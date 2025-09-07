Barbón, sobre las quejas del Rector: "Le vi ofendido, pero no con el Gobierno"

Adrián Barbón pasó ayer de puntillas sobre las últimas manifestaciones de Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo, que durante el acto de arranque del curso académico del viernes reclamó al Gobierno regional un apoyo "claro, expreso y decidido", en el contexto del traslado de centros al campus de El Cristo (Oviedo) para dejar libre Llamaquique a la Justicia. "Es normal que haga referencia (el Rector) al campus de El Cristo. Es un proceso largo y complejo, porque gran parte de las propiedades (del antiguo hospital) son de la Tesorería General de la Seguridad Social", destacó Barbón ayer en Colunga, en una de sus visitas como antesala a la celebración del Día de Asturias, que tiene lugar mañana. El jefe del Ejecutivo asturiano incidió además su anuncio de la celebración de una reunión en la que participará la Seguridad Social, con el objetivo de agilizar todo el proceso administrativo, que en los últimos meses ha provocado tensiones entre la Universidad, el sector judicial y también el empresariado.

Adrián Barbón, Gimena Llamedo y Alejandro Vega, ayer, en Villaviciosa.

Para Barbón, en cambio, lo más "interesante" del discurso de Villaverde no fue lo que tuvo que ver con los traslados de las sedes, sino con la futura llegada de las universidades privadas, la Nebrija en Avilés y la Europea en Gijón. El Presidente dijo que vio al Rector "ofendido, pero no con nosotros, sino con otros agentes económicos e institucionales, que para defender la llegada de las universidades privadas lo fundamentan atacado a la pública". "Entiendo el malestar, soy alumno de la Universidad de Oviedo", añadió.

El Presidente también destacó la gratuidad en Asturias de la primera matrícula y de las posteriores, cumpliendo una serie de requisitos. "Es una cuestión de equidad, por eso quiero que se aprueban los presupuestos. En Asturias, un niño o niña que nazca hoy, podrá estudiar de manera gratuita desde los 0 años hasta que acaba la Universidad", destacó. Barbón enmarcó también la crítica del Rector a la "falta de respeto institucional, y yo creo que es muy importante, ahora que celebramos el Día de Asturias". El Presidente, en ese sentido, insistió en que lo importante es "no levantar muros y respetarnos, para no convertir el Día de Asturias en algo de confrontación".

El jefe del Ejecutivo no acudirá mañana a Covadonga para asistir a la tradicional misa por la Santina por segundo año consecutivo, por las diferencias con Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo.

Intensa actividad

Barbón tuvo ayer una intensa jornada en el marco de la celebración previa al Día de Asturias. Por la mañana estuvo en Colunga, en el Museo Jurásico de Asturias (MUJA), acompañado por Pablo León, director general de Patrimonio. "Este año hay actividades en los seis concejos que componen la comarca de la sidra, lo que es una forma de reconocer la declaración de la Unesco. Ayer (por el viernes) fue Sariego y hoy (por ayer) tocó Colunga y Villaviciosa, con varios conciertos y actividades, además de un espectáculo de drones", explicó el jefe del Ejecutivo en Colunga.

En Villaviciosa, acompañado de Gimena Llamedo, vicepresidenta, y de Alejandro Vega, alcalde de la localidad, Barbón estuvo en varios sitios de interés, entre ellos un mercadillo. También disfrutó del festival de gaitas. "Siempre es un placer estar en Villaviciosa, quien viene aquí se enamora, por la actividad social y económica. Se nota el liderazgo del ayuntamiento, no hay más que ver los datos de empleo y población. Aquí hay un proyecto estratégico", destacó Barbón.

El Presidente autonómico estará hoy en Cabranes por la mañana, continuando con los actos previos, acompañado por Marcelino Marcos, consejero de Medio Rural. Por la tarde irá a Bimenes, en este caso junto a Vanessa Gutiérrez, consejera de Cultura.