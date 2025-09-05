El relieve terrestre, clave para prevenir catástrofes naturales

Las catástrofes medioambietales han pasado en los últimos años a estar en el centro de la agenda política. Las grandes nevadas, las inundaciones, la dana de Valencia o la reciente oleada de incendios han demostrado que los riesgos naturales cada vez son más comunes. Sin embargo, prevenirlos es posible. "Hay unos riesgos naturales con los que tenemos que convivir. Los ríos tienen que inundarse y las laderas son inestables, pero podemos intentar mitigar eso y ordenar el territorio para que no sea una desgracia sobrevenida", explica Rosana Menéndez, del departamento de Geología y coordinadora, junto a Jesús Ruiz, de la Reunión Nacional de Geomorfología que por primera vez se celebra en la Universidad de Oviedo con la presencia de un centenar de expertos de España y Portugal.

La geomorfología es un disciplina muy desconocida para la sociedad, pero está directamente relacionada con uno de los grandes retos actuales: el cambio climático. "Piensa que la geomorfología estudia cómo funcionan nuestros ríos, nuestras laderas, qué pasa con los glaciares, qué pasa con los procesos costeros... Todos esos procesos intervienen muchas veces con los usos del territorio", señalan.

Aunque aún es pronto para establecer cómo el cambio climático ha afectado a este tipo de procesos, varios estudios han demostrado, por ejemplo, que nieva menos; sin embargo, cuando hay un episodio de avalanchas, este suele ser más extremo de lo esperado. También el trabajo realizado por los geólogos ha permitido en los últimos años establecer mapas de zonas inundables que, en el caso de Asturias, se han tenido en cuenta a la hora de elaborar determinadas normativas. Aunque aún queda mucho trabajo por hacer: "Poco a poco vamos consiguiendo que estas investigaciones se tengan en cuenta a la hora de legislar".

Pero la geomorfología está también relacionada con un sector totalmente inesperado: el turístico. "Gran parte de la gente que viene aquí viene a ver el paisaje: las montañas, los Picos de Europa, los acantilados costeros.. Y todos son elementos geomorfológicos. Por eso, una de las sesiones que tenemos precisamente intenta incidir en eso, en la geomorfología como patrimonio", resaltan.