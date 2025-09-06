El preocupante dato del maltrato en Asturias: aumentan los casos de menores que agreden a sus padres

Los datos referentes a Asturias que se incluyen en la Memoria de la Fiscalía presentada ayer por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reflejan un incremento de las actuaciones frente a delitos violentos, también de género, así como los cometidos por menores. En la región, han subido un diez por ciento los expedientes incoados por maltrato y lesiones cometidos por menores en la persona de sus progenitores, que han pasado de 38 en 2023 a 42 en 2024. Por contra, han descendido un 2% los delitos sexuales, aunque preocupa el uso de redes sociales para cometer este tipo de acciones. Según revela la memoria fiscal, en 2024 se incoaron 53.955 procedimientos penales por delito grave o menos grave, lo que supone un incremento del 35% respecto a 2023, un aumento inusitado que se explica por las sucesivas huelgas registradas en la Administración de Justicia durante ese año.

Durante 2024, el Ministerio Público realizó 8.944 escritos de acusación, un 66,9% más en relación al año anterior. La cifra de calificaciones es la mayor de las registradas en el último lustro. El Fiscal solicitó en 2024 la medida cautelar (prisión) en 181 ocasiones.

Se celebraron 12.217 juicios, siendo suspendidos 2.876. Los juicios celebrados son un 55,3% más que en 2023. El total de sentencias en 2024 en la jurisdicción penal fue de 13.986, un 83% más. El número de conformidades en juicios rápidos se incrementó un 14,5%. En 2024, se dictaron 2.429 sentencias condenatorias en juicios rápidos en instrucción. El 80,02% de las sentencias coincide con las tesis defendidas por la Fiscalía.

El año pasado se abrieron 472 diligencias de investigación, un 7,5% más que en 2023. Se tramitaron 587 (se incluyen las del año anterior). Durante 2024 se incoaron 102 diligencias de investigación por incendios forestales. Se presentó denuncia en 99 de esos casos. Del total de diligencias de investigación tramitadas en 2024, solo el 36,6% se remitió al juzgado.

Memoria de la Fiscalía de 2024 / LNE

Los delitos contra la vida e integridad de las personas en 2024 fueron 23.950. Se incoaron 51 homicidios, un 45,7% más que en 2023, manteniéndose la tendencia al alza. Se registraron 8 muertes dolosas. Se sentenciaron 21 de estos casos. Se incoaron 23.899 delitos de lesiones, un 34% más que en 2023. En cuanto a los delitos contra el patrimonio, se registraron 7.543, un 12,5% más que en 2023 . El Fiscal solicitó la medida cautelar de prisión provisional por delitos de este grupo en 52 ocasiones.

Los delitos contra la libertad sexual bajaron un 2 por ciento, revertiendo la tendencia al alza de los últimos años. A pesar de este descenso, "continúan siendo preocupantes los numerosos casos con víctimas menores de edad y la utilización de las redes sociales como medio de comisión de delitos sexuales", indica la Fiscalía.

La violencia de género aumentó un 4,7%. Las calificaciones formuladas por el Fiscal aumentaron un 6,6%. Y aumentaron las sentencias condenatorias, con y sin la conformidad del acusado, un 29,3%. Como media, nueve de cada diez acusados por violencia de género en Asturias resultaron condenados. Siguen incrementándose los delitos cometidos a través de la tecnología, los más numerosos, los de amenazas y descubrimiento y revelación de secretos. También subieron los delitos contra la seguridad vial, un 27 por ciento.

En cuando a la jurisdicción de menores, las diligencias penales incoadas aumentaron un 28% en los dos últimos años, la mayoría por delitos contra la propiedad. Y se incoaron 42 expedientes por maltrato y lesiones a progenitores. Hubo además nueve expedientes por acoso escolar.

Según la Fiscalía, han comenzado a detectarse nuevas sustancias prohibidas y cuya elaboración y tráfico son delictivos, como el 3-CMC (sustancia sintética estimulante que afecta al sistema nervioso central, considerada como causante de grave daño a la salud), que se adquiere a través de internet y que ha sido intervenida en centros de control de paquetes postales, normalmente en inspecciones rutinarias.