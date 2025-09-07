El aniversario de dos curas en Cabrales congrega a más de 300 personas en una misa que ni Santiago Abascal se perdió

Hacía mucho tiempo que el sacerdote Pedro Fernández, párroco de Cabrales de 86 años, no veía la iglesia de Santa María de Llas, en Arenas, tan llena de fieles y, además, con decenas de jóvenes. "Es que han venido muchos rapaces de Madrid", explicaba este sábado hacia el mediodía mientras veía llenarse poco a poco el bonito templo románico a orillas del río Ribeles.

La jornada fue muy especial, no solo para Fernández, sino para su sobrino nieto, el también sacerdote Daniel Rojo, de 43 años. Ambos cabraliegos cumplen este 2025 un total de 60 y 10 años de sacerdocio, respectivamente. Tenía el veterano alguna duda en cuanto a darle publicidad al aniversario: "Nosotros solemos celebrar de ordinario las bodas de plata, de oro y de platino, que son las que me quedan. Pero a Dani le hacía ilusión...".

Así que dicho y hecho. Su sobrino nieto, quien hace justo una década cantó su primera misa en Arenas pocos días después de ordenarse sacerdote en Getafe –justo cuando su tío abuelo cumplía las bodas de oro–, le llenó ahora de nuevo el templo con los citados "rapaces de Madrid" –sus "cayetanos", dijo él mismo con humor–, pero también de mucha gente más.

Sin exagerar, fueron más de 300 personas las que asistieron a esa misa tan especial entre familiares, vecinos de Cabrales y de la zona, otros sacerdotes, además de una legión de amigos, sobre todo de Daniel Rojo, llegados de distintas partes de España. Entre estos últimos figuró Santiago Abascal.

Daniel Rojo, en el centro, con Pedro Fernández a su derecha, durante la misa en Santa María de Llas, en Arenas de Cabrales. | / MARIO CANTELI

El presidente de Vox, íntimo del ahora capellán de la Universidad San Pablo CEU, llegó minutos antes de comenzar la misa y se instaló de forma discreta en el coro, del que tuvo que bajar para comulgar. Abascal aprovechó entonces para quedarse fuera. Nada más acabar la misa saludó de forma discreta en la sacristía a Rojo y se fue. Entre los asistentes también figuró el abogado Alfonso Dagnino, que fue presidente de la Fundación CEU y de la Asociación Católica de Propagandistas.

A todos los presentes dedicó sus primeras palabras del sermón el cura cabraliego. "Hay que celebrar, celebrar siempre la vida", animó. "La vida es una fracción de segundo. A los que nos toca acompañar a la gente a cerrar los ojos, y a mí me ha tocado a muchos, nos damos cuenta de que la vida es un abrir y cerrar de ojos", relató en la misma iglesia donde se celebró hace años el funeral de su propio padre, Toni. "Aquí he pasado momentos muy importantes de mi vida".

Ya más distendido, y para justificar esa misa especial junto a su tío abuelo en su concejo natal, tiró de humor: "Además, he de reconocer que todos los que me conocéis en Madrid sabéis que me encantan la juerga y la fiesta. Así que qué mejor motivo que tener una fecha redonda para celebrar".

La misa más familiar de Cabrales, con dos curas locales de aniversario

Fue una larga, emotiva e intensa homilía, trufada de numerosas referencias personales y también literarias, con citas de Oriana Fallaci, Miguel de Unamuno, José María Pemán, San Agustín... De autores tan dispares se sirvió el sacerdote para un sermón en el que quiso advertir de la actual "crisis social" que afronta Europa y "que solo tiene parangón con lo que fue la destrucción del Imperio Romano, por el cambio de época, de paradigma, de civilización" que supone. Algo de lo que, recordó, ya alertó en su día Fallaci. Siguió: "Qué pena que a nuestros jóvenes, niños, se les arrebate el alma de lo que es parte de nuestro pueblo, de nuestra tradición". Aquí echó mano de Pemán y su obra teatral "El divino impaciente" en la que, recordó, el autor se pregunta: "De qué sirve ganar el mundo si pierdes tu alma".

La música de gaita sonó con el Himno Nacional durante la consagración en una misa en la que ejerció de cantor Javier Ávila, acompañado por algunos amigos de Rojo exmiembros de la desaparecida Escolanía de Covadonga. Se empezó con "Gozosos al Señor" y se cerró con el Himno de la Santina, muy apropiado a dos días de celebrar el Día de Asturias, el 8 de septiembre.

Ya en el exterior, en el campo de la iglesia, se bailó el corri corri , seña de identidad de Arenas que nadie quiso perderse y todos llevarse de recuerdo en forma de foto o vídeo en sus teléfonos móviles. Aún quedaba más: una gran espicha en un restaurante de la zona. No todos los días se cumplen 10 y 60 años de sacerdocio.

Felices, el tío abuelo y el sobrino nieto ponen ya la vista en la siguiente fecha redonda en el calendario que sea motivo para "siempre" celebrar la vida.