Barbón contesta a Queipo: "Lo que ha dicho es terrible; no podemos perder la humanidad"

Adrián Barbón, presidente del Principado, ha tildado de "terribles" las declaraciones de Álvaro Queipo, líder del PP, que dijo, en referencia al jefe del Ejecutivo, que "hay quien cava trincheras para dividir a los asturianos". Queipo hizo esa afirmación al ser preguntado este sábado en Puerto de Vega por las declaraciones de Miguel Tellado, secretario general del PP, que había dicho a su vez que "cavarán" la fosa del Gobierno de Sánchez. Sus palabras crearon polémica e indignación en las filas socialistas.

"Las declaraciones de Queipo son terribles, no es que guarde silencio, sino que lo respalda. En Asturias conocemos bien las fosas, están en las cunetas de tantas carreteras, en tantos cementerios, en Vindoria, en la foso común de Oviedo, de Gijón…También en el pozu Funeres. En Asturias sabemos bien lo que suponen las fosas. Me entristece enormemente y entiendo que (Queipo) tiene que pagar la deuda con el señor Tellado, pero lo más oportuno, por parte de este, sería decir que se excedió, no pasa nada por pedir perdón. No fue un calentón, lo llevaba escrito, y me espeluznó", destacó.

"Mi forma de hacer política es sin insulto, sin agresividad, desde una óptica de respeto. La sociedad asturiana nos pide construir puentes, no levantar muros. Me deja desconcertado”, recalcó en Cabranes.

El Presidente definió la jornada de mañana como “un día de encuentro, en un contexto de polarización" y volvió a hacer referencia al conflicto en Gaza. "Es el día de nuestra tierra, de nuestra patria, y también el día de tener los ojos puestos en lo que pasa en otras partes del mundo. Igual que Asturias se rebeló contra la invasión de Rusia, tenemos que hacerlo también con lo que hace Israel en la franja de Gaza. No podemos perder la humanidad", indicó.