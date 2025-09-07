El Carbayu echa raíces: Langreo inicia hoy unos emblemáticos festejos

Es hoy. Las Fiestas de El Carbayu, para alegría de Langreo, comienzan ya. La visita al pueblo de Pampiedra inaugurará las celebraciones, que tendrán hoy el barrenazu y la primera verbena como platos fuertes. El día grande, no obstante, será mañana, aunque el mejor ambiente festivo se respira en el concejo desde ya.

La visita al pueblo de Pampiedra y la tradicional ofrenda floral a los Canteros será hoy, a las 12.00 horas, con música de gaita y tambor. Una hora más tarde, el barrenazu, en presencia de las autoridades, marcará el inicio oficial de las fiestas.

La tarde estará dedicada a los más pequeños. A las 19.30 horas, Xaleinos Events organizará juegos y una "holly party" para la que será aconsejable llevar una muda de recambio. A las 20.30 horas subirá al escenario la escuela "Bailamos?". La verbena abrirá a las 22.30 horas con DJ Vas Bailar y continuará, a medianoche, con la orquesta Cuarta Calle.

Mañana será el día grande de El Carbayu. A las 11.30 horas tendrá lugar la diana floreada y la bendición del ramu, con la participación del Grupo Reija. Después, Juan Fombella Villaverde, de Cerámica del Nalón, leerá el pregón. Seguirá el acto de nombramiento de Ramón Secades como Langreano de Honor, reconocimiento a su trayectoria en el fútbol formativo y, en especial, en el San Esteban de Ciaño.

Ofrenda floral en Pampiedra, el año pasado. Al lado, la orquesta Cuarta Calle, que actúa hoy.

La misa solemne comenzará a las 13.00 horas, con los cantos de la Agrupación Coral "El Carmen" José León Delestal. Luego, la procesión de la virgen recorrerá las calles acompañada por la Banda de Música de Langreo, la Banda de Gaites Conceyu Llangreo y el Grupo Reija.

La comida de campu arrancará a las 15.00 horas, animada por la Charanga Picante, de Gijón. El Menú Especial cuenta con unas 240 reservas. Más de 200 personas han confirmado también su presencia en la zona junto a la ermita, con mesas y sillas para disfrutar en compañía.

La tarde seguirá con el Grupo Reija (16.00 horas) y Mina Longo (17.00 horas). A las 18.30 horas se celebrará la puya’ ramu. Quince minutos después comenzará el Bingu Llocu, con premios para los más afortunados. El cierre musical lo pondrá Trío Nostalgias a las 20.00 horas. Por la noche volverán a actuar DJ Vas Bailar y, a medianoche, Dani Parrondo, con su macrodiscoteca.

Para acudir a las fiestas, hay servicio de transporte: tanto hoy como mañana, en horario de noche, desde las 22.00 horas. Además, mañana, en horario diurno, desde las 10.00 y hasta las 22.00. Las salidas serán desde La Felguera, en las paradas de autobuses; Sama, donde la Plaza de La Salve; y Ciañu, en la Torre de La Quintana.

Las celebraciones de El Carbayu de Langreo están declaradas Fiesta de Interés Turístico Regional y se encuentran organizadas por la Sociedad de Festejos y Cultura Nuestra Señora de El Carbayu en colaboración con el Ayuntamiento de Langreo.