IU exige a Barbón acciones claras contra la presencia de Israel en la Vuelta Ciclista

Izquierda Unida, organización que sustenta al gobierno de coalición en el Principado, exigió ayer al gobierno regional medidas políticas claras y contundentes de rechazo a la presencia en la Vuelta Ciclista del equipo Israel-Premier Tech en la prueba deportiva. Ovidio Zapico, en calidad de coordinador de la coalición, aunque también es consejero del Ejecutivo de Barbón, pidió ayer "contundencia" al gobierno asturiano: "No se puede permitir que in gobierno genocida sea blanqueado en eventos deportivos", señaló para exigir "sanciones" institucionales como respuesta ciudadana a la presencia del equipo radicado en Israel en la prueba deportiva.

"Estamos viviendo el equivalente a los trágicos sucesos de la Alemania nazi; es como si al tiempo que supiéramos que hay trenes llevando a judíos en Auschwitz permitiésemos que la esvástica estuviese en una prueba deportiva", indicó el dirigente de Izquierda Unida.

Por ello reclamó del Ejecutivo que lidera Adrián Barbón medidas claras de rechazo, que podrían pasar por la retirada de la subvención del Principado a la prueba deportiva. Zapico ya recalcó que no estará presente como cargo del Gobierno regional en los finales de etapa, pese a ser aficionado al ciclismo. "Espero que nadie del Ejecutivo asturiano acuda a la entrega de premios como representación institucional de Asturias", indicó.

Desde el socio de Gobierno del PSOE se señala que el hecho de que el presidente del Principado, Adrián Barbón, agitase la bandera de Palestina en la celebración de la prueba deportiva del Descenso del Sella es incompatible con mantener una permisividad respecto a la participación de un equipo ciclista radicado en Israel en la prueba deportiva.

Izquierda Unida ha tratado de ser cuidadoso en su denuncia: "No es una reivindicación contra el estado de Israel, que componen todos sus ciudadanos, sino contra un gobierno, el de Benjamín Netanyahu, que está propiciando un extermino colectivo en Gaza", afirmaron fuentes de la coalición.

La reivindicación firme de IU se suma a la que ya expresó la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé en el mismo sentido y fuerza al PSOE a fijar una posición sobre el papel institucional del Principado ante la prueba deportiva.