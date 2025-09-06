El secreto mejor guardado del turismo asturiano: así es el Pasaporte Cultural que enamora a viajeros y familias
Una tarjeta gratuita que abre las puertas a museos, festivales y actividades únicas
Asturias, ese paraíso natural que conquista con sus paisajes verdes y su gastronomía, guarda también un as bajo la manga para quienes quieren vivir la cultura de la región como nunca antes: el Pasaporte Cultural. Una iniciativa de la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado que convierte cada viaje en una experiencia más rica, variada y, lo mejor, mucho más asequible.
Qué es y cómo funciona
El Pasaporte Cultural es totalmente gratuito y está pensado para toda la familia. Su presentación abre la puerta a descuentos preferentes en entradas, talleres y actividades en algunos de los espacios culturales más emblemáticos del Principado. Basta con recogerlo en las Oficinas de Información Turística de Oviedo, el Aeropuerto de Asturias, la Laboral Ciudad de la Cultura o en centros como el Museo del Jurásico de Asturias, el Centro Niemeyer o el Parque de la Prehistoria de Teverga.
Ventajas exclusivas
El abanico es tan amplio como tentador:
- Acceso con precio reducido a museos y centros de referencia como el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, el Museo Etnográfico de Grandas de Salime o el Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano.
- Descuentos en espectáculos, cine, teatro, música, arquitectura, literatura o festivales.
- Actividades especiales para disfrutar en familia, desde talleres creativos hasta experiencias inmersivas.
Cada pasaporte es válido para toda la unidad familiar, lo que lo convierte en una opción económica y práctica para quienes viajan con niños.
Cómo aprovecharlo
Conseguirlo es sencillo: una vez tengas tu pasaporte, podrás comprar entradas en las recepciones de los centros participantes o directamente online, siempre presentando el documento para aplicar el descuento.
Una excusa perfecta para redescubrir Asturias
Si visitar Asturias ya es un plan de ensueño, hacerlo con el Pasaporte Cultural significa multiplicar experiencias: naturaleza, historia, arte y diversión a precios más que tentadores. Una iniciativa que convierte cada escapada en un viaje aún más completo, pensado para quienes creen que cultura y ocio son la mejor combinación.
