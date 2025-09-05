El Rector aprieta al Gobierno con el desarrollo del campus del Cristo: "Tres años después apenas hemos avanzado, no podemos esperar más"

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha defendido este viernes la financiación pública de la institución académica, porque “solo así gozará de la independencia que le permita cumplir con su misión: atender el bien común”. Y ha dado la bienvenida a la implantación de la matrícula gratuita. No obstante, ha querido apretar al Gobierno de Asturias exigiéndole un apoyo “claro, expreso y decidido” para acordar “una estrategia y un plan de revitalización institucional”.

“Hemos recibido con ilusión el desarrollo del campus de El Cristo, pero tres años después y, a pesar de que la universidad ha hecho su trabajo, apenas hemos avanzado”, ha manifestado durante su intervención en la inauguración del curso académico.

“No podemos esperar más”, había sentenciado minutos antes a los periodistas. “Creo que es un proyecto ilusionante para todos y que el tiempo puede frustrarlo, aquí los tiempos son importantes para que no se frustren las expectativas”. Y sentenció: “Si queremos llegar a 2031 tenemos que ponernos ya. No podemos retrasar más ciertas decisiones, sobre todo en el marco presupuestario que nos permitiría empezar las obras”.

Traslado sedes judiciales

El proyecto anunciado por Barbón en septiembre de 2022 es trasladar los estudios que ahora se encuentran en Llamaquique a los antiguos edificios de Maternidad, Consultas Externas y Silicosis. De esta forma, se liberaría espacio en el centro de Oviedo para dar solución a la dispersión de sedes judiciales que sufre la capital asturiana. El problema es que el horizonte con el que trabaja la Universidad para ese traslado es 2031, tiempos muy lejanos para el TSJA porque los problemas se acumulan a los juzgados.

Esta situación ha provocado en los últimos meses un cruce de acusaciones entre todas las partes implicadas, que el rector no quiso dejar pasar por alto en su intervención. “Sabe que la solución a muchos problemas, como los de la dispersión judicial, no está en una ocurrencia como la del edificio de la calle Independencia”, afirmó en alusión a la posibilidad que se planteó este verano de desplazar alguna facultad al edificio de Minas temporalmente, mientras se acomete la operación del viejo HUCA.

“Alguien tendrá que decirlo”, añadió, “se requieren no menos de 4 años de trámites y obras para su hipotética adecuación a fines judiciales. Su ocupación inmediata es inviable y por eso se descartó hace tiempo”.

Más que una matrícula gratuita

Villaverde ha insistido en que la universidad necesita transformaciones estructurales profundas. "Necesitamos más agilidad en el Principado con ciertas decisiones y, sobre todo, que se nos permita reforzar nuestras estructuras administrativas y afrontar un plan de rehabilitación de nuestras infraestructuras", ha pedido a Adrián Barbón.

Como ya había dicho previamente en su intervención: "Si deseamos facilitar y fomentar el acceso a la universidad, si queremos atraer estudiantes, hay que hacer más cosas que una matrícula gratuita". Y ha puesto ejemplos: "Hay que aumentar el número de residencias universitarias disponibles, una política decidida de vivienda estudiantil asequible, hay que facilitar la llegada y sostenimiento del estudiantado. Acordemos una estrategia", ha insistido al presidente del Principado.