Más de 600 asturianos opositaron para ingresar en la Guardia Civil: "Fue más fácil que en años anteriores"

Jóvenes durante el examen en el campus de Gijón. A la izquierda, opositores a la salida de la prueba. |

Andrea Sanz-Yus

Gijón

Nervios y mucha ilusión. Más de 600 jóvenes asturianos opositaron ayer para ingresar en la Guardia Civil y cumplir con su sueño de vestirse de verde. "Este año el examen fue más asequible", aseguraban algunos de los participantes en ediciones precedentes. Para buena parte de los nuevos, por contra, hubo cuestiones "algo rebuscadas".

"Lo vi bastante fácil, no vi el inglés muy complicado, ni la ortografía ni la gramática. De conocimientos como siempre; si quieres aprobar, toca estudiar. Es la cuarta vez que me presento y me pareció más fácil que el año pasado", aseguraba Claudia Rodríguez, de 24 años y natural de Grado, al salir del examen, que tuvo lugar en el Aulario Norte del campus de Gijón. Ángel Díaz, de 20 años y Pola de Lena, también salió contento: "Fue más sencillo que el año pasado".

Aluvión de aspirantes al tricornio

Aluvión de aspirantes al tricornio

Por otro lado, Carmen Suárez, de 21 años y natural de Avilés aseguró que "los psicotécnicos fueron fáciles". "En conocimiento fue más complicado que el año pasado, más rebuscado", dijo. Para el castrillonense Álvaro Rodríguez, de 26 años, que se presenta por segunda vez a las oposiciones, "el examen fue igual que otros años". "Siempre he querido ser guardia civil porque un día iba con mi madre en coche y le pararon. Desde entonces es lo que quiero ser", aseguraba Bárbara Pando, de 22 años y residente en Infiesto.

Un total de 27.614 aspirantes se examinaron en toda España para conseguir alguna de las 3.118 plazas ofertadas. En Asturias, de los 622 aspirantes, 421 eran hombres y 201 mujeres.

