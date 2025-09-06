El calor estival resiste en Asturias (por poco tiempo): esta es la previsión para el puente

Los calores del verano se resisten a apagarse en Asturias. El puente festivo con motivo del día de la comunidad –el lunes, 8 de septiembre– empezó con termómetros más bien de agosto que de la recta final del estío, al que le quedan un par de semanas para dar paso al otoño. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en la región se rozaron los 40 grados, con la máxima en la estación de Panizales, en Amieva, en plenos Picos de Europa: 36,8 grados. En este punto también se localizó la temperatura mínima más baja del sábado: 11,8 grados pasadas las seis de la madrugada.

No obstante, muchos termómetros locales en las ciudades superaron los 40 grados a mitad del día, en el que el sol lució sin apenas nubes en el cielo y el calorón se hizo notar prácticamente en toda la región. De Oriente a Occidente el calor se hizo notar y empujó a muchos a las playas, que lucieron repletas de toallas y sombrillas. El puente festivo ha propiciado, además, a que sean muchos los que han alargado las vacaciones, para alegría de los hosteleros, con sus terrazas llenas y reservas prácticamente completas para todos estos días.

A falta de mar cerca, buenos son los ríos. Muchos aprovecharon para darse un buen chapuzón con el que combatir el calor, como el caso de Miguel Díaz, Marián Díaz y Carlos Orcajo, de descanso en Arenas de Cabrales, uno de los lugares en los que pasado el mediodía fue fácil achicharrarse. "Esto es lo mejor", constataron los tres sumergidos en las aguas del Casaño.

Ya a media tarde y para la montaña las nubes comenzaron a aparecer y taparon el sol. Entre los beneficiados, los sufridores corredores de la Vuelta a España, que coronaron el Alto de La Farrapona (Somiedo) con un cielo nublado y algo más de fresco que cuando comenzaron a pedalear en Avilés horas antes.

Esas nubes vespertinas anunciaron lo que se espera para este mismo domingo y el lunes: caída de temperaturas y algo de lluvia. La entrada de un frente atlántico hará olvidar rápido a los asturianos el zarpazo veraniego con el que ha empezado el puente festivo. Este domingo amanecerá con sol y nubes, abrirá a mediodía pero empeorará por la tarde y lloverá, sobre todo, en la Cordillera y el Occidente. Las temperaturas máximas caerán. El Día de Asturias enfriará, sobre todo en el interior, y lloverá de forma dispersa. Paraguas y algo de abrigo no estarán de más.