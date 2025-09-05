La doctora Isolina Riaño, premiada por la Organización Médica Colegial

La doctora Isolina Riaño, especialista en pediatría y diabetes del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), ha sido galardonada por su trayectoria profesional por la Organización Médica Colegial española (OMC), a través de los premios anuales que otorga la Fundación para la Formación (FFOMC). La asturiana ha vencido en la categoría de humanidades. El jurado ha puesto en valor su labor en bioética, docencia y cooperación internacional, ámbitos que reflejan la dimensión más humanista de la Medicina. La entrega será el 1 de septiembre en el Ateneo de Madrid.

Riaño es especialista en Endocrinología y Diabetes Pediátrica del área de Gestión Clínica de la Infancia y la Adolescencia del HUCA, y presidenta del Comité Científico de la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI). A lo largo de su trayectoria ha impulsado la creación y consolidación de comités de ética asistencial tanto en Asturias como en otros puntos de España. También ha desarrollado una intensa actividad docente en bioética, introduciendo metodologías innovadoras como el uso del cine para abordar dilemas éticos, y lidera programas pedagógicos en la Sociedad Internacional de Bioética.

En lo que respecta a la cooperación internacional, Riaño ha estado siempre vinculada "a la defensa de la dignidad humana, la lucha contra la desnutrición y la mejora de la salud materno-infantil, integrando la medicina con los valores de la justicia social". "Su trayectoria representa de forma ejemplar la dimensión humanista de la Medicina, aquella que sitúa a la persona en el centro y que reconoce la ética, la solidaridad y la equidad como pilares fundamentales de la profesión médica", destacan.