Se reactiva el fuego es Asturias: los bomberos luchan desde el sábado contra un incendio de grandes dimensiones en Llananzanes (Aller)

Los Bomberos del SEPA y la brigada de refuerzo de Tineo luchan desde la tarde de este sábado contra un gran incendio situado en Llananzanes, por encima de Casomesa, en el concejo de Aller. Las llamas, en un perímetro de gran extensión, y con varios focos, se sitúan en un cordal, lo que dificulta la extinción.

El fuego se inició en torno a las tres de la tarde de este sábado. Acudieron inicialmente los Bomberos del SEPA con base en Mieres.

La Brif de Tineo fue movilizada a las once y cuarto de la mañana de este domingo para atacar las llamas en esta zona de difícil acceso.

El fuego afecta a una extensión de matorral y monte bajo.

Por otro lado, las Brif luchan también contra el incendio reactivado este sábado en la localidad de Casaio, en Carballeda de Valdeorras, en Orense.