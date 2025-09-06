Música, tradición y una ruta senderista para honrar a San Adriano

Las fiestas de San Adriano de Castrillón regresan este fin de semana con un completo y divertido programa que aúna tradición, música, gastronomía y actividades al aire libre. Durante dos jornadas –mañana, domingo 7, y el lunes 8 de septiembre–, vecinos y visitantes se reunirán en torno a una cita que se ha convertido en uno de los encuentros más entrañables del calendario festivo local.

Organizadas de forma conjunta por la Asociación Vecinal de San Adriano –se encarga de los actos del día 7– y el Ayuntamiento de Castrillón –se encarga de las actividades del lunes, día 8–, las celebraciones mantienen el esquema de los últimos años, en el que la devoción religiosa, la música popular y la convivencia vecinal se entrelazan en un ambiente cercano y familiar. La cita es también una oportunidad para estrechar lazos entre generaciones y rendir tributo a la memoria colectiva de la parroquia.

Domingo, misa y homenaje a los mayores

Mañana, domingo 7, la programación arranca a las 17.00 horas con los juegos infantiles, antesala perfecta para que los más pequeños disfruten de la fiesta y participen activamente en la vida vecinal. A las 18.00 se celebrará la misa de los enfermos, que contará con el acompañamiento musical del Orfeón de Castrillón, un clásico en estas celebraciones y una de las agrupaciones corales más queridas del concejo.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegará a continuación, en torno a las 18.45 horas, con la entrega del detalle al güelo y la güela de San Adriano 2025, distinción que este año ha recaído en Guillermo Fernández Rodríguez y en Ana María Pulido Elías, que cumplirá 91 años el próximo 17 de noviembre.

Este homenaje se ha consolidado como el reconocimiento más entrañable de las fiestas, en el que se aplaude la trayectoria vital de los mayores del concejo y se reconoce públicamente su ejemplo de vida.

La tarde continuará con el tradicional reparto del bollo y la botella de vino a las personas asociadas, y la música tomará el relevo con dos pases del Grupo Paréntesis (19.30 y 21.30 horas). La jornada se cerrará con la animación de DJ Valerio Espina, que pondrá ritmo hasta bien entrada la madrugada y animará a bailar a todas las edades.

Imagen del santo en una edición anterior de las fiestas. / Lne

Lunes, misa, procesión y comida popular

El lunes 8 será el día grande. A las 12.45 horas tendrá lugar la misa solemne y procesión, acompañadas por la Banda de Gaitas de Castrillón, que aportará la nota de solemnidad y colorido a la jornada. Tras los actos religiosos, el ambiente se trasladará a la sesión vermú con la música del Grupo Greasse, que repetirá actuación a las 17.00 horas para animar la sobremesa.

Uno de los momentos más esperados será la comida popular, a las 14.30 horas, la cual volverá a reunir a centenares de comensales en las mesas instaladas por el área de Festejos. Las 450 plazas disponibles se agotaron en apenas 48 horas, lo que da idea de la enorme expectación que despierta esta cita y de la importancia que los vecinos conceden a compartir mesa. Por la tarde habrá una misa rezada en la capilla de San Adriano y, como colofón, la fiesta continuará con la sesión de DJ Abel SM a partir de las 19.30 horas, cerrando dos días intensos de celebraciones.

Senderismo hacia la romería

El lunes 8 de septiembre se celebrará también la ruta de senderismo organizada por el grupo Castrillón Senderismo dentro de su programa de actividades saludables y culturales. En esta ocasión, la caminata –la número 34 del ciclo– recorrerá la Ruta de los Romeros, parte del Camino de Santiago, con salida a las 10.00 horas desde el Ayuntamiento de Castrillón.

El itinerario pasará por la ermita de Los Remedios y La Siega antes de llegar a San Adriano a tiempo para la comida popular. El recorrido es circular y contará con guías que explicarán detalles culturales y naturales durante la marcha. Quienes hagan la ruta completa caminarán 10 kilómetros, con un desnivel acumulado de 247 metros, mientras que aquellos que se sumen solo hasta la romería recorrerán 6,8 kilómetros. No es necesaria inscripción previa y la asociación tiene ya mesas reservadas para los caminantes en la comida popular.

Ambiente festivo durante la fiestas del pasado año. / Lne

Tradición y convivencia

La combinación de música, homenaje a los mayores, actividades infantiles y la ruta senderista convierte a las fiestas de San Adriano en una celebración que va más allá de lo festivo. Se trata de un encuentro que refuerza la identidad local, une a generaciones y mantiene vivas costumbres que son patrimonio compartido de Castrillón.

Un año más, San Adriano volverá a convertirse en el punto de encuentro de vecinos y visitantes, en un ambiente festivo donde no faltarán la sidra, la música y el calor humano que caracterizan a esta romería tan especial.