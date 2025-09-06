Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El secreto mejor guardado del turismo asturiano: así es el Pasaporte Cultural que enamora a viajeros y familias

Una tarjeta gratuita que abre las puertas a museos, festivales y actividades únicas

El secreto mejor guardado del turismo asturiano: así es el Pasaporte Cultural que enamora a viajeros y familias

El secreto mejor guardado del turismo asturiano: así es el Pasaporte Cultural que enamora a viajeros y familias / Turismo Asturias

Lucía Salazar

Lucía Salazar

Asturias, ese paraíso natural que conquista con sus paisajes verdes y su gastronomía, guarda también un as bajo la manga para quienes quieren vivir la cultura de la región como nunca antes: el Pasaporte Cultural. Una iniciativa de la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado que convierte cada viaje en una experiencia más rica, variada y, lo mejor, mucho más asequible.

Qué es y cómo funciona

El Pasaporte Cultural es totalmente gratuito y está pensado para toda la familia. Su presentación abre la puerta a descuentos preferentes en entradas, talleres y actividades en algunos de los espacios culturales más emblemáticos del Principado. Basta con recogerlo en las Oficinas de Información Turística de Oviedo, el Aeropuerto de Asturias, la Laboral Ciudad de la Cultura o en centros como el Museo del Jurásico de Asturias, el Centro Niemeyer o el Parque de la Prehistoria de Teverga.

Ventajas exclusivas

El abanico es tan amplio como tentador:

  • Acceso con precio reducido a museos y centros de referencia como el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, el Museo Etnográfico de Grandas de Salime o el Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano.
  • Descuentos en espectáculos, cine, teatro, música, arquitectura, literatura o festivales.
  • Actividades especiales para disfrutar en familia, desde talleres creativos hasta experiencias inmersivas.

Cada pasaporte es válido para toda la unidad familiar, lo que lo convierte en una opción económica y práctica para quienes viajan con niños.

Cómo aprovecharlo

Conseguirlo es sencillo: una vez tengas tu pasaporte, podrás comprar entradas en las recepciones de los centros participantes o directamente online, siempre presentando el documento para aplicar el descuento.

Noticias relacionadas y más

Una excusa perfecta para redescubrir Asturias

Si visitar Asturias ya es un plan de ensueño, hacerlo con el Pasaporte Cultural significa multiplicar experiencias: naturaleza, historia, arte y diversión a precios más que tentadores. Una iniciativa que convierte cada escapada en un viaje aún más completo, pensado para quienes creen que cultura y ocio son la mejor combinación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El mensaje de Sanz Montes a los 52 curas que cambian de parroquia en Asturias: 'Los sacerdotes no son turistas, buscan el querer de Dios
  2. Aprobada la quita de deuda desigual: esto es lo que recibirá Asturias por cada habitante (que es la mitad de lo que percibirán los catalanes)
  3. La familia De La Cera, fundadora de la compañía de limpieza Lacera, premiada por la empresa familiar de Asturias
  4. ¿Cómo ven los visitantes Asturias y qué nota le ponen? Muchos halagos, pero también alguna crítica
  5. Los descuentos del peaje del Huerna fracasan y la mayoría de asturianos sigue pagando 15,60 euros: los datos que lo demuestran
  6. Las regiones del PP se plantan y solo Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña aceptan la quita
  7. Estos son los planes de Indra para su fábrica de vehículos blindados: 43 millones de euros, una pista de pruebas, oficinas...
  8. Temor a un boicot propalestino de las etapas asturianas de la Vuelta (con una docena de protestas solo para hoy)

El secreto mejor guardado del turismo asturiano: así es el Pasaporte Cultural que enamora a viajeros y familias

El secreto mejor guardado del turismo asturiano: así es el Pasaporte Cultural que enamora a viajeros y familias

La vivienda se pone por las nubes en Asturias: es la mayor subida de precios en 18 años

La vivienda se pone por las nubes en Asturias: es la mayor subida de precios en 18 años

Emoción y muchos aplausos en el relevo de José Luis González al frente de USIPA

Emoción y muchos aplausos en el relevo de José Luis González al frente de USIPA

El político que dijo que los discursos del Arzobispo rayan el "desprecio" a la mujer este año sí asistirá a la misa del Día de Asturias

El político que dijo que los discursos del Arzobispo rayan el "desprecio" a la mujer este año sí asistirá a la misa del Día de Asturias

Los retos del sector sidrero, a análisis en el último libro sobre la bebida regional

Los retos del sector sidrero, a análisis en el último libro sobre la bebida regional

Detenido un funcionario de la cárcel de Asturias por acosar a activistas considerados ultras

Detenido un funcionario de la cárcel de Asturias por acosar a activistas considerados ultras

"Mantendremos el firme compromiso con Asturias", señala el presidente de BBVA sobre los efectos de la opa

"Mantendremos el firme compromiso con Asturias", señala el presidente de BBVA sobre los efectos de la opa

El preocupante dato del maltrato en Asturias: aumentan los casos de menores que agreden a sus padres

El preocupante dato del maltrato en Asturias: aumentan los casos de menores que agreden a sus padres
Tracking Pixel Contents