La vivienda se pone por las nubes en Asturias: es la mayor subida de precios en 18 años

El precio de la vivienda subió en Asturias en el segundo trimestre un 13,5% respecto al mismo periodo del año pasado, la mayor subida en 18 años (desde el segundo trimestre de 2007, en plena burbuja inmobiliaria), según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, el alza interanual de precios se aceleró en Asturias en cuatro décimas respecto al registrado en el primer trimestre.

Por tipo de vivienda, la de segunda mano se encareció un 13,9%, dos décimas más que en el primer trimestre, y la de nueva construcción un 11,4%, dos puntos más.

El Principado fue la sexta comunidad en la que más subió el precio de la vivienda en el segundo trimestre, tras Murcia (14,6%), La Rioja (13,7%), Aragón (13,7%), Castilla y León (13,6%) y Andalucía (13,6 %), y por encima de la media nacional del 12,7%.

El fuerte alza de precios en Asturias se produjo después de que la vivienda se encareciera el pasado año en la región una media del 7,8%, el mayor avance desde 2007 en lo que además fue el décimo ejercicio de tendencia alcista.

La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI) aseguró ayer que la escalada de precios se debe a que "sigue existiendo un problema grave de falta de oferta con una demanda estable, por lo que los precios suben cada vez más y a una velocidad superior a los salarios".

Ferran Font, director de estudios del portal inmobiliario Pisos.com, destacó que la demanda "está alentada por la situación de tipos de interés" y que la oferta es "escasa" y de ahí "el aumento de los precios que estamos viendo". "Esta es una situación que difícilmente cambiará a corto plazo ya que ninguno de los factores que la determinan parece que vaya a sufrir cambios relevantes", añadió Font.