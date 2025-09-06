Agenda: qué hacer en Asturias este sábado, 6 de septiembre de 2025

Oviedo

Fiestas del Centro Asturiano

El Centro Asturiano de Oviedo celebra la quinta jornada de sus fiestas de Nuestra Señora de Covadonga. La jornada comienza a las 10.00 horas con un clinic de pickleball en la pista polideportiva. A las 11.00 horas se celebra la carrera atlética «Monte Naranco» cuya recaudación se destinaal colectio «El Ángel de Javi». El parque de juegos abrirá sus puertas a las 11.00 horas y a las 17.00 horas tendrá lugar el espectáculo de magia «Increible, pero cierto». A_las 17.30 empezarán los juegos tradicionales y a las 18.00 horas una exhibición de kárate. La oferta musical correrá a cargo del Cuarteto Arpeggio a las 19.00 horas y por la noche, a las 22.00 horas habrá un festival pop de la mano de kike Reigada.

Exposición

La plaza Trascorrales acoge hasta el próximo 14 de septiembre la exposición «Vestir a La Regenta», una muestra que partede una pregunta sencilla: ¿cómo se vestía la ciudad en la que se ambienta la novela? La respuesta nos lleva a un recorrido que es a la vez literario, histórico, comercial, artístico y social. A través de una cuidada selección de piezas —fotografías, publicaciones, objetos de época, figurines y vestidos— el visitante podrá asomarse al universo estético de la moda en la Asturias de la Restauración, y comprender cómo el vestir se convirtió en un lenguaje para ordenar el mundo: clasificar, atraer, excluir o aparentar. La exposición abre de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas de lunes a sábado y de 11.30 a 14.30 horas los domingos y festivos. Entrada libre.

Centenario Ángel González

Continúan los actos del centenario del nacimiento del poeta ovetense Ángel González. La sala de cristal del Calatrava acogerá a las 12.00 horas un recital abierto al público en recuerdo del escritor. El Campoamor acogerá sendos talleres para niños sobre la figura del poeta a las 12.30 y 16.30 horas y el Filarmónica albergará a las 20.00 horas un concierto conmemorativo del centenario protagonizado por el «Trío Spleen». Entrada libre.

Muestra Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán,acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada «Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar», en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 28 de septiembre puede visitarse la exposición sobre diseño gráfico «Gráfica Pura», a cargo de José Santamarina. Además, se puede visitar su exposición permanente. La Pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Recinto ferial Luis Adaro

El festival CometCon se llevará a cabo hasta el 7 de septiembre en el recinto ferial Luis Adaro. La cita contará con numerosas actividades, talleres, videojuegos y destacados influencers. El horario es de 12.00 a 22.00 horas.

Mercado Artesano y Ecológico

El Mercado Artesano y Ecológico de Gijón estará activo hasta el domingo en la plaza Mayor con la actividad «El arte de sostener la paz», que contará con concurso de pintura y haikus. El horario es de 12.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Jardín Botánico

De 12.00 a 20.00 horas, en el Jardín Botánico se llevará a cabo el Festival Imposible, en el que se proyectarán algunos de los mejores conciertos internacionales.

Fiestas de La Guía

Las fiestas de Nuestra Señora de La Guía se extenderán hasta el lunes 8 de septiembre. Hoy habrá sesión vermú a las 13.00 horas con Tere Rojo y Charly Blanco. Por la tarde, a las 18.30 horas, actuará la banda de gaitas «Saxum»; a las 20.30 horas, «Jimaguas», y a las 23.00 horas, «Viva 90’s party».

Fiestas de Cimavilla

Las fiestas del barrio de Cimavilla continúan hoy con la gran cucaña a las 17.00 horas frente a la Cuesta del Cholo. Además, al mediodía habrá música por las plazas. A las 20.00 horas, desfile de charangas y cabezudos. A las 20.30 horas, conciertos en las plazas del barrio. A las 23.00 horas, actuación de Carlos Gómez y dj José Castro.

Fiestas de La Camocha

Las fiestas de La Camocha siguen a las 12.30 horas con concierto de Pablo Pérez. A las 18.00 horas, karaoke familiar. Después, concurso de tortillas y espectáculo del «Payaso Tato». A las 21.30 horas, cena familiar y, a las 22.00 horas, verbena con «Clave de son» y el dj «Paul Stone».

Fiestas de Serín

En Serín disfrutarán de sus fiestas desde las 13.00 horas, con sesión vermú. Por la tarde, a las 17.30 horas, «holy party». A las 23.30 horas, actuación de «Las Xanas» y Pedro Bautista.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 8 de septiembre se puede ver la muestra «Indumentaria asturiana: corpiños y jubones» en el Muséu del Pueblu d’Asturies. Y hasta octubre está disponible la propuesta «Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)». Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Villa Romana de Veranes

De 16.30 a 19.30 horas se realizará la actividad del autobús lanzadera a Veranes, cuyo punto de encuentro será la parada de autobuses de la avenida José Manuel Palacio, ubicada junto al Museo del Ferrocarril.

Parque de la Campa Torres

De 16.30 a 19.30 horas se ralizará la actividad «Arqueobús», con salida desde la parada de autobuses de la avenida José Manuel Palacio.

Galería Aurora Vigil-Escalera

La exposición «Ver/Sentir/Habitar», de Lisardo Menéndez y Tadanori Yamaguchi estará activa hasta el 28 de octubre. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

A las 11.30 horas arrancará el itinerario urbano «El Gijón de la Guerra Civil». Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Casa Natal Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición “Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos”. Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición «Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad». Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Fundación Alvargonzález

Los horarios de visita en la Fundación Alvargonzález son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés

Actividades paralelas de La Vuelta a España en Avilés.

Coinciendo con la salida de la Vuelta a España, de 11.00 a 12.30 horas se instalará un globo aerostático, con oportunidad de disfrutar de unas vistas diferentes de la ciudad, en el parque Ferrera y, a las 12.20 horas, tendrá lugar la salidad de la caravana publicitaria mientras que la salida de la prueba, neutralizada, está prevista para las 13.30 horas desde el Centro Niemeyer.

«Un verano con mucho arte»

Durante la jornada de hoy tendrá lugar la actividad «Avilés medieval...¡en familia!»». Se trata de un taller guiado enfcado a familiar con menores de 5 años con ganas de descubrir todos los secretos de Avilés resolviendo pruebas a través de un mapa secreto._La salida es en el Ayuntamiento de Avilés y se desarrollará de 12.00 a 13.00 horas. Por la tarde, en el palacio de Maqua, de 18.00 a 19.00 horas, se celebrá la actividad «El león de Rosa», planteada como una función de teatro familiar.

Trofeo de ajedrez «Princesa de Asturias».

De 17.00 a 19.00 horas, en el Complejo Deportivo Avilés se reunirán las mejores jugadoras de ajedrez de la región para decidir quién será la representante en el próximo Campeonato de España: Silvia González Fernández (medalla de oro con la selección Asturiana en el campeonato de España de selecciones cadete), Julia Laferfuil Menéndez, Elisa López Sánchez, Camila Venclovaite Golovataia (Campeona de Asturias sub 12), Jana Villegas Cantillo y Laura Peláez Suárez.

Semana de la Tapa

En la vigésima edición de este festival gastronómico organizada por UCAYC con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés, participan 26 establecimientos. Las tapas tienen precio variable según el local.

Fiestas de Versalles

El barrio avilesino celebra este fin de semana sus populares fiestas de septiembre, que arrancan a las 12.00 horas con un espectáculo del Mago Fran en el auditorio de Los Canapés. A continuación, a las 12.30 horas, tendrá lugar el concurso de tortillas y postres de manzana. Ya por la tarde tendrá lugar una sesión de tardeo, con el Urban Fest, desde las 16.00 horas, que enlazará cn la verbena de «Cuarta Calle», a las 22.00 horas.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición «Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón» se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición «Tiempo y paisaje» en el CMAE.

Hasta el 31 de agosto puede visitarse en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones, «Tiempo y paisaje», que es un recorrido por el territorio como parte consustancial a la identidad asturiana. Une bajo un mismo techo la visión sobre el paisaje asturiano de ocho fotógrafas y fotógrafos con un doble objetivo: por un lado, mostrar ejemplos de la relación entre sociedad y territorio; y por otro, facilitar el diálogo intergeneracional mediante la participación de figuras consolidadas con talentos emergentes. Hay fotos de Ana Muller, José Ramón Cuervo-Arango, José Ferrero, Beatriz Fernández Alameda, Enrique Ros Wagener, Cristina López-Dóriga Juanes, Teresa Suarez y Nicolás Cancio. Se podrá visitar los martes y miércoles, de 10.30 a 13.30 horas, y de jueves a domingo de 18.00 a 21.00 horas.

Fiestas de Solís en Corvera

Los vecinos de la parroquia corverana celebran este fin de semana las fiesas de San Justo y Pastor, Hoy, sábado, arrancará con el campeonato de MX Clásicoas y Mx, desde las 10.30 horas. Y la verbena crrerá a cargo de JB Son, a partir de las 23.30 horas. En el descanso de la orquesta tendrá lugar la carrera de pantalones «gachos».

Mercado semanal en Las Vegas (Corvera)

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la calle Rubén Darío y el parque Europa, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Mercado ecológico y artesano de Raíces (Castrillón)

La explanada del Monasterio de la Merced de Raíces Viejo acoge este sábado, 6 de septiembre, una nueva entrega del Mercado Ecológico y Artesano de Raíces. Los puestos abren de 10.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Festival de bandas de acordeones en Laviana

La Banda de Acordeones de Villoria organiza hoy en Pola de Laviana su Festival Interprovincial de Acordeón. Además de la formación local estarán las gallegas «Árgonat Band» y «Banda de Acordeóns Metropolitana». Los conciertos empiezan a las 18.30, en el kiosco de la música de La Avenida de Pola de Laviana.

Llorío, en Laviana, celebra las fiestas de Nuestra Señora del Rosario

La localidad lavianesa de Llorío celebra sus fiestas de Nuestra Señora del Rosario. A las 18.00 hay juegos infantiles con el grupo «6 Conceyos». A las 23.00 la verbena contará con el grupo «D’Cano», un «Remenber 90’s» y co nDJ Antu.

Fiestas de Riaño, en Langreo

El distrito langreano de Riaño celebra sus fiestas de San Martín. La jornada comienza a las 12.30 con el concurso de tortillas. A las 13.00 hay sesión vermú con la música de «Pepo K-Libre». De 16.30 a 18.30 serán los juegos infantiles, a las 17.00 partido de solteros contra casados y a las 18.00, festival folclórico con el grupo «Los Asturianos». A las 23.00 el baile con el grupo «Elebe» y DJ.

Fiestas de Soto de Agues

La localidad coyana de Soto de Agues celebra sus fiestas. A las 13.00 hay sesión vermú con el grupo «L’Esperteyu». A continuación, la comida popular, con una gran fabada. A las 23.00 la verbenta tendrá a Jessy Piñeiro y Astur DJ.

Festival Rock en Carrio, Laviana

La localidad de Carrio, en Laviana, celebra sus fiestas. A la hora de comer habrá espicha, y por la tarde, desde las 19.00, festival rock con los grupos «Panda», «Popdata», «Flako Rodríguez» y «Querida Margot».

Concierto de grupos locales en las fiestas de Tolivia

Tolivia, en Laviana, celebra sus fiestas de San Roque. Hoy, desde las 17.00, se celebra un concierto con artistas locales en la iglesia.

El barrio de Requejo, en fiestas

El barrio mierense de Requejo celebra sus fiestas. Hoy, desde las 23.00 habrá verbena con DJ Masid.

Festejos de Miravalles (Aller)

Miravalles, en Aller, vive sus fiestas. A las 16.00 empieza el reparto del «bollu» y a las 17.00, el maratón de tute y el bingo. A las 18.00 hay juegos infantiles. Por la noche, desde las 23.00, el baile con Dani Parondo y Astur DJ.

Fiestas de Ricao en Caso

Caleao, en Caso, celebra sus fiestas de Ricao. A las 8.00 empieza la feria de ganado, durante toda la mañana. A las 18.00 habrá concurso de lanzamiento de fardos de hierba. A las 23.00, verbena con DJ Music.

Centro

Exposición en Noreña

Durante los meses de julio, agosto y septiembre la Oficina de Turismo de la Villa Condal alberga la exposición «Miraes», con obras de la Asociación de Fotoperiodistas de Asturias. El horario de atención al público en estos meses es de lunes a jueves de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas (los viernes hasta las 20.00 horas), y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa

Todos los sábados, de 10.30 a 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Oriente

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Cueva de El Pindal

Las pinturas de la caverna prehistórica de Pimiango, en Ribadedeva, podrán visitarse durante todo el año de miércoles a domingo, de 15.00 a 17.00 horas. Es imprescindible la reserva telefónica previa en el número 608 175 284.

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.

Occidente

Mercado en Cangas del Narcea

La villa canguesa celebra su tradicional mercadillo semanal ubicado en el patio del colegio Alejandro Casona. A él acuden comerciantes de textil y alimentación.

Mercado en Vegadeo

La capital veigueña acoge hoy su tradicional mercado semanal en la explanada del recinto ferial. Además, en el parque del Medal habrá una nueva edición del mercado de artesanía.

Covas da Andía (La Caridad)

Declaradas monumento natural, se sitúan en un valle resguardado, de roca caliza, donde hubo una explotación aurífera de época romana (siglos I y II después de Cristo). Esos trabajos mineros dejaron a la luz galerías kársticas que, a lo largo de más de 500 millones de años, el agua había abierto en el interior de la formación calcárea. La singularidad microclimática de este espacio, ha favorecido la formación de un bosque denso. Solo se permiten visitas guiadas previa reserva llamando al teléfono 619368169, sábados y domingos, a las 12.00 y a las 16.00 horas.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime «Pepe el Ferreiro»

Espacio que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas. Exposición IV Maratón fotográfico «Grandas en mi objetivo», del 28 de junio al 30 de diciembre. Juegos tradicionales, «A jugar en el Museo», del 1 de junio al 30 de septiembre.