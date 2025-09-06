La fábrica de DuPont impresiona a sus nuevos dueños, los directivos de Arclin: "Estamos encantados"
La compañía asegura que le "entusiasma" la adquisición de Nomex y Kevlar y destaca la "trayectoria de excelencia y los empleados altamente cualificados"
"Quedamos impresionados durante nuestra reciente visita a la planta de Asturias". Así se expresaron desde la cúpula de Arclin, la empresa que se hará con las marcas Nomex y Kevlar de DuPont y, por tanto, con las últimas fábricas de la multinacional norteamericana en el complejo industrial de Tamón. Según aseguraron en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA, estas plantas serán claves para impulsar su proyecto de crecimiento.
La multinacional DuPont ha vendido a su competidora Arclin, también estadounidense, su negocio de fibras sintéticas de aramida, que incluye la instalación productiva de Tamón, con una plantilla de algo más de 300 personas. Al margen de esta operación queda el centro de servicios, con un número superior a los 300 empleados.
"Nos entusiasma la adquisición prevista de las marcas Kevlar® y Nomex® de DuPont™. Estas icónicas marcas se ajustan a la misión de Arclin como empresa de ciencia de materiales dedicada a impulsar tecnologías de protección que fortalezcan y hagan más seguros los hogares, los lugares de trabajo y las comunidades", aseguraron desde Arclin.
Respecto de la adquisición de la instalación asturiana, añadieron: "Nos centramos en oportunidades que impulsen nuestro crecimiento a largo plazo y quedamos impresionados durante nuestra reciente visita a la planta de Asturias, donde contamos con una larga trayectoria de excelencia y empleados altamente cualificados".
Las mismas fuentes evitaron, sin embargo, comentar cualquier dato relacionado con la operación porque "sería prematuro hacer comentarios hasta que la transacción se complete en 2026". Se limitaron a indicar que "hasta entonces, estamos comprometidos con nuestro plan de crecimiento estratégico y esperamos completar la transacción".
La dirección de DuPont comunicó hace unos días la venta de su división de aramidas por 1.800 millones de dólares (unos 1.530 millones de euros al cambio actual).
La reestructuración
La operación obedece a un proceso de reestructuración de DuPont, que se está alejando del sector químico, el que ha sido su razón de ser desde su constitución hace dos siglos. Las razones son, por un lado, las dificultades que atraviesa el sector en el mercado europeo por el aumento de los costes energéticos y la debilidad de la demanda. A esto se suma la política tradicional de la multinacional de venta de los negocios que considera maduros para dedicarse a la fabricación de otros más innovadores.
Según los expertos consultados, el interés de la multinacional norteamericana se centra ahora en sectores como los relacionados con la salud, la electrónica y la tecnología avanzada.
El accionista mayoritario de Arclin es el fondo de capital riesgo estadounidense The Jordan Company (TJC). Según las fuentes consultadas, se trata de un fondo muy especializado con un comité de dirección compacto y veterano, con más de dos décadas de experiencia a sus espaldas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El mensaje de Sanz Montes a los 52 curas que cambian de parroquia en Asturias: 'Los sacerdotes no son turistas, buscan el querer de Dios
- Aprobada la quita de deuda desigual: esto es lo que recibirá Asturias por cada habitante (que es la mitad de lo que percibirán los catalanes)
- ¿Cómo ven los visitantes Asturias y qué nota le ponen? Muchos halagos, pero también alguna crítica
- Valdesoto, 'pueblo ejemplar' en constancia: 'Después de veintiún años lo merecíamos
- El viaje en tren de Asturias a Madrid no volverá al entorno de las tres horas hasta el otoño: esta es la fecha que se maneja
- Los descuentos del peaje del Huerna fracasan y la mayoría de asturianos sigue pagando 15,60 euros: los datos que lo demuestran
- Las regiones del PP se plantan y solo Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña aceptan la quita
- Estos son los planes de Indra para su fábrica de vehículos blindados: 43 millones de euros, una pista de pruebas, oficinas...