Barbón se pronuncia sobre las protestas en la Vuelta: "Entiendo las movilizaciones, estamos ante una falta de humanidad"

Adrián Barbón, presidente del Principado, valoró esta mañana las protestas pro Palestina que están teniendo lugar en Asturias durante La Vuelta a España por el conflicto en Gaza, al participar en esta prueba deportivo un equipo israelí. El Gobierno regional ya anunció hace unos días su ausencia institucional por este motivo. Barbón respaldó hoy las propuestas. "Entiendo la movilización ciudadana, que espero y deseo que sea pacífica, pero que sea una señal de protesta y respuesta. Creo que pongo voz a la inmensa mayoría del pueblo asturiano. Estamos ante una falta de humanidad, me retuerce las tripas”, indicó el Presidente.

“He dedicado una parte de mi vida a estudiar el Holocausto judío. Condené en su momento el atentado de Hamás, y por eso mismo condeno lo que hace el estado de Israel con Palestina. Ya son 80.000 muertos y 20.000 de ellos niños y niñas. Si condené aquello antes, digo ahora que esto es un genocidio y la UE debería ser más activa en esa condena", aseguró. Barbón, en todo caso, no quiso criticar a la organización de La Vuelta .

“La Vuelta no tiene culpa, pero en la vida hay que ser coherente. Aplaudí que se expulsase a Rusia de las competiciones, por la misma razón apoyo a Palestina en cuanto a la agresión y por tanto también pido la misma coherencia. Igual que condeno las dictaduras de todo tipo, como la de Venzuela. Lo malo es defender excluir a Rusia de competiciones y no hacer lo mismo con el Estado de Israel, y eso no es ir contra el pueblo, es ir contra ese Estado. “Lo que hace el Gobierno de Israel, es un genocidio", destacó.

Valoración del discurso del Rector

Barbón también valoró las declaraciones de Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo, después de que este apretase al Gobierno regional a causa del campus de El Cristo y todo el trabajo pendiente entre administraciones. Barbón dijo que vio al Rector "ofendido, pero no con nosotros, sino con otros agentes económicos e institucionales, que para defender la llegada de las universidades privadas lo fundamentan atacado a la pública. Entiendo el malestar, soy alumno de la Universidad de Oviedo", indicó. El Presidente también destacó la gratuidad en Asturias de la primera matrícula y también de las posteriores, cumpliendo una serie de requisitos.

Sobre el traslado pendiente de las sedes universitarias destacó que “es normal que haga referencia al campus de El Cristo, es un proceso largo, y complejo".