"Mantendremos el firme compromiso con Asturias", señala el presidente de BBVA sobre los efectos de la opa

El presidente del BBVA, Carlos Torres, aseguró ayer que la opa es "positiva para clientes, sociedad y empleados" y hizo mención especial a los territorios donde Banco Sabadell tiene mayor presencia, como es el caso de Asturias a través de la marca Sabadell Herrero. "Mantendremos un firme compromiso con los territorios donde opera Sabadell como Cataluña, la Comunidad Valenciana y Asturias", aseguró Carlos Torres.

La integración de Sabadell en BBVA daría como resultado el mayor grupo bancario de Asturias por oficinas, con 116 sucursales, y contaría con cerca de 640 empleados. Sin embargo, entre las plantillas hay temor por los solapamientos que se podrían producir y por el impacto de un previsible recorte tanto de oficinas como de trabajadores, como ha ocurrido con anteriores concentraciones bancarias.

Las principales organizaciones empresariales de Asturias y el propio Gobierno del Principado han mostrado sus recelos ante la operación por los efectos en la concesión de créditos. "Durante cinco años garantizaremos el volumen total del crédito circulante a todas las pymes y autónomos del Banco Sabadell y también el crédito total, durante cinco años, a las pymes y autónomos que son clientes fundamentalmente de una u otra entidad o de las dos en su conjunto", explicó Carlos Torres para acentuar "el compromiso con el volumen de crédito y las condiciones comerciales".

El presidente de BBVA aseguró que tras la fusión de la dos entidades habrá mayor capacidad de financiación. La cuantificó en 5.400 millones de euros al año.

Carlos Torres señaló que la entidad retirará la opa al Banco Sabadell si no obtiene el respaldo de, al menos, el 50% de los accionistas de la entidad catalana. Lo afirmó después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizara la opa en la mañana de ayer, con lo que entra en su fase decisiva. "No tenemos intención de rebajar el mínimo de aceptación de la OPA del 50% porque nuestra intención es controlar Banco Sabadell, si no logramos ese porcentaje retiraremos la oferta", señaló Carlos Torres en una rueda de prensa virtual.

Dieciséis meses después del lanzamiento de la opa, el consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizó la operación de BBVA sobre Sabadell. El supervisor entiende ajustados los términos de la oferta a las normas vigentes y considera suficiente el contenido del folleto explicativo.

El presidente de BBVA subrayó que si la opa no sale adelante "no pasa nada", la entidad seguirá creando valor para el accionista, demostrando crecimiento y rentabilidad por encima de sus competidores europeos y españoles: "tenemos un bancazo", destacó. Pese a esto, Torres se mostró confiado en que la opa contará con el respaldo suficiente. "El ‘feed back’ de los grandes accionistas, de los accionistas compartidos entre Sabadell y BBVA, es positiva y así nos lo han trasladado", defendió Torres.

La misma oferta

La entidad de origen vasco no se mueve del precio ofertado en abril del pasado año: una acción de nueva emisión de BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones de Banco de Sabadell. Esta es la oferta que ya se conocía hasta ahora, la de mayo del pasado año con los ajustes aplicados por los dividendos pagados desde entonces. Torres reiteró por tres veces durante la conferencia de prensa que la intención de la entidad no es mejorar la oferta. "La opa es muy atractiva para los accionistas de Sabadell. Ya lo era al principio y lo sigue siendo, dada la evolución de los valores de mercado", indicó.

"Mantenemos la oferta que tenemos sobre la mesa, que es la que nos gustaría, e invitamos a los accionistas de Sabadell a aceptarla. Así que no vemos motivos para cambiarla. Por eso se mantiene la misma oferta inicial, que ahora tiene un valor mucho mayor", insistió.

Torres recordó que la prima de la opa es del 30% con respecto a la cotización de Sabadell al 29 de abril de 2024, día previo del anuncio de la operación, y del 42% sobre los precios medios ponderados de Sabadell del mes anterior. "La prima ofrecida es muy superior a la de opas bancarias recientes", defendió

Sin embargo, actualmente Sabadell cotiza en torno a un 8% por encima de la oferta que va a presentar BBVA el próximo lunes a los accionistas del banco catalán. BBVA sostiene que la fuerte revalorización de las acciones del Sabadell desde el anuncio de la opa se debe, en gran medida, a la propuesta de fusión. "Lo que no sabemos es que pasaría con los títulos del Sabadell sin la oferta que lanzamos", valoró Torres.

Más sinergias

BBVA anunció una revisión al alza de las sinergias estimadas por toda la operación, pasando de 850 millones a 900 millones de euros (de los que 835 millones serían sinergías de costes y 65 millones sinergias de financiación". Sin embargo, retrasa a 2029, y no en 2028, la consecución de estas sinergias como consecuencia del bloqueo a la fusión durante al menos tres años que el Gobierno impuso a la OPA.

La entidad no tiene todavía un estudio sobre el ajuste de personal que hará si sale adelante la operación, pero las sinergias anuales en ahorro de costes de trabajadores se sitúan en los 325 millones de euros (se especula con un recorte de plantilla que puede rondar los 5.000 empleados). El folleto de la opa apunta que los costes totales de reestructuración serían de 1.450 millones de euros.