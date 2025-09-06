Moscovitas® Rialto: un siglo de tradición asturiana con la mirada puesta en el futuro

En pleno corazón de Oviedo, las Moscovitas® de Rialto siguen siendo el secreto mejor guardado de la repostería asturiana. Estas finas pastas de almendra marcona y chocolate belga, elaboradas una a una desde hace generaciones, son mucho más que una receta: son un emblema de tradición, de sabor y de historia compartida.

Elaboración de Moscovitas / Cedida a LNE

En 2026, Confitería Rialto cumplirá su primer centenario, un hito que la casa prepara con la ilusión de quien celebra cien años de dedicación artesanal, pero también con la responsabilidad de seguir sorprendiendo a quienes han hecho posible este legado: sus clientes. Desde su obrador en Oviedo hasta sus confiterías, cada Moscovita mantiene intacta la esencia de la receta original, pero el futuro llega acompañado de nuevas propuestas y escenarios.

Una de las grandes novedades ha sido la apertura de un pop up en la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde viajeros de todo el mundo pueden descubrir y llevar consigo un pedacito de Asturias. Un paso que sitúa a Moscovitas® en un escaparate internacional, manteniendo siempre la esencia de lo hecho a mano.

Pop up de Moscovitas en la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas / Cedida a LNE

Pero en Rialto la innovación no se entiende sin compromiso. En los últimos meses, la confitería ha querido reforzar su lado más solidario con iniciativas como su participación en el proyecto “Oviedo, Ciudad Inocente”, impulsado por la Fundación Inocente. Para la ocasión, ha creado el “Inocente de Moscovita”, una edición especial que puede adquirirse en sus confiterías y cuya recaudación se destina a proyectos benéficos.

A las puertas de un aniversario tan especial, Rialto demuestra que tradición y modernidad no son opuestos, sino caminos que se entrelazan. Cien años después, sus Moscovitas® siguen siendo el mejor embajador de la excelencia asturiana: una especialidad que conquista paladares, emociona y deja huella.