Una senda peatonal y un puente de piedra facilitarán la visita a los monumentos más emblemáticos del prerrománico asturiano: así será su trazado
El nuevo sendero, cuyas obras acaban de salir a licitación y cuya construcción llevará seis meses, discurrirá por el monte Naranco, en Oviedo, y conectará Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo
E. F.-P.
La Consejería de Cultura acaba de sacar a licitación las obras de la senda peatonal que conectará dos de los monumentos más emblemáticos del arte prerrománico asturiano: Santa María del Naranco -el Palacio de Ramiro I- y la iglesia de San Miguel de Lillo -o Liño- en Oviedo, ambos Patrimonio Mundial por la Unesco desde 1985.
La ejecución de la nueva senda peatonal cuenta con un presupuesto base de licitación de 398.253,60 euros, IVA incluido, y con ella se busca "mejorar la accesibilidad y seguridad del tránsito peatonal entre ambos enclaves, actualmente separados por un tramo de carretera sin arcén y sendas naturales que presentan dificultades para los visitantes".
El camino seguirá el trazado natural utilizado históricamente por los visitantes y, para salvar el arroyo que separa ambos monumentos, se construirá un puente de piedra caliza, "mimetizado con el entorno y apoyado sobre el muro existente", a través del cual se podrá acceder directamente al camino pavimentado que conduce al Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano.
Se recuperará el pretil original del puente, ahora deteriorado, utilizando para ello sillares de gran tamaño "que garantizarán la seguridad de los peatones y contribuirán a la conservación del paisaje histórico".
"La intervención fue informada favorablemente por la comisión permanente del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias y se desarrollará bajo criterios de mínima alteración del entorno para respetar la orografía natural y las condiciones de protección de los monumentos", indican desde la Consejería de Cultura. Por otra parte, "todos los trabajos contarán con seguimiento arqueológico".
El plazo de ejecución de la obra es de seis meses y la financiación se distribuirá entre los ejercicios 2025 y 2026, con cargo a los presupuestos del departamento de Cultura.
La licitación se tramita mediante procedimiento abierto simplificado, con pluralidad de criterios de adjudicación, y se valorará tanto la oferta económica como la calidad técnica de la propuesta.
Santa María de Naranco y San Miguel de Lillo fueron declarados Bien de Interés Cultural (BIC) en 1885 y con entorno protegido desde 2009.
