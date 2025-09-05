IU exige a Barbón acciones claras contra la presencia de Israel en la Vuelta Ciclista
Ovidio Zapico exige, como coordinador de la coalición, que se retire la subvención autonómica a la prueba y confía en que nadie del Ejecutivo participe en la entrega de premios
Izquierda Unida, organización que sustenta al gobierno de coalición en el Principado, exigió ayer al gobierno regional medidas políticas claras y contundentes de rechazo a la presencia en la Vuelta Ciclista del equipo Israel-Premier Tech en la prueba deportiva. Ovidio Zapico, en calidad de coordinador de la coalición, aunque también es consejero del Ejecutivo de Barbón, pidió ayer "contundencia" al gobierno asturiano: "No se puede permitir que in gobierno genocida sea blanqueado en eventos deportivos", señaló para exigir "sanciones" institucionales como respuesta ciudadana a la presencia del equipo radicado en Israel en la prueba deportiva.
"Estamos viviendo el equivalente a los trágicos sucesos de la Alemania nazi; es como si al tiempo que supiéramos que hay trenes llevando a judíos en Auschwitz permitiésemos que la esvástica estuviese en una prueba deportiva", indicó el dirigente de Izquierda Unida.
Por ello reclamó del Ejecutivo que lidera Adrián Barbón medidas claras de rechazo, que podrían pasar por la retirada de la subvención del Principado a la prueba deportiva. Zapico ya recalcó que no estará presente como cargo del Gobierno regional en los finales de etapa, pese a ser aficionado al ciclismo. "Espero que nadie del Ejecutivo asturiano acuda a la entrega de premios como representación institucional de Asturias", indicó.
Desde el socio de Gobierno del PSOE se señala que el hecho de que el presidente del Principado, Adrián Barbón, agitase la bandera de Palestina en la celebración de la prueba deportiva del Descenso del Sella es incompatible con mantener una permisividad respecto a la participación de un equipo ciclista radicado en Israel en la prueba deportiva.
Izquierda Unida ha tratado de ser cuidadoso en su denuncia: "No es una reivindicación contra el estado de Israel, que componen todos sus ciudadanos, sino contra un gobierno, el de Benjamín Netanyahu, que está propiciando un extermino colectivo en Gaza", afirmaron fuentes de la coalición.
La reivindicación firme de IU se suma a la que ya expresó la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé en el mismo sentido y fuerza al PSOE a fijar una posición sobre el papel institucional del Principado ante la prueba deportiva.
- Aprobada la quita de deuda desigual: esto es lo que recibirá Asturias por cada habitante (que es la mitad de lo que percibirán los catalanes)
- ¿Cómo ven los visitantes Asturias y qué nota le ponen? Muchos halagos, pero también alguna crítica
- Valdesoto, 'pueblo ejemplar' en constancia: 'Después de veintiún años lo merecíamos
- El viaje en tren de Asturias a Madrid no volverá al entorno de las tres horas hasta el otoño: esta es la fecha que se maneja
- Los descuentos del peaje del Huerna apenas benefician a los asturianos
- Las regiones del PP se plantan y solo Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña aceptan la quita
- Estos son los planes de Indra para su fábrica de vehículos blindados: 43 millones de euros, una pista de pruebas, oficinas...
- El fondo de EE UU que está detrás de la compra de las fábricas asturianas de DuPont