada bono ofrece un descuento directo de 75 euros en reservas de al menos dos noches consecutivas. Se deberán canjear en el propio establecimiento, que descontará a los clientes el importe del mismo del precio total de la estancia. Cada viajero podrá beneficiarse de hasta dos bonos, descargables en formato digital desde la web bonosturismoruralasturias.com o mediante código QR compatible con aplicaciones tipo wallet.

En el caso de casas de aldea de contratación íntegra y apartamentos rurales, será posible aplicar dos bonos en una misma reserva siempre que se contraten cuatro o más plazas. En total, podrán utilizarse en cerca de 200 alojamientos de la región y deberán canjearse entre el 16 de septiembre y el 31 de diciembre de este año.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, resaltó ayer en la presentación de la campaña, realizada en Cangas del Narcea, que esta iniciativa es una invitación a "abrazar la Asturias más auténtica". Este proyecto se complementa con una inversión promocional histórica de más de 1,3 millones durante septiembre.