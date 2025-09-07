Barbón y Queipo disparan la tensión política en plena celebración regional: así afrontan el Día de Asturias

Los dos principales partidos políticos de Asturias, el PSOE –que gobierna en coalición con Izquierda Unida (IU)– y el PP, afrontan el Día de Asturias en un clima de máxima tensión entre sus líderes, que coincidirán en la entrega de las Medallas de Asturias en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. A la ausencia del socialista Adrián Barbón en la basílica de Covadonga, en la misa por el Día de Asturias y la festividad de la Santina –que ha levantado fuertes críticas por parte del popular Álvaro Queipo–, se han sumado en las últimas horas asuntos ajenos a la región, como el conflicto en Gaza o unas declaraciones del secretario general del PP, Miguel Tellado, que han provocado reproches cruzados entre los dirigentes de los dos grandes partidos asturianos.

"Las declaraciones de Queipo son terribles, no es que guarde silencio, sino que lo respalda", afirmó ayer Barbón en Cabranes, donde acudió en la ronda previa al Día de Asturias por los concejos de la comarca de la sidra. El presidente censuraba así al líder del PP, que pocas horas antes, en Puerto de Vega (Navia), durante las fiestas de Las Telayas, había sido preguntado por las polémicas palabras de Miguel Tellado, su principal valedor dentro del partido. En un acto en Navarra, Tellado animó a "empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país". Estas declaraciones suscitaron la crítica inmediata de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que acusó al "número dos" de Alberto Núñez Feijóo de hacer una "apelación directa a la violencia".

Queipo evitó valorar si las palabras de Tellado eran correctas y señaló directamente a Barbón: "Hay quien cava trincheras para dividir a los asturianos, eso lo sufro yo en Asturias". Y añadió que "cada vez tenemos un presidente más populista, que divide, creando polémicas y trayendo conflictos artificiales para ganar votos". "Condeno a los políticos que cavan trincheras", insistió. Y aseguró que "todo obedece a la agenda de un presidente que quiere fraccionar y dividir".

Barbón respondió con dureza: "En Asturias conocemos bien las fosas, porque están en las cunetas de tantas carreteras, en tantos cementerios, en Vindoria, en Oviedo, en Gijón, en el Pozo Funeres", dijo, en referencia a varios asesinatos de la Guerra Civil. "En Asturias sabemos lo que suponen las fosas. Me entristece enormemente y entiendo que (Queipo) tiene que pagar la deuda con el señor Tellado, pero lo más oportuno sería decir que se excedió. No pasa nada por pedir perdón. No fue un calentón: lo llevaba escrito, y me espeluznó". "Mi forma de hacer política es sin insulto, sin agresividad, desde una óptica de respeto. La sociedad asturiana nos pide construir puentes, no levantar muros. Me deja desconcertado", recalcó en Cabranes.

Choque por la Vuelta

La Vuelta a España, que este fin de semana pasó por Asturias, fue otro motivo de enfrentamiento entre Barbón y Queipo. Este último pidió disculpas, "en nombre de miles de asturianos", al equipo Israel-Premier Tech, cuya participación ha generado protestas por el conflicto en Gaza. Barbón, por su parte, respaldó las movilizaciones y anuló la presencia institucional del Ejecutivo en la prueba para mostrar su apoyo a Palestina.

Queipo defendió al equipo ciclista: "No es culpable del conflicto en esa zona, que todos condenamos y que debería resolver la comunidad internacional. Los deportistas no son responsables". Añadió que "la Vuelta tiene una gran importancia en Asturias y estas protestas transmiten una imagen equivocada". Y remató: "Estamos viendo que Barbón se ha quitado la careta. Lleva años diciéndonos que es moderado y de centro. ¿Adolfo Suárez alentaría manifestaciones contra deportistas por cuestiones políticas? La respuesta es que no. Barbón quiere tensionar y generar crispación porque cree que, dividiendo a los asturianos, conseguirá más votos". Acusó además al presidente de "ondear la bandera de Palestina por motivos políticos". Barbón, que hoy pasará la mañana en Nava con motivo del Día de Asturias, pidió que, "igual que Asturias se rebeló contra la invasión de Rusia, tenemos que hacerlo también con lo que hace Israel en Gaza. No podemos perder la humanidad".

Queipo, por su parte, volvió a criticar la ausencia del presidente en Covadonga : "No quiere acudir a celebrar el Día de la Santina y pretende que los demás no lo disfrutemos", destacó, en referencia a que la Televisión del Principado de Asturias (TPA), no retransmitirá la misa en directo, lo que también provocó enfado en las filas populares en un Día de Asturias al que se llega con tensión.