La brutal cifra del AVE asturiano durante el verano (tantos viajeros como una ciudad de Asturias)

La alta velocidad ferroviaria se acerca a los dos años de existencia en Asturias con cifras de récord. El AVE ha tocado techo este verano —durante los meses de julio y agosto— en la región al registrar 220.000 viajeros, una cifra similar al número de habitantes de Oviedo.

Este balance incluye las diferentes modalidades de viaje que ofrece la región: el tren AVE convencional, el Avlo (AVE de bajo coste) y el Alvia, que ya prestaban servicio entre el Principado y la meseta antes de la puesta en marcha de los túneles que atraviesan la Cordillera Cantábrica. El dato supone un 9 % más de usuarios respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se superaron ligeramente los 200.000 pasajeros. Los convoyes han circulado prácticamente llenos durante todo este período.

El verano actual ha sido el primero con la oferta ferroviaria completa, ya que el Avlo comenzó a funcionar el curso pasado, pero solo a finales de julio. En cualquier caso, incluso de haber operado los dos meses enteros en 2023, la ocupación registrada este año habría sido superior. Lo dice la elevada tasa de ocupación, que supera de media el 90 % en todas las frecuencias, consolida el corredor asturiano de alta velocidad, según apuntan fuentes ferroviarias.

Los buenos datos de este verano, además, se han conseguido en un momento delicado, marcado por diversas obras en el trazado que complicaron los viajes. Desde junio, el tiempo de trayecto se ha incrementado en doce minutos debido a los trabajos de duplicación de vía entre León y Palencia. A esto se sumaron otras actuaciones que llegaron a alargar el trayecto Oviedo–Madrid hasta las cuatro horas.

En la actualidad, y hasta el 27 de octubre, el viaje entre la capital de Asturias y la de España en AVE convencional se sitúa en torno a las tres horas y veinte minutos, frente a las poco más de tres horas que se consideran el tiempo habitual. Con este panorama de alta demanda, Asturias afronta un otoño clave en lo relativo a su conexión ferroviaria, con la aspiración de lograr más frecuencias. La decisión depende de Renfe y, en última instancia, del Ministerio de Transportes, encabezado por Óscar Puente.

El principal obstáculo para ampliar las circulaciones en el corredor de AVE, y especialmente en el caso asturiano, es la falta de trenes disponibles que refuercen la flota. Actualmente, Asturias cuenta con seis trenes diarios por sentido entre semana hacia Madrid: dos AVE convencionales, un Avlo y tres Alvia.

La posibilidad de aumentar estas frecuencias pasa por incorporar los trenes modelo 107 a la flota asturiana, que todavía no están en servicio. El plan del Ministerio contempla emplear este modelo, muy similar al AVE convencional, en aquellos corredores donde la demanda es más alta, como ocurre en Asturias. La Variante de Pajares, inaugurada a finales de 2023 tras más de 18 años de obras, ha supuesto una inversión superior a los 4.000 millones de euros.

La infraestructura, considerada una de las más complejas de la red ferroviaria española por sus túneles y viaductos, ha reducido los tiempos de viaje entre Asturias y la meseta en más de una hora, lo que explica el fuerte incremento de la demanda. El otro gran objetivo del corredor asturiano es descender la barrera de las tres horas, bajando más los tiempos entre Asturias y Madrid.

Un mes clave

Septiembre se perfila como un mes trascendental para el corredor asturiano de alta velocidad, pues está previsto que durante las próximas semanas se haga pública la segunda fase de liberalización del transporte ferroviario, paso previa apertura a nuevos operadores. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, señaló en junio que "como muy tarde en septiembre" se contará con la oferta definitiva de capacidad para estos corredores, lo que permitirá a empresas como Iryo, Ouigo, Alsa y otros competir con Renfe mediante acuerdos marco a largo plazo.

Esta fase, que forma parte de un largo proceso, va con retraso por parte del Gobierno central, ya que estaba previsto que se anunciase durante el primer trimestre de 2025, lo que no ha sucedido. En estos momentos, Renfe, compañía pública, tiene en la práctica un monopolio en el Norte de España, ya que en el resto de corredores sí que hay compañías privadas.

El proceso es a años vista y, aunque se inicie la segunda fase este mes, aún faltan muchas piezas por juntar para ver trenes privados de pasajeros atravesando la Variante de Pajares. Las compañías no disponen de trenes de ancho variable, como los AVE de Asturias, por lo que tendrían que rejuvenecer su flota en el caso de querer competir con Renfe el Norte.