La fábrica de DuPont impresiona a sus nuevos dueños, los directivos de Arclin: "Estamos encantados"

"Quedamos impresionados durante nuestra reciente visita a la planta de Asturias". Así se expresaron desde la cúpula de Arclin, la empresa que se hará con las marcas Nomex y Kevlar de DuPont y, por tanto, con las últimas fábricas de la multinacional norteamericana en el complejo industrial de Tamón. Según aseguraron en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA, estas plantas serán claves para impulsar su proyecto de crecimiento.

La multinacional DuPont ha vendido a su competidora Arclin, también estadounidense, su negocio de fibras sintéticas de aramida, que incluye la instalación productiva de Tamón, con una plantilla de algo más de 300 personas. Al margen de esta operación queda el centro de servicios, con un número superior a los 300 empleados.

"Nos entusiasma la adquisición prevista de las marcas Kevlar® y Nomex® de DuPont™. Estas icónicas marcas se ajustan a la misión de Arclin como empresa de ciencia de materiales dedicada a impulsar tecnologías de protección que fortalezcan y hagan más seguros los hogares, los lugares de trabajo y las comunidades", aseguraron desde Arclin.

Respecto de la adquisición de la instalación asturiana, añadieron: "Nos centramos en oportunidades que impulsen nuestro crecimiento a largo plazo y quedamos impresionados durante nuestra reciente visita a la planta de Asturias, donde contamos con una larga trayectoria de excelencia y empleados altamente cualificados".

Las mismas fuentes evitaron, sin embargo, comentar cualquier dato relacionado con la operación porque "sería prematuro hacer comentarios hasta que la transacción se complete en 2026". Se limitaron a indicar que "hasta entonces, estamos comprometidos con nuestro plan de crecimiento estratégico y esperamos completar la transacción".

La dirección de DuPont comunicó hace unos días la venta de su división de aramidas por 1.800 millones de dólares (unos 1.530 millones de euros al cambio actual).

La reestructuración

La operación obedece a un proceso de reestructuración de DuPont, que se está alejando del sector químico, el que ha sido su razón de ser desde su constitución hace dos siglos. Las razones son, por un lado, las dificultades que atraviesa el sector en el mercado europeo por el aumento de los costes energéticos y la debilidad de la demanda. A esto se suma la política tradicional de la multinacional de venta de los negocios que considera maduros para dedicarse a la fabricación de otros más innovadores.

Según los expertos consultados, el interés de la multinacional norteamericana se centra ahora en sectores como los relacionados con la salud, la electrónica y la tecnología avanzada.

El accionista mayoritario de Arclin es el fondo de capital riesgo estadounidense The Jordan Company (TJC). Según las fuentes consultadas, se trata de un fondo muy especializado con un comité de dirección compacto y veterano, con más de dos décadas de experiencia a sus espaldas.