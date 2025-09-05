Ignacio Sanz, nuevo CEO de TotalEnergies Electricidad y Gas

El ingeniero industrial español José Ignacio Sanz Saiz (1968) es el nuevo CEO de TotalEnergies Electricidad y Gas, la comercializadora de la multinacional en España, que tiene su sede en Oviedo. Sanz releva en el cargo a Tom Van de Cruys y el mierense Javier Sáenz de Jubera se mantiene como presidente de la compañía.

José Ignacio Sanz (1968) es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Inició su carrera profesional en Reino Unido y se incorporó a TotalEnergies en España en 2000. Desde entonces ha ocupado puestos en las áreas de electricidad y gas y de exploración y producción de hidrocarburos dentro de la compañía en Estados Unidos, Bolivia y Australia. En la sede central en París ha ocupado el cargo de vicepresidente de Marketing de GNL y fue presidente de la compañía en India. Desde 2023 era CEO en la comercializadora de luz y gas en Bélgica. "El equipo que vengo a liderar está más que preparado para desarrollar nuevas soluciones que ayuden al consumidor a realizar su transición energética, que es también la nuestra como compañía", señaló Sanz tras su nombramiento en España.