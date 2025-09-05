Fran Ordóñez, lagarero de Viuda de Angelón: "La sidra no es una moda, siempre ha estado ahí"

Orgullo sidrero. Es lo que pide el lagarero naveto Fran Ordóñez, quien tiene claro que una de las señas de identidad de Asturias y de los pocos productos que nos diferencian del resto es la sidra. LA NUEVA ESPAÑA ofrece a sus lectores este fin de semana el quinto y último volumen del coleccionable sobre la bebida asturiana con una radiografía global del sector, su situación actual, sus retos futuros... Ordóñez –que habla con este periódico vía telefónica desde Milán, donde pasa unos días de descanso– mira con optimismo el futuro, pero también tiene los pies en la tierra, consciente de los límites de una actividad muy apegada al territorio.

La sidra en Asturias significa...

A ver, la sidra no es una moda. Es que la sidra es una bebida tradicional que siempre ha estado ahí. Poco a poco se va introduciendo en la gente joven, que lo ve como algo suyo, algo propio. No es que la sidra se beba mucho durante todo el año, pero bueno, por lo menos en verano sí, la gente se tira bastante a ella.

Habla de la gente joven y su acercamiento a la sidra. ¿Sería deseable que fuera mayor?

Bueno, los jóvenes se van acercando e introduciendo en el mundo de la sidra por transmisión de padres a hijos, la cultura que les inculcan... Yo creo que es un proceso natural, progresivo. Lo que pasa, y sí que es verdad, es que al ser una bebida alcohólica tiene más obstáculos. No es un refresco. El consumo de alcohol en general ha bajado. Aunque en el caso de la sidra hay que quedarse con la cultura y tradición, es una bebida nuestra, el sabor de la tierra. Hay que mirarla así.

Usted dirige una empresa familiar, una constante en los lagares asturianos. Difícil para alguien empezar de cero, ¿no?

Sí, esto son empresas netamente familiares porque es muy difícil que esto sea un gran negocio por el que apostar o emprender. La elaboración de sidra tiene un componente muy arraigado a la tradición.

Para lograr una gran empresa hay que crecer, salir al exterior...

Es muy difícil que la sidra natural crezca. Más que nada porque es algo muy local, apegado al territorio. Lo queramos o no es muy difícil salir de Asturias con nuestra sidra natural, por la botella, porque hay que escanciarla, por todo lo que rodea su consumo...

O sea, que no espera encontrarse a nadie escanciando sidra en la plaza del Duomo de Milán

No, qué va. Imposible. Pero más que nada porque aquí en general no encuentras mucho producto español, ni vino ni otra cosa. Los italianos cuidan mucho lo suyo.

Esto enlaza con una autocrítica o queja habitual: los asturianos no creemos en lo nuestro. En este caso, no apoyamos suficiente nuestra sidra.

Creo que nosotros nos cortamos más fuera. Pero tendríamos que estar muy orgullosos porque nuestra sidra es muy diferente al resto: por la manzana y sus variedades ancestrales, por el ritual como antes decía... No obstante, creo que ahora hemos mejorado algo y parece que estamos más centrados. Desde que nos dieron lo de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad percibo que la gente está más orgullosa de tener algo tan diferente y especial en el mundo.

Su lagar se ha destacado por, al margen de elaborar sidra natural, innovar con otros productos: de hielo, de mesa... Es compatible innovación con tradición en el mundo de la sidra, por tanto.

Sí, elaboramos unas cuantas variantes. Pero yo creo que tenemos que centrarnos y tirar de la sidra natural. Porque es el producto que tenemos diferenciador con respecto a otras bebidas, es algo muy nuestro y muy diferente a lo demás. Su escanciado, toda la liturgia que rodea llevar la sidra al vaso... Las otras sidras están ahí, permiten disfrutar de la bebida en otro tipo de ambiente, de otra forma, que no sea solo en una sidrería. Ahí está la de hielo, que sirve de postre o aperitivo, o la brut... Tienen todas su lugar. Pero nuestra bandera es la sidra natural y es la que hay que cuidar.

Siempre se habla de las dificultades de la sidra para entrar en las cartas de la alta restauración. ¿Sería deseable más apoyo de cocineros reconocidos a la sidra, ahora que hay alternativas a la natural para servir en un restaurante?

Es importantísimo. Si ellos no nos venden el producto, si no lo ponen en la carta, la gente que viene de fuera no lo conoce. Y el que viaja busca consumir producto local. Yo ahora estoy en Milán y no se me ocurre pedir un vino español, sino que pediré alguno del Piemonte, de por aquí. Y para que los visitantes pidan sidra tienen que verla en las cartas. Los restauradores tienen que ayudarnos, que muchos ya lo hacen, a dar conocer a la sidra. Queda mucho por andar. Es una pena que un turista no vea la sidra en la oferta.

¿Para qué cree o le gustaría que sirviera la declaración de la UNESCO? ¿Qué debe aportar?

Pues lo primero espero que traiga más promoción y que ésta sea constante, porque no puedes hacerlo todo en un año y luego olvidarte. Insisto: la sidra es una gran seña de identidad de Asturias, lo típico, lo que más nos diferencia a los asturianos del resto. Debemos cuidarlo. Hay que presumir de tener el Patrimonio de la Humanidad, sentirnos orgulloso y promocionar la sidra.