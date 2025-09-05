La familia De La Cera, fundadora de la compañía de limpieza Lacera, premiada por la empresa familiar de Asturias

La Asociación de la Empresa Familiar Asturiana (Aefas) ha concedido su decimosexto galardón Premio Familia Empresaria de Asturias a la familia De la Cera, fundadora y propietaria de la empresa de limpieza Grupo Lacera, “por su compromiso con el arraigo al territorio y su creación constante de empleo y riqueza durante más de seis décadas”. La ceremonia de entrega se celebrará el próximo 1 de octubre en el Club de Regatas de Gijón.

"El jurado ha tenido en cuenta la sobresaliente trayectoria empresarial de la familia, que se remonta al año 1961, y que ha pasado desde entonces de unos comienzos humildes gracias a la iniciativa personal de Juan de la Cera (fallecido en 2013) y Marisa Santiago a ser, actualmente, el tercer empleador privado de Asturias, con más de 6.000 trabajadores en servicios de limpieza, mantenimiento integral, jardinería, sanidad ambiental y otros sectores, y oficinas abiertas en 12 capitales españolas, además de la sede central en Oviedo", ha señalado Aefas en un comunicado.

Asimismo, el jurado ha destacado la “implicación de Lacera en numerosos proyectos sociales, culturales, educativos y de inserción laboral" que se materializan en colaboraciones con entidades de referencia como Cruz Roja, ONCE, Secretariado Gitano, Banco de Alimentos o la Asociación Española Contra el Cáncer, entre otros.