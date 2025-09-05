Temor al boicoteo propalestino de las etapas asturianas de la Vuelta

Vienen tres jornadas de alto voltaje en Asturias. Hay gran preocupación en la organización de la Vuelta España por el riesgo de que los grupos propalestinos boicoteen las etapas asturianas por la participación en la carrera del equipo "Israel-Premier Tech", hasta el punto de que algún directivo ha apuntado, tras los incidentes ocurridos en Bilbao este miércoles, que la única forma de garantizar la seguridad de los corredores sería la retirada del conjunto vinculado al país hebreo.

Para este viernes hay una docena de protestas convocadas en diferentes puntos del recorrido, entre Colombres (Ribadedeva) y El Angliru (Riosa), el pico donde finaliza la etapa. Frente a ellos, en el dispositivo de seguridad de la Vuelta se incluyen unos 40 agentes de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), especializados en el control de masas y la seguridad ciudadana en grandes eventos, desórdenes públicos, y situaciones de emergencia.

Estos agentes forman parte de la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV) que se constituye tradicionalmente con motivo de la Vuelta, y que se compone de 132 guardias civiles, con 59 motos, 28 vehículos todo terreno y de apoyo y un helicóptero.

La Guardia Civil de la Zona de Asturias establece además un dispositivo de seguridad, en apoyo de la UMSV, que está formado por 218 guardias civiles de seguridad ciudadana y diversas especialidades. También se despliegan 257 guardias civiles del Sector de Tráfico. Por tanto, serán un total de 607 los agentes implicados en el dispositivo de seguridad para las tres etapas asturianas de la Vuelta a España.

No les faltará trabajo. La Plataforma solidaria Asturies con Palestina ha convocado a partir de las once y media de la mañana una docena de protestas. Bajo el lema "Por genocida, fuera Israel de La Vuelta", las movilizaciones buscan mostrar el rechazo a la intervención militar del ejército israelí en Gaza. Los actos contarán con la presencia de vecinos que portarán pancartas, banderas palestinas y mensajes de denuncia.

En principio se trata de movilizaciones pacíficas, pero también lo eran las convocadas en Bilbao este miércoles y hubo momentos de gran tensión, agresiones y un detenido. Las protestas se iniciarán en la ya citada Colombres, primer punto de Asturias por el que pasará la Vuelta. También se han convocado protestas en la rotonda de Pancar (Llanes); Posada de Llanes; San Antolín de Bedón; en Ribadesella; Arriondas (Parres); y en Infiesto (Piloña), a las 14:50 horas, a la altura de la plaza del Ganáu.

Ya a las tres de la tarde, hay convocatorias en Nava, a la altura de la plaza; en El Entrego (San martín del Rey Aurelio); en Ciaño (Langreo), a la altura del parque; en Ujo, Urbiés, Figaredo y Turón (Mieres); y ya en Riosa en el Alto del Cordal y El Angliru, punto final de la etapa y donde posiblemente se concentren numerosos propalestinos.

Esto por lo que se refiere a este viernes, pero también hay protestas convocadas para este sábado en Avilés, Cancienes, Posada de Llanera, Peñaflor, Sograndio, Las Caldas, el Alto del Tenebru, Proaza, San Martín de Teverga, el puerto de San Lorenzo, Saliencia y La Farrapona, punto final somedano de la etapa. Para el domingo, hay convocatorias en Vegadeo y los municipios de los Oscos, antes de que pelotón abandone Asturias hacia Monforte de Lemos (Lugo).