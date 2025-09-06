El giro de Cofiño en Covadonga: este año sí asistirá a la misa del Día de Asturias

El socialista Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado, se ha desmarcado de la postura del Gobierno regional de Adrián Barbón, también del PSOE, al confirmar su asistencia a la misa que se celebrará el lunes en la basílica de Covadonga por el Día de Asturias y la festividad de la Santina. Acudirá a escuchar la homilía de Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, cuya relación con el Presidente autonómico y el resto de miembros del Ejecutivo está marcada por un enorme distanciamiento. El presidente del Principado no irá por segundo año consecutivo después de las recientes afirmaciones del prelado sobre la inmigración y otros asuntos. Tampoco lo hará de nuevo Adriana Lastra, delegada del Gobierno.

Sin embargo, Cofiño, vicepresidente de Barbón en la anterior legislatura, ha cambiado de postura de un año a otro. "El Arzobispo me ha invitado y considero que mi posición institucional requiere la presencia en Covadonga", razona el presidente de la Junta. Su postura es muy diferente a la que tuvo hace doce meses. En agosto de 2024, el presidente de la Junta anunció su negativa a acudir a Covadonga por el Día de Asturias. Lo hizo solo un día después de que Barbón hiciese lo propio.

En ese momento, argumentó sus motivos en una larga misiva dirigida a Sanz Montes, que además hizo pública. "Escuché con atención su discurso (la misa de 2023), excelencia, y cuando abandonaba la Basílica me hice el propósito de no acudir más a la cita hasta tanto en cuanto no se produjera una rectificación por su parte –ni siquiera es preciso explícita– para despolitizar el acto, en la línea que durante décadas habían mantenido sus predecesores. Así se lo hice saber días después a mi entorno más cercano, incluidos diferentes representantes públicos", destacó entonces Cofiño, que puso el foco en el trato hacia las mujeres del Arzobispo en sus homilías.

Escribió lo siguiente: "No puedo admitir ni validar con mi presencia el tono peyorativo (rayano en el desprecio) que empleó para desacreditar a las mujeres que luchan a diario por su derecho a ser protagonistas de su propia vida, y el reproche furibundo exhibido frente a aquellas personas sensibilizadas con la problemática ecologista y el medio ambiente". Cofiño acabó su misiva tildando de "incidencia de naturaleza coyuntural" su ausencia, deseando que fuese la "antesala de una relación fluida y respetuosa".

Un año después, todo apunta a que la parte final de la carta está cerca de cumplirse, al regresar el presidente de la Junta a Covadonga. El argumento que utiliza ahora, muy distinto al del curso pasado, es la defensa del ámbito "institucional".

"Debería confesarse", dice IU

Alejandro Suárez, secretario de Estrategia y Relaciones Políticas de Izquierda Unida (IU), que gobierna en coalición con el PSOE en Asturias, cargó ayer contra Sanz Montes después de que este, en sus redes sociales, utilizase la palabra "rifirrafe" para referirse al conflicto en Gaza. "Que Sanz Montes continúe al frente del Arzobispado de Oviedo solo puede calificarse como de una auténtica desgracia, tanto para los demócratas, como para los que, además, como es mi caso, nos llamamos cristianos", destacó Suárez, que opina que "el Arzobispo de Oviedo debería ir con urgencia a confesarse y debería también tratar de expiar sus pecados con la medicación del mismísimo Papá", según él, "teniendo en cuenta la gravedad de sus afirmaciones".