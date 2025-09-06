Grupo Lacera, premio "Familia Empresaria de Asturias"
Aefas alaba la "creación constante de empleo" del negocio de limpieza fundado en 1962 en Mieres, hoy con 6.000 trabajadores en toda España
De un pequeño negocio en Mieres iniciado en 1962 con un sólo empleado a un grupo con más de 6.000 trabajadores en toda España –es el tercer mayor empleador privado de Asturias– y unos ingresos de más de 100 millones de euros al año. Esta es la hazaña de la familia De la Cera, fundadora y propietaria del grupo de limpieza y mantenimiento Lacera, que ha sido distinguida con el decimosexto premio "Familia Empresaria de Asturias", concedido por la Asociación de la Empresa Familiar Asturiana (Aefas).
El jurado, según anunció ayer Aefas en un comunicado, ha premiado a Lacera "por su compromiso con el arraigo al territorio y su creación constante de empleo y riqueza durante más de seis décadas". La ceremonia de entrega se celebrará el próximo 1 de octubre en el Club de Regatas de Gijón.
"Es un orgullo recibir este premio de reconocimiento a una larga trayectoria emprendida por nuestros padres", afirmó Marta del Arco, miembro de la segunda generación en la empresa familiar, formada por los ocho hijos del matrimonio fundador: Juan de la Cera (fallecido en 2013 a los 93 años) y Marisa Santiago. Su hija destacó que el de Lacera ha sido "un largo camino en el que no ha dejado de haber obstáculos que, gracias al esfuerzo, se han ido superando teniendo presentes los valores humanos imprimidos por sus fundadores: el tesón, el esfuerzo y el coraje, partiendo siempre de una gran humanidad". "Qué orgulloso estaría nuestro padre de este recorrido, de este esfuerzo y del equipo que hasta aquí nos ha acompañado", añadió Marta del Arco.
La historia de Lacera comenzó en 1962 en Mieres cuando Juan de la Cera, originario de Tineo, y su esposa Marisa, vallisoletana, se introdujeron en el entonces incipiente sector de las contratas de limpieza. Comenzaron ellos dos con un empleado y una furgoneta. En 1963 se trasladaron a Oviedo, donde abrieron su primera oficina. A partir de algunos contratos relevantes (Hospital Central, Ayuntamiento de Oviedo, Hunosa y otros), erigieron un negocio creciente que en 1977 se constituyó como sociedad, Lacera Empresa de Limpieza, germen del actual grupo, diversificado en servicios como mantenimiento, jardinería, atención al cliente o gestión de residuos, entre otros.
La familia impulsó el negocio fuera de la comunidad –hoy tiene oficina en doce ciudades–, y sobrevivió a las concentraciones que se produjeron en el sector por la absorción de empresas locales por multinacionales y filiales de constructoras. El pasado mayo, la compañía nombró director general a Alejandro Blanco –procedente de la tecnológica Seresco– y consejero delegado a Marcos Suárez, histórico directivo de la casa. n
