Capra, el robot de desbroce autónomo que facilitará la gestión del territorio rural en zonas de difícil acceso

El Grupo Operativo para el Desarrollo de la Selvicultura Avanzada, formado por Medioambiental Valledor, Grupo Salense, Seerstems y el Centro Tecnológico y Forestal de la Madera, ha iniciado el diseño y construcción del robot de desbroce autónomo y radiocontrolado Capra, destinado a facilitar la gestión de superficies forestales y agrícolas de difícil acceso, especialmente en zonas con fuerte pendiente o vegetación densa. El objetivo es ofrecer una herramienta segura, eficiente y tecnológicamente avanzada que contribuya a la prevención de incendios y al mantenimiento sostenible del medio natural.

El proyecto está impulsado por una alianza entre entidades del ámbito tecnológico, empresas agroforestales y centros de investigación, y cuenta con financiación pública dentro de una línea de apoyo a la innovación en el entorno rural.

Tecnología aplicada al entorno natural

El prototipo combinará́ navegación autónoma mediante sensores y control remoto por radiofrecuencia, con el fin de operar sin necesidad de cableado perimetral ni intervención humana directa durante el desbroce. El vehículo estará dotado de mecanismos de seguridad activa que permitirán detectar obstáculos, actuar en pendientes pronunciadas y minimizar riesgos tanto para operarios como para el entorno.

Con esta solución, los desarrolladores esperan mejorar la eficiencia de los trabajos de mantenimiento, reducir el coste de intervención en zonas de difícil acceso y minimizar la exposición del personal a situaciones potencialmente peligrosas.

Aplicación y pruebas piloto

Durante estos meses se han realizado pruebas piloto en el monte de San Clemente y otros entornos rurales en riesgo de despoblación o alta carga vegetal. Los resultados del proyecto permitirán evaluar la viabilidad técnica y económica de su implementación a mayor escala, así como su posible aplicación en tareas relacionadas con la selvicultura, limpieza de lineas eléctricas, preparación de terrenos agrícolas y relacionados con la prevención y extinción de incendios.

El desarrollo de esta tecnología representa un paso adelante en la integración de soluciones inteligentes en la gestión del territorio rural, alineado con los objetivos de sostenibilidad y digitalización del medio agrario y forestal promovidos por las políticas europeas.

Resultados del Proyecto

Siguiendo las indicaciones y obligaciones del proyecto, el próximo miércoles 10 de septiembre, a las 11 de la mañana de desarrolla una jornada online (enlace: meet.google.com/xek-etxm-aqt) donde se presentarán los resultados del proyecto. Según José Manuel Díaz Cuervo, CEO de Medioambiental Valledor, "en esta jornadas vamos a sorprender positivamente con los espectaculares datos y resultados que tenemos actualmente de Capra".

Apoyo institucional y entidades implicadas

En este proyecto ha sido clave la financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural de la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, así como la Consejería de Medio Rural y Política Agrícola del Principado de Asturias.