Agenda: qué hacer en Asturias este domingo 7 de septiembre de 2025

Oviedo

Fiestas del Centro Asturiano

El Centro Asturiano de Oviedo celebra su sexta jornada de fiestas con un programa orientado especialmente a los niños. A las 16.00 horas tendrá lugar una gran fiesta acuática de hinchables, además de abrir el tren de la bruja y el resto de juegos infantiles. Se instalará una fotofurgo para tomarse fotos y en el pabellón infantil empezarán a esa hora numerosos juegos. A las 17.00 horas el campo de fútbol de hierba natural acoge un torneo de fútbol andando. A partir de las 20.00 horas está prevista en la carpa de las fiestas una actuación del grupo «Son de Cuba»._También habrá DJ.

Exposición

La plaza Trascorrales acoge hasta el próximo 14 de septiembre la exposición «Vestir a La Regenta», una muestra que partede una pregunta sencilla: ¿cómo se vestía la ciudad en la que se ambienta la novela? La respuesta nos lleva a un recorrido que es a la vez literario, histórico, comercial, artístico y social. A través de una cuidada selección de piezas —fotografías, publicaciones, objetos de época, figurines y vestidos— el visitante podrá asomarse al universo estético de la moda en la Asturias de la Restauración, y comprender cómo el vestir se convirtió en un lenguaje para ordenar el mundo: clasificar, atraer, excluir o aparentar. La exposición abre de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas de lunes a sábado y de 11.30 a 14.30 horas los domingos y festivos. Entrada libre.

Folclore en la calle

La banda de gaitas Naranco y la asociación de baile y danza tradicional Filandón protagonizan a las 11.30 horas las actuaciones del programa municipal «Folclore en la calle» en el Antiguo y varias calles y plazas del centro de la ciudad. A las 17.00 horas habrá también una actuación del Grupo Xeitu.

Arqueología

La villa romana de La Estaca, enel concejo de Las Regueras, será escenario a las 11.00 horas de una recreación histórica de la época romana en la que se aprovechará para explicar los hallazgos de la última campaña de excavaciones realizada en el yacimiento. Es una activida gratuita pero las plazas, que se pueden reservar a través del correo visilaestaca@gmail.com, están limitadas.

Muestra Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán,acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada «Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar», en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 28 de septiembre puede visitarse la exposición sobre diseño gráfico «Gráfica Pura», a cargo de José Santamarina. Además, se puede visitar su exposición permanente. La Pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Recinto ferial Luis Adaro

El festival CometCon se llevará a cabo hasta el próximo 7 de septiembre en el recinto ferial Luis Adaro. La cita contará con numerosas actividades, talleres y videojuegos así como destacados influencers. El horario es de 12.00 a 22.00 horas.

Mercado Artesano y Ecológico

El Mercado Artesano y Ecológico de Gijón estará activo hasta hoy en la plaza Mayor con la actividad «El arte de sostener la paz», que contará con concurso de pintura y haikus. El horario es de 12.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Jardín Botánico

De 12.00 a 20.00 horas, en el Jardín Botánico se llevará a cabo el Festival Imposible, en el que se proyectarán algunos de los mejores conciertos internacionales.

Fiestas de La Guía

Las fiestas de Nuestra Señora de La Guía se extenderán hasta el lunes 8 de septiembre. Hoy habrá ruta motera a las 11.00 horas, sesión vermú a las 13.00 horas y comida de confraternización a las 14.30 horas. Ya por la tarde, se representará la obra teatral «Las apariencias engañan», a las 19.30 horas. A las 20.30 horas, actuación de Francis Ligero y Jenny Álvarez. A las 23.00 horas será el turno de la dj María Martín.

Fiestas de Cimavilla

Las fiestas del barrio de Cimavilla continúan hoy con música en directo por las plazas desde las 13.00 horas. Al mediodía habrá sesión vermú. Por la tarde, a las 19.00 horas, desfile de charangas y cabezudos. A las 20.00 horas, concierto en plazas y en la carpa. A las 23.00 horas, «Chusma Cover Band» y «Vity dj» hasta el fin de fiesta en la carpa.

Fiestas de La Camocha

Las fiestas de La Camocha siguen a las 13.30 horas con degustación de jamón. Desde las 17.00 horas, reparto del bollo en la carpa. A las seis de la tarde habrá zumba y, a las 19.00 horas, partido de bolos. A las 20.00 horas, concierto del «dúo Eleven». A las 22.30 horas, «Grupo Look Out». Después habrá suelta de farolillos y fiesta ochentera.

Fiestas de Serín

En Serín disfrutarán de sus fiestas desde las 13.00 horas, con sesión vermú y exhibición de sevillanas. A las 15.00 horas, corderada. A las 17.30 horas, carrera de cintas a caballo. Por la noche, a las 23.30 horas, música con «Nueva onda» y «Dream way events».

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 8 de septiembre se puede ver la muestra «Indumentaria asturiana: corpiños y jubones» en el Muséu del Pueblu d’Asturies. Y hasta octubre está disponible la propuesta «Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)». Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Palacio de Revillagigedo

A las 12.30 horas, visita guiada a la exposición «Gijón/Xixón. Epicentro. Fotografía (1858-1992)». El Palacio de Revillagigedo abre de martes a domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo Villa Romana de Veranes

De 16.30 a 19.30 horas se realizará la actividad del autobús lanzadera a Veranes, cuyo punto de encuentro será la parada de autobuses de la avenida José Manuel Palacio, ubicada junto al Museo del Ferrocarril.

Parque de la Campa Torres

De 16.30 a 19.30 horas se ralizará la actividad «Arqueobús», con salida desde la parada de autobuses de la avenida José Manuel Palacio.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

A las 11.30 horas dará comienzo el itinerario «Voces de sal de mar» desde el Museo Casa Natal de Jovellanos. Además, hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición «Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos». Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Puede visitarse la exposición «Terranautas: notas para un nuevo mapa del mundo», con obras de los artistas Lucía Batalla, Inés Benito, Joana Carro, Olmo Cuña, Martín Huamanchumo y Gonzalo Mon. Además, hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición «Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad». Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Avilés y comarca

Fiestas de Versalles

El barrio avilesino celebra este fin de semana sus populares fiestas de septiembre, que arrancan a las 14.00 horas con la comida vecinal en la carpa de las celebraciones. Le seguirá, a las 15.00 horas, la animación musical de Dj Grand y la verbena, a las 22.00 horas, correrá a cargo de Jairo Ortal y la orquesta Finisterre.

Romería de San Adriano en Castrillón

Los vecinos de la parroquia castrillonense celebran hoy, domingo, la misa de los enfermos, a las 18.00 horas, amenizada por el Orfeón de Castrillón. A las 18.45 horas será la entrega de los galardones «güelu» y «güela» del año. Tras el reparto del bollo, a las 19.00 horas, actuará la orquesta «Paréntesis».

Fiestas de Solís en Corvera

Las celebraciones de este domino incluyen la procesión desde la ermita de San Justo y Pastor al campo de la fiesta, donde tendrá lugar una misa solemne, a las 12.30 horas. Posteriormente actuará la bande gaitas de Corvera y tendrá lugar una gran cordera. Los actos de la tarde incluyen la actuación de la charanga «el Felechu», a las 17.00 horas, animación para los más pequeños, a las 18.00 horas y romería con el grupo «Madastur», a las 19.30 horas.

Semana de la Tapa en Avilés

En la vigésima edición de este festival gastronómico organizada por UCAYC con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés, participan 26 establecimientos. Las tapas tienen precio variable según el local.

Paseos por la ría de Avilés

Se ofertan cinco pases al día (excepto los lunes), con una capacidad máxima de 22 personas a bordo, mayores de 4 años de edad. Los viajes partirán desde el nuevo pantalán de la Escuela de Vela, en el límite Norte del paseo Manuel Ponga Santamarta del puerto deportivo, en horarios de 12.00, 13.15 por las mañanas y 17.00, 18.05 y 19.10 horas por las tardes. Será un trayecto de una hora aproximadamente para navegar por el tramo del paseo de la ría hasta el faro de Avilés, ida y vuelta. Los miércoles, en los viajes que incluyen la visita al Espacio Portus, los horarios serán a las 10.30 y 11.30 por las mañanas y 16.30 y 17.30 horas por las tardes. El precio es de 8 euros por persona, excepto los miércoles, que incluye la visita al Espacio Portus y el Centro de Interpretación de los Cañones Submarinos, que tiene un precio de 12 euros por pasajero.Siempre sujetos a las condiciones de la mar, los viajes contarán con la atención de cuatro personas que la empresa Navegastur podrá a disposición de este servicio: un director, un capitán-patrón, un guía turístico y un recepcionista para en el Centro de Atención a pasajeros, además de habilitar una web específica: www.paseosbarcoaviles.es.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición «Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón» se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Martín Chirino, Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, «Paloma al aire», del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Entre tanto, continúa la exposición «Dear Martin! [Martín Chirino en los Estados Unidos]», que reúne destacada obra de Chirino y que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre en la cúpula. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición «Colita. Arte y parte», de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Exposición «Tiempo y paisaje» en el CMAE.

Hasta el 31 de agosto puede visitarse en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones, «Tiempo y paisaje», que es un recorrido por el territorio como parte consustancial a la identidad asturiana. Une bajo un mismo techo la visión sobre el paisaje asturiano de ocho fotógrafas y fotógrafos con un doble objetivo: por un lado, mostrar ejemplos de la relación entre sociedad y territorio; y por otro, facilitar el diálogo intergeneracional mediante la participación de figuras consolidadas con talentos emergentes. Hay fotos de Ana Muller, José Ramón Cuervo-Arango, José Ferrero, Beatriz Fernández Alameda, Enrique Ros Wagener, Cristina López-Dóriga Juanes, Teresa Suarez y Nicolás Cancio. Se podrá visitar los martes y miércoles, de 10.30 a 13.30 horas, y de jueves a domingo de 18.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Fiestas de Requejo

El barrio mierense de Requejo sigue con sus fiestas. Para este domingo habrá una sesión vermú a cargo de «Claxon Boys» a partir de las 13.330 horas, mientras que la verbena nocturna la amenizará el dúo «Reflejos» desde las 23.00 horas.

Noche Celta en Soto

Dentro del programa de las fiestas de Miravalles, la localidad de Soto celebra hoy su Noche Celta. El certamen arrancará a las 20.00 horas, con la actuación de la Banda de Gaitas El Gumial, a los que seguirán «Herbamora»_(21.00), «Llan de Cubel» (22.30) y «Guieldu» (00.00 horas).

Fiestas de Llorío, en Laviana

Llorío, en Laviana, celebra las fiestas de Nuestra Señora del Rosario. Hoy es el día del socio, con el reparto del «bollu» desde las 12.00 alas 20.00 horas. A las 13.00 horas la sesión vermú tendrá la música de Naiara Moore. A continuación, sobre las 15.30 horas, la segunda comida popular, una paellada para 400 personas. La tercera verbena (23.00 horas) estará amenizada por el «Dúo Sensación», el grupo «Costa Norte» y por DJ Antu.

San Roque en Tolivia

La localidad de Tolivia, en Laviana, cierra hoy sus fiestas de San Roque. La jornada empezará a las 13.00 horas con la misa, la posterior procesión y la tradicional puya’l ramu. A las 14.00 horas la sesión vermú estará amenizada por los ritmos de «Berto y su acordeón». Habrá también concurso de tortillas, que tendrán que presentarse antes de las 13.00 horas en La Rectoral. Se podrá ver también una muestra de bisutería artesana en las escuelas. Para cerrar los festejos, a las 17.00 horas, tendrá lugar la carrera de cintas en bicicleta, «para nenos y grandes».

Rock en Carrio

Las fiestas de Los Remedios, en Carrio, Laviana, acogen hoy el «III Chigre Rock Carrio», festival que comienza a las 19.00 horas y que contará con la música de los grupos «Panda», «Popdata», «Flako Rodríguez» y de «Querida Margot».

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre durante su temporada alta (hasta el 14 de septiembre) todos los días. Horario de recepción: de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas (junio hasta las 19.00). El horario de trenes por la mañana es a las 10.50, 12.00 y 13.10 horas, y por la tarde, a las 15.50, 17.00 y 18.10 (julio y agosto). Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Circuito de ciclocross

Los aficionados al ciclocross pueden disfrutar de forma gratuita del circuito habilitado en El Entrego, en las inmediaciones del Museo de la Minería. También está abierto al «running». Se trata de un recorrido de un kilómetro y medio con rampas de tierra y peldaños, entre otros obstáculos.

Museo de la Madera en Veneros (Caso)

Este espacio dedicado a la artesanía de la madera y de la madreña abre, en julio y agosto, jueves, viernes y sábados, de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 12.45 a 14.00 horas.

Centro

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo «La Ponte-Ecomuséu» organiza la salida «Las minas de Castañeo del Monte» a las 11.00 horas, el itinerario interpretativo «Viaje a los orígenes del Arte», con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 16.00 horas, y una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 18.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Exposición de zapateros en Noreña

La Torre del Reloj de la Villa Condal ofrece una muestra permanente de los zapateros, uno de los gremios de más renombre en la localidad históricamente. La exposición se puede visitar todos los días y para ello es necesario concertar cita en la Oficina de Turismo.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones «Villa ya mercáu»; «Historia de la fotografía», de Corsino Fernández, y «Acordeones», de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidad de visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

El Centro de Escultura (Museo Antón), en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Cueva de El Pindal

Las pinturas de la caverna prehistórica de Pimiango, en Ribadedeva, podrán visitarse durante todo el año de miércoles a domingo, de 15.00 a 17.00 horas. Es imprescindible la reserva telefónica previa en el número 608 175 284.

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.

Occidente

Covas da Andía (La Caridad)

Declaradas monumento natural, se sitúan en un valle resguardado, de roca caliza, donde hubo una explotación aurífera de época romana (siglos I y II después de Cristo). Esos trabajos mineros dejaron a la luz galerías kársticas que, a lo largo de más de 500 millones de años, el agua había abierto en el interior de la formación calcárea. La singularidad microclimática de este espacio, ha favorecido la formación de un bosque denso. Solo se permiten visitas guiadas previa reserva llamando al teléfono 619368169, sábados y domingos, a las 12.00 y a las 16.00 horas.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime «Pepe el Ferreiro»

Espacio que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas. Exposición IV Maratón fotográfico «Grandas en mi objetivo», del 28 de junio al 30 de diciembre. Juegos tradicionales, «A jugar en el Museo», del 1 de junio al 30 de septiembre.

Mercado de artesanía en Pola de Allande

El parque El Toral en Pola de Allande se transforma cada primer domingo de mes (por la mañana) en un mercado de artesanía. Este evento no solo ofrece una amplia variedad de productos que van desde regalos únicos hasta decoración exquisita, sino que también es un espacio donde convergen el coleccionismo, la creatividad artística y el espíritu hogareño. Desde piezas de arte hasta objetos personalizados con cuidado y destreza artesanal, el mercado es un festín para los sentidos y un paraíso para los amantes del arte y la artesanía.