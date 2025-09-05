El pleno del Día de Asturias empieza con llamadas al consenso y acaba con guerra de banderas

El presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, abordó ayer durante el Pleno del Día de Asturias los grandes desafíos de la región para los próximos años, que deben enfrentarse, defendió, recuperando los viejos consensos entre partidos, pues sobre ellos planea "una coyuntura política volátil que no ofrece las certidumbres necesarias". "Lo mejor de nuestra historia fue la consecuencia de amplios procesos de diálogo y entendimiento entre diferentes, por encima de bloques ideológicos", que permitieron, entre otras acciones, sacar adelante sin disenso alguno el Estatuto de Autonomía. Y reclamó a los grupos parlamentarios la construcción de consensos para celebrar, "sin gestos inamistosos ni palabras desabridas", el día de la región. Un día "para celebrar, aparcar nuestras legítimas opiniones, y celebrar en comunidad".

La decisión de Adrián Barbón de no acudir por segundo año consecutivo a la misa de Covadonga centró este año gran parte de los discursos de los partidos, pero también lo hizo la financiación autonómica. La portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, recordó el acuerdo alcanzado en julio sobre el modelo de financiación autonómica que, se comprometió, "defenderemos donde sea y ante quien sea". "Ese acuerdo nos da fuerza como comunidad y reivindica los intereses de Asturias en un marco autonómico sin rupturas ni privilegios", afirmó.

Para el presidente del PP, Álvaro Queipo, "estamos ante unos meses cruciales para el devenir de Asturias". "Se ha visto comprometida nuestra igualdad frente al resto de los españoles, al igual que se ve amenazada la financiación que sostiene nuestros servicios públicos fundamentales", dijo en alusión a la quita de deuda y la posible implantación de una financiación "singular" para Cataluña.

Carolina López, de Vox, aprovechó su intervención para denunciar la situación de abandono y decadencia de la región con un grito de "¡basta ya!". Basta "de no respeta nuestras tradiciones, de esta ideología radical, de tratar a los asturianos como meros contribuyentes. Asturias ha sido la cuna de la Reconquista, motor industrial, tierra de mar y de campo… Ahora nos conformamos con que sea una mera sombra de lo que fue".

El portavoz de Convocatoria-IU, Xabel Vegas, reconoció temblar ante "la época de incertidumbre que nos está tocando vivir", sin embargó en su partido sueñan: "Soñamos con una Asturias que no sea Principado, porque los príncipes son solo para cuentos; que no tengamos que soportar discursos de odio de arzobispos y con una fiscalidad justa que sirva para financiar nuestros servicios públicos".

La financiación apareció también en el discurso de Covadonga Tomé, del grupo mixto, que reclamó un sistema que cubra las necesidades de la región. También hizo hincapié en renovar el Estatuto de Autonomía, que está "obsoleto". Por su parte, Adrián Pumares, de Foro, analizó la "deuda histórica" de España con la región, que se agrava con un sistema de financiación injusto, con infraestructuras eternamente aplazadas y con quitas de deuda que castigan a quienes, como Asturias, cumplimos con nuestras obligaciones".

El Pleno arrancó con un momento de tensión con los representantes de Convocatoria-IU (Ovidio Zapico, Delia Campomanes y Xabel Vegas) en pie con una bandera de Palestina. Hasta en tres ocasiones tuvo Cofiño que llamarles la atención para continuar con la sesión. Este gesto fue respondido poco después por la bandada popular, en este caso ondeando una bandera de Asturias.

Acuerdo, concordia y perseverancia, por Dolores Carcedo, portavoz del PSOE en la Junta General del Principado

«Ciertos díes basten pa equilibrar el mundu. Como por milagru, ábrese una puerta, entramos per ella y nel mundu naz l´armonía ente les diferentes coses y seres». Así, como uno de esos días capaces por sí solos de equilibrar el mundo que describía Xuan Bello en «Hestoria universal de Paniceiros», se vive cada 8 de septiembre el Día de Asturias.

Por más que el ruido interesado de la antipolítica intente sacarlos del foco, la labor parlamentaria en la Junta General está llena de días de acuerdo y concordia. Los que han permitido, por ejemplo, aprobar leyes como la de les escuelines, la de proyectos estratégicos, la de Ciencia y la ley de presupuestos 2025, que da continuidad un ejercicio más a la acción progresista y transformadora del Gobierno de Asturias. Y también la posición conjunta sobre el modelo de financiación autonómica que reclamamos desde Asturias y reivindicaremos donde sea y ante quien sea. No fue posible lograr sin embargo la oficialidad del asturiano y el eonaviego que defiende la mayoría de la Cámara, pero será una cuestión de tiempo y perseverancia.

Perseverancia como la de la cultura sidrera, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y símbolo de un pueblo solidario e integrador como es el asturiano: merece recordarlo en tiempos de discursos xenófobos y deshumanizadores.

Desde el grupo socialista seguiremos trabajando por más acuerdos para un futuro común próspero y justo. Más allá de mitos y épicas, el Día de Asturias nos invita a construir más días de aquellos que asombraban al poeta, días de esos que equilibran la armonía del mundo.

Preparados para mejorar su futuro, por Álvaro Quipo, portavoz en la Junta General y presidente del Partido Popular de Asturias

La celebración del Día de Asturias y de la festividad de la Virgen de Covadonga es, cada año, una ocasión propicia para sentirnos muy orgullosos de las esencias de nuestra tierra, pero también para nutrir las esperanzas de mejora y bienestar que todos los asturianos merecen.

No hay asturiano que no sienta que nuestro Principado admite pocas comparaciones, que reúne las mejores condiciones para poder vivir y desarrollar un proyecto de vida.

Pero llevar con satisfacción el título de asturiano no nos debe hacer caer ni en la complacencia ni en el conformismo. Nuestra responsabilidad y compromiso nos lleva a no soslayar los problemas y dificultades que arrastramos desde hace ya demasiados años.

Una combinación letal de malas y trasnochadas políticas, fracaso continuo en la gestión del dinero de los asturianos y obstinación en el error nos ha precipitado a un declive de Asturias, en comparación con las comunidades autónomas vecinas, y a una pérdida constante de oportunidades. Es irresponsable e inaceptable. Y también doloroso, porque Asturias tiene el potencial para convertirse en una región puntera de España. Cultura industrial, mano de obra cualificada, emprendedores que arriesgan, ganaderos valientes, profesionales destacados de los servicios públicos, un paisaje arrebatador, unos paisanos nobles y acogedores.

Por ello, el Partido Popular quiere lanzar el mensaje de que hay esperanza, y está ya cercana. Asturias necesita más libertad y menos ataduras y obstáculos, reformar ambiciosas y liberar todo el potencial de una tierra que merece un futuro mejor.

Lo haremos todos juntos, por Asturias.

El origen de nuestra nación, por Carolina López, portavoz en la Junta General y presidenta de Vox en Asturias

Este 8 de septiembre celebramos el Día de la Santina, el Día de Asturias, una tierra que es cuna de nuestra historia y símbolo de la resistencia de España. Bajo el liderazgo de Don Pelayo comenzó en Covadonga la Reconquista, y con ella la esperanza de recuperar la unidad y la libertad de nuestra querida España. Por ello, Asturias no es solo un lugar en el mapa, es un referente de identidad, de tradición y de fortaleza.

Los asturianos nos sentimos orgullosos porque sabemos que Asturias es España y España necesita una Asturias fuerte, orgullosa y libre. Que lo sepan bien quienes quieren dividirnos, arruinarnos y borrar nuestra identidad porque aquí late el mismo espíritu que en Covadonga encendió la llama de una nación indestructible.

No solo celebramos nuestra historia, también levantamos la voz contra quienes están condenando a esta maravillosa tierra al abandono. Nuestra tierrina afronta grandes retos y problemas que durante décadas han ocasionado los diferentes gobiernos socialistas como la perdida de jóvenes, la precariedad laboral, el empeoramiento de los servicios públicos y el castigo de sectores como la ganadería, la pesca y la industria.

Mientras la izquierda arruina Asturias en Vox queremos defenderla protegiendo el empleo, defendiendo la familia, mejorando los servicios públicos, siendo necesario un desarrollo económico sin ideologías que frenen el progreso

Hoy no basta con conmemorar, hoy tenemos que luchar, levantarnos y de decir basta.

Asturias está despertando de este letargo socialista y si un día en Covadonga nació España, en Asturias renacerá la resistencia.

Frente a la involución, más derechos, Xabel Vegas, portavoz en la Junta General de Convocatoria por Asturies-Izquierda Unida

El Día de Asturias es una jornada de celebración y reencuentro con nuestras raíces, pero también el arranque simbólico del curso político, este año marcado por la Comisión de Investigación sobre el trágico accidente de Zarréu: debemos conocer qué falló para garantizar que algo así no vuelva a ocurrir. A esta comisión le seguirán los debates sobre el estado de la región y de presupuestos que deben fortalecer el escudo social, con un modelo fiscal justo, donde contribuya más quien más tiene.

Desde la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos —impulsada por Convocatoria por Asturies— ya se están aplicando políticas que responden a esas demandas, con mayor agilidad en la tramitación de las ayudas al alquiler, rehabilitación, o accesibilidad, con nuevas promociones de viviendas públicas a precios asequibles. Todo esto es posible gracias a un Gobierno progresista con vocación de transformación: hemos pasado de las palabras a los hechos que pueden comprobarse alzando la vista, en una Asturias repleta de andamios para mejorar los hogares de miles de personas.

En este día invitamos a trabajar por una comunidad justa y cohesionada, indispensable para frenar a la extrema derecha, que quiere imponer una agenda para volver a los años 50. Frente a ese modelo egoísta, clasista, racista monolingüe y machista, el mejor antídoto es el entendimiento de las fuerzas progresistas para lograr una sociedad equitativa, igualitaria, en la que el asturiano se entienda como parte indispensable de nuestra cultura.

Asturianizar la vida política, por Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto en la Junta General y líder de Somos Asturies

Asturies ye un país pequeñu territorial y demográficamente, con unes característiques socioeconómiques mui específiques y una orografía abondo particular, amás d’unes singularidaes culturales, patrimoniales y llingüístiques perbién marcaes. L’actividá política habría de tener esto en cuenta a la hora de desarrollar llinies d’actuación, adaptaes a les nuestres necesidaes y prioridaes. Dende Somos Asturies proponemos una verdadera asturianización de la política, alloñada de la toxicidá que nos llega dende Madrid, onde l’insultu y la confrontación permanente ye la norma. El nuestru enfotu ye centranos n’Asturies, trabayar pol so futuru, encarando la so problemática en tolos campos, proponiendo midíes dirixíes a meyorar la vida de los asturianos y asturianes, de nacencia o d’acoyida.

La llucha contra la baxada demográfica, la conservación del nuestru texíu industrial, un modelu turísticu sostenible, un rural vivu y activu, unos servicios públicos funcionales y fuertes, una cultura creativa, la normalización llingüística, una sociedá articulada y dinámica... son oxetivos a los qu’aspirar nes próximes décades. Depués de cuarenta años de réxime autonómicu toca apostar decididamente polos elementos que nos singularicen, facer país en tolos campos: nes comunicaciones, na sanidá, na cultura, na economía, nel medioambiente, na industria, nos servicios sociales, nel campu... Creemos, ensin complexos, estructures d’autogobiernu que nos permitan controlar los nuestros recursos, dotémonos de los mecanismos que yá tienen les comunidaes más avanzaes y pongámoslos al serviciu de la nuestra sociedá. Venimos d’una esperiencia autonómica frustrante por cuenta d’una visión entreguista y servil, pero qu’ello nun nos faiga cayer na resignación y nel desinterés. Esa ye l’Asturies qu’hai que reivindicar y potenciar, esi ye’l país que queremos: vivu y con futuru.

Igualdad frente a privilegios, por Adrián Pumarez, portavoz en la Junta General y secretario general de Foro Asturias

El Día de Asturias es mucho más que una festividad en el calendario. Es una jornada para celebrar nuestra historia, reafirmarnos en el orgullo de ser asturianos y reivindicar lo que merecemos. Porque, un año más, Asturias tiene mucho que reclamar.

Nuestra tierra nunca ha orillado su compromiso con España. Fuimos motor industrial y sostuvimos su desarrollo económico, como nos recuerda con toda la dureza el reciente accidente de la mina de Cerredo. Sirvan estas líneas para trasladar una vez más mi pésame a las familias de los fallecidos, mis deseos de pronta recuperación a los heridos y mi reconocimiento a los servicios de rescate. Honrar su memoria exige verdad, justicia y medidas que garanticen que hechos así no se repitan.

Frente a ese compromiso, Asturias ha sufrido más que nadie una descarbonización injusta y reconversiones que destruyeron empleo y forzaron la emigración de miles de jóvenes. Y todo ese sacrificio no ha sido reconocido. España mantiene con Asturias una deuda histórica que se agrava con un sistema de financiación injusto, con infraestructuras eternamente aplazadas y con quitas que premian a las Comunidades incumplidoras y castigan a quienes, como Asturias, cumplimos con nuestras obligaciones.

Por eso debemos alzar la voz. No pedimos privilegios: exigimos igualdad. Reclamamos un modelo de financiación justo, inversiones en infraestructuras y oportunidades reales para crear riqueza y empleo. Asturias tiene mucho que aportar a España y a Europa, pero merece respeto, justicia e igualdad de oportunidades para construir un mejor futuro, a la altura del esfuerzo y sacrificio de tantas generaciones de asturianos.