El brindis de la Comarca de la Sidra por el Día de Asturias: "Es un momento único para mostrar nuestra gastronomía y cultura"

La Comarca de la Sidra es el escenario elegido por el Principado para los actos festivos del Día de Asturias de un año muy especial para la bebida tradicional de la región, cuya milenaria cultura fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco a finales de 2024 y es objeto de un plan integral de promoción y difusión por parte del Gobierno regional. Villaviciosa, Nava, Colunga, Sariego, Cabranes y Bimenes acogen desde el viernes y hasta el lunes un amplio programa de actividades en el que también tienen cabida diversas iniciativas centradas en dar a conocer los grandes alicientes turísticos del territorio.

Los alcaldes de los concejos que forman parte de este ente supramunicipal constituido en 1999, como heredero de la antigua Mancomunidad Centro-oriental de Asturias (Mancosi), entienden que la elección de la comarca para la fiesta autonómica supone un "reconocimiento" al trabajo desarrollado en defensa de la manzana y la sidra, un "gran escaparate turístico" y un refrendo a una veterana mancomunidad cuyo funcionamiento ha sido puesto de ejemplo en numerosas ocasiones y permite prestar a los ciudadanos servicios a los que no podría llegar en solitario un pequeño concejo rural.

"Siendo Villaviciosa la capital manzanera de España, nos enorgullece especialmente acoger de nuevo los actos del Día de Asturias en este año tan especial de celebración del reconocimiento de la Unesco a la cultura sidrera, donde hemos tenido una papel esencial", subraya el alcalde maliayés, Alejandro Vega (PSOE). Además, el regidor también destaca que los actos de la celebración autonómica "sirven de preludio a nuestras fiestas del Portal, tan ligadas a la cultura sidrera, y al Festival de la Manzana, que celebraremos del 10 al 13 de octubre".

En la misma línea, el regidor de Cabranes, Gerardo Fabián (PSOE), subraya que, para un municipio como el suyo, supone "una oportunidad única" pertenecer a la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra "en el mejor momento para el sector" de la más asturiana de las bebidas.

Además, considera "un honor" albergar los actos del Día de Asturias para "mostrar nuestra gastronomía y nuestra cultura a toda la comunidad".

Desde Nava, Juan Cañal, también del PSOE, juzga "un acierto" la designación de la Comarca de la Sidra para celebrar la fiesta autonómica: "Son guiños muy importantes para nosotros, que agradecemos y que son la consecuencia de la declaración de la cultura sidrera como Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco". "Este 8 de septiembre celebraremos con orgullo el Día de Asturias en la villa y capital mundial de la Sidra", concluye el regidor de Nava, concejo que concentra el grueso de la programación de la jornada de hoy, tras un fin de semana de intensa actividad en el resto de municipios que constituyen la mancomunidad.

La visión desde Sariego también es sumamente positiva. El alcalde, el independiente Saúl Bastián Montequín, subraya que "para nosotros, acoger estas celebraciones es algo muy especial por tratarse del gran año de la sidra". "Es un inmejorable escaparate para el concejo y para el resto de la comarca, ya que permite mostrar nuestras costumbres y tradiciones", añade Bastián, que ve en la designación de la mancomunidad sidrera para acoger la parte lúdica de la fiesta autonómica "un reconocimiento a la unión de pequeños concejos para dar un buen servicio a los vecinos". Y es que, a su juicio, el funcionamiento del ente supramunicipal que comparte con los cinco concejos "hermanos" es "ejemplar".

El regidor de Colunga, José Ángel Toyos (Foro), también se muestra "encantado" con este reconocimiento a la Comarca de la Sidra tras la distinción de la Unesco. "Estamos encantados de que se nos haya elegido", indicó el regidor colungués. El de Bimenes, el asturianista Aitor García Corte, declinó hacer declaraciones a este periódico.

Además de su larga tradición en el cultivo de la manzana y la producción de su mosto fermentado, los concejos de la comarca han desarrollado un gran número de iniciativas ligadas al sector, que han contribuido decisivamente a la difusión y el conocimiento de la cultura que ha sido distinguida por la Unesco. Así, por ejemplo, con el impulso de Sergio Álvarez Requejo, director de la Estación Pomológica, Villaviciosa puso en marcha en 1960 el Festival de la Manzana como fórmula de promoción de la fruta y la bebida más emblemática de Asturias. La capital maliayesa también alberga la sede del consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias y es un referente de la elaboración de sidra casera como sede del concurso final para seleccionar la mejor producción de la región de cada año.

Por su lado, Nava celebra desde 1969 el Festival de la Sidra, en cuyo programa se incluye el certamen para designar los mejores caldos del año en sus diferentes modalidades, así como el concurso de escanciadores más prestigioso de la región. Además, en 1996, coincidiendo con la entrega del premio al "Pueblo ejemplar de Asturias" a su comunidad vecinal, Nava abrió las puertas del Museo de la Sidra, equipamiento clave para comprender la relevancia de esta bebida en la cultura y la idiosincrasia asturianas. Otra de las grandes aportaciones del concejo son las Jornadas Gastronómicas de Platos a la Sidra, que ya han alcanzado las 36 ediciones.

Sariego, por su parte, fue pionero en la organización de los concursos de sidra casera que hoy están tan en boga. Fue a principios de los años noventa del pasado siglo, gracias a un grupo de amigos capitaneado por Ángel Samalea.