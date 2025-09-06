Detenido un funcionario de la cárcel de Asturias por acosar a activistas considerados ultras
El empleado, condenado en su día por torturar a un recluso, está ahora investigado por difundir información personal extraída del Ministerio del Interior
Un empleado de la cárcel de Asturias ha sido detenido por la Guardia Civil de Barcelona por acosar en las redes sociales a activistas considerados de ideología de extrema derecha, de quienes difundía datos personales obtenidos de las bases de Interior, a las que tenía acceso en su calidad de funcionario. El caso, que está siendo investigado por el Juzgado número 6 de Tarragona, se inició a raíz de la denuncia presentada por una de sus presuntas víctimas, un conocido activista que le acusa de haber difundido información personal suya en el chat "RedBird", de orientación ultraizquierdista.
Las fuerzas de seguridad consideran que el funcionario asturiano es el administrador del citado chat, en el que se han difundido además amenazas de muerte a activistas de extrema derecha por parte de algunos participantes en el foro. De hecho, "RedBird" se había convertido en la bestia negra de estos activistas de extrema derecha y la noticia de la detención ha sido recibida con regocijo en ambientes ultras.
No es el primer encontronazo con la justicia de este funcionario, que está actualmente de baja. Fue condenado el pasado mes de octubre por el Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo a una pena de un año de cárcel y otros ocho de inhabilitación. ¿El motivo? Haber golpeado en sus partes a un recluso que había sido inmovilizado tras haber mostrado una reiterada actitud violenta, unos hechos calificados de torturas. El funcionario, cuya versión fue apoyada en el juicio por varios trabajadores de la cárcel asturiana, aseguró que no había golpeado al recluso, sino que había hecho un simple "amago".
No obstante, en la grabación realizada por las cámaras de seguridad de la celda en la que ocurrieron los hechos, se aprecia cómo el recluso se retuerce de dolor tras lo que parece un golpe efectuado con una defensa que el funcionario agarraba con las dos manos. La condena ha sido finalmente anulada tras un recurso presentado por el funcionario y el juicio volverá repetirse.
Investigación en Cataluña
El chat izquierdista "RedBird" ha sido denunciado por activistas ultras por difundir datos personales, en algunos casos obtenidos de las bases de Interior. Un funcionario de prisiones de la cárcel de Asturias ha sido detenido por administrar el citado chat, tras una denuncia en Tarragona.
