BBVA mantendrá oficinas en al menos nueve concejos rurales de Asturias si compra Sabadell

La pretendida adquisición del Banco Sabadell por BBVA tiene un fuerte impacto en Asturias por la fuerte presencia de las dos entidades bancarias en la región. Consciente de ello, el presidente del BBVA, Carlos Torres, destacó el viernes, tras el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a la oferta pública de adquisición (opa), que se mantendrá "el firme compromiso con los territorios donde opera Banco Sabadell, como Cataluña, Comunidad Valencia y Asturias". Más allá de las promesas del presidente, BBVA tendrá que cumplir una serie de compromisos que ha acordado con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a los que ha quedado sujeta la autorización de la fusión de las dos entidades. Entre esos compromisos destaca el mantenimiento de oficinas bancarias en, al menos, nueve concejos rurales de Asturias.

La adquisición de Sabadell por parte de BBVA daría como resultado el mayor grupo bancario de Asturias por número de oficinas. Según datos del Banco de España, BBVA y Banco Sabadell cuentan con un total de 112 oficinas operativas en Asturias, de las que 45 pertenecen a la red de BBVA y 67 a a la marca Sabadell Herrero, con la que opera la entidad catalana en Asturias desde que en 2000 adquirió a La Caixa el Banco Herrero.

De producirse la fusión, la entidad resultante contaría, por ejemplo, con 23 oficinas en Gijón y 22 en Oviedo, con duplicidades en muchos barrios de estas ciudades que podrían conducir a cierres de sucursales como se han producido en otras operaciones de concentración. No obstante, BBVA se ha comprometido ante la CNMC a no cerrar oficinas de Sabadell o BBVA cuando no haya otra oficina de estas entidades a una distancia inferior a 300 metros, un compromiso que se extenderá durante los tres años siguientes a la toma de control.

En muchos municipios de España, las redes de BBVA y Sabadell garantizan que siga la atención bancaria física o que haya una mínima competencia en el sector. BBVA también se ha comprometido ante la CNMC a no abandonar (ni sustituir la sucursal por un agente autorizado, una oficina móvil o un cajero automático) ninguno de los municipios en los que esté presente BBVA o Sabadell y no haya oficinas de otras entidades o sólo haya un competidor. En estos casos están los concejos asturianos de Soto del Barco y Piloña.

Menos de 5.000 habitantes

Además, BBVA tampoco cerrará oficinas de su actual red y de la del Sabadell en los municipios de menos de 5.000 habitantes en los que al menos una de las partes esté presente. En el caso de Asturias son los concejos de Allande, Boal, Colunga, Cudillero (en el que tienen presencia con sucursal tanto BBVA como Sabadell), Salas, Soto del Barco de nuevo, Tapia de Casariego y Vegadeo.

Estos compromisos de permanencia en nueve concejos asturianos para garantizar la atención física, una mínima competencia y el servicio en municipios de menos de 5.000 habitantes que ya cuentan con sucursales también expirarán al cumplirse tres años desde la posible toma del control de Banco Sabadell por BBVA.