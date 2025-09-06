Emoción y muchos aplausos en el relevo de José Luis González al frente de USIPA

José Luis González ha sido el alma y el músculo de USIPA en los 27 últimos años un sindicato que cuenta con más de cuatro mil afiliados “sólo entre personal de la administración en Asturias”. Conocedor como pocos del Principado, administración a la que llegó hace 36 años después de trabajar antes en el sector privado, vivió su transformación desde cuando tenía apenas cuatro mil empleados a los más de cuarenta mil de la actualidad. Un crecimiento ligado a la asunción progresiva de competencias, sin prisa pero sin pausa, que ha convertido al Principado en el mayor empleador de Asturias por el volumen que generan la sanidad, la educación y los servicios sociales públicos.

En apenas unos días, José Luis González dejará atrás una trayectoria laboral de cuatro décadas, de ahí la despedida multitudinaria que le tributó USIPA este jueves, a la que asistieron más de 130 personas, y que sirvió además para escenificar el relevo al frente del sindicato tras un congreso extraordinario del que sale como nueva coordinadora general Guadalupe Lorenzo Aguilera, que hasta ahora era vicepresidenta, responsable de los servicios jurídicos y del sector justicia, tras una propuesta aprobada por unanimidad. “En este sindicato siempre hay buen rollo y todos vamos a una”, argumentó José Luis González para explicar el detalle del traspaso al frente de USIPA. “Tras 27 años somos la primera fuerza sindical en funcionarios, los segundos en sanidad y laborales, los terceros en justicia y todo es mérito de José Luis, que ha formado este equipo. Su visión y determinación han consolidado a USIPA-SAIF como un sindicato al servicio exclusivo de los trabajadores, sin ataduras ni intereses ajenos”, valoró Guadalupe Lorenzo. La nueva coordinadora general del sindicato destacó “las sentencias pioneras incluso a nivel estatal, marcando precedentes en la defensa de los derechos laborales” y afirmó que “el compromiso y la entrega de José Luis González han sido fundamentales para construir una organización sólida, respetada y profundamente humana”.

José Luis González no pudo evitar emocionarse en el que fue su último discurso ante sus compañeros del sindicato. “Al veros me vienen cantidad de recuerdos”, comentó el ya excoordinador de USIPA, que empezó su listado de agradecimientos por el sindicato hermano, SICEPA y por otras formaciones con la que forman SAIF, la federación de sindicatos asturianos independientes. En su despedida, hizo alusión también “al potente servicio jurídico”, una herramienta imprescindible, dijo, para garantizar la defensa de los derechos de los trabajadores y a algunos de los colectivos donde tienen gran implantación como los profesores de religión y la Orquesta Sinfónica del Principado (OSPA), con quienes incluso bromeó: “Sois un colectivo muy tranquilo, pero cuando la armáis… como cuando os plantasteis delante del Campoamor”. González también hizo mención a muchos de los que han sido colaboradores estrechos en todos estos años como Fran Menéndez (SICEPA) y Graciela Martínez, la coordinadora en el área de sanidad, entre otros. “Me marcho contento, esta organización queda en manos de personas buenísimas, que forman un equipo maravilloso”, concluyó un José Luis González que estaba visiblemente emocionado. Unas palabras que tuvieron como eco una prolongada ovación y muchos, muchos abrazos y cálidas enhorabuenas de trabajadores de distintos ámbitos de la administración que no se quisieron perder al adiós sindical de un veterano del Principado que la próxima semana se jubilará.

La nueva dirección de USIPA que ha salido de este congreso extraordinario está encabezada por Guadalupe Lorenzo, que es la nueva coordinadora general; Santiago Suárez, en la vicepresidencia; Graciela Martínez, coordinadora del sector de sanidad; Ángeles Rodríguez, coordinadora en administración general; Rosario Villarinos, coordinadora en el sector de justicia; Jorge Blanco, responsable de personal laboral; Belén Suárez, responsable de educación y formación; Fernando Roldán, responsable de organización, Samuel Robles, responsable de la base de datos; Francisco José Serrano, responsable de acción sindical y movilidad y Marcos Gómez, responsable de igualdad y acción social.