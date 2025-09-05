Un inspector admite que el derrumbe pudo ocultar actividad ilegal en la mina de Cerredo en 2022

Ya en agosto de 2022, un trabajador de la mina de Cerredo murió y otro perdió una pierna tras sufrir un accidente con un camión cargado con carbón extraído de manera ilegal. La inspección de Minas del Principado entonces apuntó que ese carbón procedía de la sexta planta de la explotación y que probablemente se había obtenido vulnerando la ley, como ya reveló LA NUEVA ESPAÑA.

Pese a esa certeza, los inspectores tardaron un mes en visitar la planta sexta de la explotación minera y comprobar su estado. Cuando revisaron exhaustivamente esa planta comprobaron que un derrumbe impedía acceder a parte de las galerías. ¿Ese derrumbe pudo haber sido provocado intencionadamente?, le preguntaron en la comisión de la Junta que investiga el accidente minero de Cerredo al inspector Alejandro Álvarez, responsable de evaluar la explotación entre mayo de 2020 y enero de 2023. "No lo sé contestar", admitió el ingeniero que tres meses antes había llevado a cabo una inspección en la mina. Álvarez reconoció que en esa anterior revisión el derrumbe no existía.

La clave está en que la administración no pudo constatar de manera fehaciente que la firma Combayl extraía carbón ilegalmente en Cerredo, pese a tener sospechas que incluso fueron expresadas por escrito. Con todo, tras el accidente, el Principado dio permiso a otra empresa vinculada a la responsable del accidente como si nada hubiese pasado. Tres años después se produjo el siniestro en el que cinco mineros fallecieron cuando presuntamente volvían a extraer carbón de manera ilegal, ya con la autorización otorgada a Blue Solving.

No había duda para la administración de que aquel accidente de 2022 se produjo con un camión que transportaba carbón ilegal. De hecho, como reveló LA NUEVA ESPAÑA, así constó en el informe que la inspección de Minas trasladó al juzgado y en el que se hablaba de "indicios racionales de una actividad extractiva no autorizada". El ingeniero Alejandro Álvarez corroboró este hecho y afirmó que, siguiendo "hacia atrás" la secuencia de acontecimientos del accidente, ese carbón solo podría proceder del sexto piso y, además, se trataba de mineral extraído de manera irregular.

Pese a los indicios, los servicios de inspección tardaron un mes en visitar la explotación del sexto piso. No lo hicieron hasta septiembre de 2022, un mes después del siniestro. En su "minuciosa" exploración del sexto piso se encontraron con un derrumbe que impedía acceder a parte de las galerías. El inspector reconoció que tres meses antes, en la visita que realizó en junio de 2022 no existía ese hundimiento.

Alejandro Álvarez admitió, ya a preguntas del PSOE, que en la mina de Cerredo puede haber "hasta cien kilómetros de galerías", para tratar de jutificar la dificultad de inspeccionar íntegramente la totalidad de la explotación. Lo que sí quedó claro en la intervención de ayer es que Minas tuvo sospechas de que se extraía carbón ilegal en 2022, que tardó un mes en inspeccionar la galería sujeta a sospecha, que un sospechoso derrumbe impedía el acceso y que, con todo, volvió a dar autorización a una firma bajo la mano del mismo empresario.

En Minas se sabía que las empresas que explotaban Cerredo eran la misma

Quizás una de las confirmaciones más relevantes de las declaraciones de la jornada de ayer en las comparecencias de ingenieros del servicio de inspección de Minas del Principado tenga que ver con el hecho de que en la administración autonómica era conocido de el empresario minero Jesús Rodríguez Morán "Chus Mirantes", la empresa Combayl o la firma Blue Solving era en en el fondo lo mismo, un cambio de nombres para una actividad empresarial desarrollada por la familia de Mirantes, bien poniendo la firma a nombre de su esposa o de su hijo.

El inspector Alejandro Álvarez afirmó que era conocido que todas esas firmas estaban bajo el paraguas de Chus Mirantes, contradiciendo las palabras de la dimitida consejera Belarmina Díaz, que afirmó que la administración desconocía esas relaciones y por ello dio permisos a una empresa, Blue Solving, pese a que un año antes otra empresa, Combayl, había sido investigada por una extracción ilegal de carbón. Álvarez llegó a admitir incluso que era habitual la relación con Mirantes o con el facultativo de la explotación más allá de las inspecciones mineras.

Los inspectores de Minas también admitieron como "lógico" que se avise a las empresas mineras antes de que se lleve a cabo una inspección, dado que es necesaria la presencia del facultativo de la explotación. También señalaron que las actuaciones de inspección "por sorpresa" son las menos, ya que principalmente la actividad de los inspectores de Minas del Principado se produce tras solicitarlo la propia empresa para lograr la autorización de uso de cierta maquinaria, con una programación que se realiza semana a semana.