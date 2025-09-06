BBVA premia por primera vez a una fundación asturiana: Galbán

Por primera vez en sus siete ediciones, la convocatoria solidaria BBVA Futuro ha premiado un proyecto de una fundación asturiana. La Asociación Galbán de familias de niños con cáncer del Principado recibirá 35.000 euros para desarrollar su programa "Parque de Atenciones", un conjunto de iniciativas dirigidas a apoyar a supervivientes, familias en duelo, voluntariado y proyectos educativos.

En el acto de entrega del galardón participaron Guadalupe Fernández, directora territorial Noroeste de BBVA; Ana Camblor, del equipo de producto de BBVA Asset Management; Lennart Kotsch, presidente de Galbán, y Camila Abigail Ricaldez, joven superviviente e integrante de la asociación.

El programa BBVA Futuro, ligado al fondo de inversión BBVA Futuro Conservador, combina la rentabilidad financiera con la inversión socialmente responsable. Cada año destina parte de sus comisiones de gestión a proyectos solidarios de ámbito social y medioambiental.

En esta edición de 2025, la convocatoria recibió 200 candidaturas, de las que se evaluaron 166. Finalmente, se concedieron 23 donaciones por valor total de un millón de euros, seleccionadas por un comité de expertos con la colaboración de 230 empleados voluntarios de BBVA.

"Queremos llegar a todo el territorio y dar visibilidad a entidades grandes y pequeñas, también a asociaciones locales que muchas veces tienen más dificultades de financiación", destacó Ana Camblor. Desde 2018, el programa ha repartido más de 6 millones de euros, financiando 144 proyectos y beneficiando a unas 500.000 personas.

El "Parque de Atenciones" de Galbán –el proyecto premiado de la asociación asturiana– se articula en cuatro áreas: apoyo a familias en duelo, con iniciativas innovadoras como la colaboración con la asociación murciana Afamur; fortalecimiento del grupo de supervivientes, con actividades conjuntas y convivencias que favorezcan la integración tras la enfermedad; formación de voluntariado, fundamental para sostener el acompañamiento a niños y adolescentes en tratamiento, y educación y apoyo escolar, con un grupo de voluntarios que atiende a menores durante y después de las terapias oncológicas.

"Muchas asociaciones tienen psicología, voluntariado o trabajo social, pero no todas cuentan con grupos de duelo. Queremos cubrir ese vacío y compartir experiencias que ayudan a avanzar", explicó Lennart Kotsch, presidente de Galbán.

Para Camila Ricaldez, superviviente de cáncer diagnosticada a los 16 años, el apoyo de la asociación fue decisivo: "Después del tratamiento médico te enfrentas sin red al resto de tu vida. Estar acompañado es esencial para no quedarse estancado en el trauma".

Un compromiso con Asturias

Durante el acto, Guadalupe Fernández subrayó la importancia de que una ayuda de este programa llegue por primera vez al Principado: "Solo en el primer semestre de 2025, BBVA ha inyectado cerca de 230 millones en la economía asturiana. Pero más allá del ámbito financiero, tenemos la responsabilidad de estar cerca de las personas y de las asociaciones que sostienen a quienes más lo necesitan".

Galbán, que actualmente acompaña a unas 260 familias, celebra este reconocimiento como un impulso a su labor y a su visibilidad. Además, la entidad prepara ya una nueva edición de su Carrera Galbán contra el cáncer infantil, que el año pasado reunió a más de 40.000 participantes en toda Asturias.

ㅤ / Pablo Solares

ㅤ / Pablo Solares

ㅤ / Pablo Solares

ㅤ / Pablo Solares