Villaverde defiende la autonomía de la Universidad: "A algunos sectores les cuesta entender que no nos pueden mangonear"

Es habitual oír al rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, decir que en la institución académica hay dos grandes milagros: la celebración de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y el inicio del curso académico. Este acto institucional fue el escenario elegido este viernes por el rector para “salir al paso de ciertos asuntos que esconden un ataque más o menos velado a la universidad pública”.

Con el aterrizaje de las instituciones académicas privadas a la vuelta de la esquina, Villaverde ha alzado la voz frente a quienes “descalifican y amenazan a las universidades” y ha pedido a los presentes ayuda para defender la institución “de la infamia y la intolerancia, de la amenaza y el castigo por no pertenecer al mundo solo de unos, que excluye a todos los demás”.

Ha apuntado Villaverde que el modelo público y privado pueden “convivir en el mismo espacio”. “Lo he dicho reiteradamente, no tengo ningún problema con la llegada a Asturias de universidades privadas. Y menos con estas con las que mantenemos magníficas relaciones”. Aunque el rector no ha podido evitar lanzarles un dardo: “No es cierto que compitamos por talento, desde el momento en el que el supuesto talento que ellas captan es porque pagan. El conocimiento nunca debe ser tratado como un bien de consumo”.

Línea roja ante las privadas

Teniendo en cuenta estas diferentes, quiso poner el rector una línea roja ante aquellas que llegarán próximamente al Principado, reclamando que los fondos y medios públicos vayan exclusivamente a la universidad pública. Salvo, añadió, que las privadas estén dispuestas a jugar con las mismas reglas: primera matrícula gratuita y precios congelados.

La financiación que el Gobierno de Adrián Barbón destinará en los próximos años a la institución académica, mil millones a recibir en seis años, ha sido en los últimos meses foco de muchas críticas, a las que Villaverde ha contestado insistiendo en que “la universidad para cumplir su misión debe sostenerse con la aportación de la sociedad asturiana en su conjunto, como cualquier otro servicio público”.

De esta forma, conseguirá la institución la autonomía que merece. Lo había apuntado previamente Villaverde ante los medios: “Como diría mi madre, no nos pueden mangonear. Y nos pueden mangonear porque esa es la garantía de que servimos al conjunto de los asturianos y no a quien tenga un interés más poderoso o se lo pueda pagar”.

Defensa de su autonomía

“Hemos oído algunas declaraciones públicas en las que da la impresión de que la autonomía estorba, molesta, porque no hacemos lo que alguien piensa que tenemos que hacer. Y yo creo que es el momento de defender con seriedad la autonomía universitaria, porque esto no es un capricho, no es para autoprotegernos o para hacer lo que nos dé la gana, sino que es justamente para dotarnos de procedimientos que garanticen que lo que se hace en la universidad es al servicio del conjunto de la sociedad”.

Ha hablado también Villaverde de la matrícula gratuita, que ha valorado positivamente, y aunque no ha pedido más dinero al Principado, sí que ha incidido en que las medidas no se pueden quedar solamente en eso. Ha pedido el rector ir más allá de “medidas bienintencionadas, pero aisladas” para diseñar una estrategia a largo plazo que facilite aún más el acceso a la universidad con mayor número de residencias universitarias y una política de vivienda estudiantil asequible.

Respaldo "incuestionable" del Principado

Por su parte, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha recogido el guante de todas sus peticiones y ha asegurado que el respaldo de su Gobierno a la institución es “incuestionable. La Universidad pública es prioritaria y la apuesta del Principado es evidente, y continuará siéndolo”, ha asegurado. El jefe del Ejecutivo ha desgranado esta idea en tres grandes ejes: apoyo presupuestario, respaldo a la mejora de la oferta académica y facilitar el acceso a los estudios superiores.

Asimismo, ha adelantado que promoverán la ampliación de la red de centros públicos de investigación. ”En 2019, cuando asumí la presidencia del Principado, Asturias contaba con dos centros empresariales de I+D+i. Hoy tiene 16, que favorecen tanto la captación de talento como la inversión en proyectos científicos e innovadores. Pues queremos extender ese mapa de la innovación de la mano de la Universidad, ahora con nuevos centros públicos”, ha dicho.

Cine años de la física

La lección inaugural de este año ha corrido a cargo de María Vélez, catedrática del departamento de Física. En su intervención ha recorrido los hitos fundamentales desde el nacimiento de la mecánica cuántica en 1925 hasta las actuales aplicaciones en computación cuántica, nanotecnología y microelectrónica. “La ciencia la hacemos las personas”, ha afirmado al recordar que, detrás de cada avance, hay años de trabajo, creatividad y vocación. En este contexto, ha animado a los nuevos alumnos a plantear preguntas audaces, como las que dieron origen a la mecánica cuántica hace un siglo, y a mantener viva la conexión con Asturias, desde dentro o desde fuera.