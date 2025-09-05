Sariego da la nota en San Pedrín de la Cueva: música y mitología para la primera jornada del Día de Asturias en la Comarca de la Sidra

Los seis concejos de la Comarca de la Sidra acogen este año actos por el Día de Asturias y Sariego ha sido el primer anfitrión de un programa que se desarrollará hasta el lunes con celebraciones también en Villaviciosa, Cabranes, Colunga, Nava y Bimenes. El municipio saregano acogió este viernes multitud de propuestas que contaron con numeroso público: entre las más llamativas la visita teatralizada a la Cueva de San Pedrín, donde las historias de la mitología asturiana y la música en directo crearon una atmósfera única para disfrute de los asistentes.

Repartidos en tres grupos, fueron recibidos por "Agada", guardiana del bosque. Niños y mayores se dejaron llevar entre bailes y canciones antes de adentrarse en la gruta, un espacio con siglos de historia. El relato fue tejiéndose entre personajes del imaginario popular asturiano. Desde un trasgu juguetón, una xana a la que el Nalón había teñido de morena, y hasta un cuélebre hambriento sorprendieron a los visitantes en un recorrido que mezcló la tradición oral con la interpretación escénica.

La acústica natural de la cueva añadió una dimensión especial a la música de la violinista Amaia Rey, profesora en el Conservatorio Superior de Música de Oviedo, que interpretó piezas como "El mío Xuan" o "El Chalaneru". La música se fundía con el murmullo del arroyo, y el público lo acompañó en voz baja para no opacar el violín.

"Fue muy emocionante", explicaba al salir Marta da Silva, una visitante llegada desde Galicia. "Para ser una actividad cultural, nos ha parecido muy bonito y diferente", añadía.

Enclaves especiales

El programa en Sariego también abrió las puertas de la Yeguada Finca Maeza, una oportunidad muy especial para conocer su actividad. Daniel Velázquez, de la yeguada, explicó que la finca es mucho más que un centro de cría. "Contamos con un quirófano, el único en Asturias y de los pocos en el norte de España, además de una clínica de reproducción, zona de rehabilitación y pistas deportivas".

Entre otras actividades, también se visitó el Llagar Trabanco, donde los asistentes conocieron el proceso de elaboración de la sidra. Beatriz Aguirre, del País Vasco, relataba que la experiencia fue muy completa: "Han explicado un poco de historia, de elaboración, de escanciado… Han tocado todos los palos sin centrarse solo en uno, lo que lo hace más ameno".

La jornada concluyó en Vega con una espicha de productos típicos y las actuaciones musicales de Los Berrones y la Orquesta Grupo Límite, que pusieron el broche festivo a este primer día de celebraciones.

Programa de actividades hasta el lunes

Tras los actos de este viernes en Sariego, las celebraciones por el Día de Asturias continúan a lo largo de todo el fin de semana con un amplio programa en distintos puntos de la Comarca de la Sidra. Hoy, sábado, Colunga abrirá la jornada con visitas al Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) de 10.30 a 18.30 horas, y actividades familiares en la playa de La Griega de 10.45 a 12.30 horas.

También está prevista una yincana y cuentacuentos para los más pequeños, así como otras actividades en el MUJA a lo largo de la mañana. La música será protagonista con el concierto de Petit Pop en la plaza de San Cristóbal a las 14.00 horas. De 12.00 a 14.00 horas se podrá visitar, en la Casa de la Cultura una exposición sobre la sidra.

Paralelamente, Villaviciosa vivirá su gran día festivo con el Mercado del Festival Internacional de Gaitas en el parque del Pelambre y el tradicional desfile de bandas a partir de las 17.00 horas. Habrá visitas a los llagares de El Gaitero y Cortina, y se celebrará el esperado concierto de Hevia, a las 22.00 horas, seguido del espectáculo con 200 drones en el cielo maliayés.

Mañana, domingo, será el turno de Cabranes, con una jornada de puertas abiertas en la Escuela Rural de Viñón y con la Feria del Emigrante, además de teatro y exhibiciones ecuestres. En Bimenes, el prau del Palacio, en Martimporra, acogerá luchas tradicionales, música y la actuación de la orquesta Dominó.

Las celebraciones se prolongarán hasta el lunes en Nava, día grande, con un tren didáctico y animación por las calles, visitas gratuitas al Museo de la Sidra y juegos tradicionales. También se ofrecerán conciertos en la plaza Manuel Uría y una espicha popular en el entorno del museo. El cierre correrá a cargo de la orquesta Tekila y un vuelo cautivo de globo aerostático en el campo de fútbol.

La comarca ofrece así una oportunidad única para descubrir su patrimonio, disfrutar de la sidra, la música y las tradiciones más auténticas de Asturias en un año especial, con la Cultura Sidrera Asturiana reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.