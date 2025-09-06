Los retos del sector sidrero, a análisis en el último libro sobre la bebida regional

El momento del sector y las necesidades de todos los que conforman el mundo de la sidra, desde el cosechero, que cuida la manzana, y el llagarero, que produce la bebida, hasta el consumidor del producto, que lo disfruta. Es el contenido del quinto y último tomo de la colección "La sidra asturiana. Patrimonio mundial", titulado "Mensaje en una botella. Situación, dimensión y perspectivas del sector sidrero asturiano".

Se trata de una radiografía del mundo de la sidra, su actual posición y sus perspectivas tras la elección de la tradicional bebida por parte de la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En el libro, se analizan la evolución y las dimensiones de la industria a través de todos sus eslabones, que van de la tierra a la botella; y los desafíos a los que se enfrenta la cadena productiva en un momento crucial de su larga evolución histórica más que milenaria.

En el sector de la sidra, fluyen en estos momentos diferentes reivindicaciones. Los cosecheros, por ejemplo, reclaman más poder de influencia en el día a día y denuncian que viven una situación muy compleja debido al precio que se paga por el kilo de manzana, alrededor de 0,45 euros, una cantidad muy baja en opinión de la Asociación de Manzana Asturiana (AMA). Los productores (hay más de 300 asociados a la Denominación de Origen Protegido) claman por la falta de relevo generacional en las pumaradas, aunque confían que el subidón anímico por el premio de la Unesco pueda cambiar la situación. En los llagares, los lugares donde se produce la sidra, siendo la mayoría empresas familiares, valoran que el reconocimiento de la Unesco haya dado más visibilidad al sector; y piden aprovechar ese momento. Otro asunto clave pasa por el escanciado, fundamental en la candidatura de la sidra, y la necesidad de mantenerlo esta costumbre.

Un culín, en una sidrería de Avilés. | MIKI LÓPEZ

La falta de relevo generacional en los llagares, como les pasa a los hosteleros, es otro de los problemas de cara al futuro que el sector deberá encarar. El mundo sidrero, coinciden todos los consultados, está en claro crecimiento, con nuevos productos relacionados con la sidra que comparten espacio con la bebida tradicional de siempre. Hoy, los llagares hacen sidra en botellín, de distintos sabores e incluso de hielo.

En general, las perspectivas son positivas, según razona Tino Cortina, en una afirmación que puede ser extensible a otros llagareros: "¿Este negocio en 50 años? Me lo imagino con cosas buenas y malas. No va a quedar más remedio, visto lo que pasa, que avanzar hacia la concentración de llagares y de plantaciones. Para ser rentable necesitas volumen. Veo concentración, tanto en lagares como en cosechas. Ojalá mantengamos las sidrerías y la hostelería especializada, que son nuestro escaparate. En exportación, me gustaría que la sidra natural se pueda encontrar en otros países de forma habitual, como pasa con el vino o la cerveza. Y también veo que cada vez más gente nos va a visitar. Si lo hacemos bien, esto puede ser un punto de encuentro, y Asturias convertirse en la meca de la sidra a nivel mundial".

"Mensaje en una botella", desde hoy en los kioscos asturianos

"Mensaje en una botella. Situación, dimensión y perspectivas del sector sidrero asturiano" es el quinto y último de los cinco libros que forman la colección "La sidra asturiana, patrimonio mundial", con textos de Marcos Palicio e imágenes de Miki López. Este último ejemplar estará a la venta desde hoy en los kioscos, junto con el periódico del día, a un precio de 6,95 euros. Este libro cierra el coleccionable del verano de LA NUEVA ESPAÑA que empezó con "El caldo de cultivo", un viaje en el tiempo a través de la historia de la sidra asturiana. Después llegó "La sed social", un análisis histórico y antropológico del ritual sidrero y las ocasiones y espacios ligados al consumo colectivo de la bebida –de la espicha a la romería y de la espicha al chigre ; "El lagar y la forma de hablar", una aproximación al patrimonio material y al lenguaje de la sidra; "Las miradas del arte", sobre el legado sidrero en la pintura, la escultura, la literatura o la música, y el citado "Mensaje en una botella", donde se examinan la situación y las perspectivas del sector en la región.