El Carbayu echa raíces: Langreo inicia hoy unos emblemáticos festejos
El Carbayu se llenará para vivir el comienzo de las celebraciones, que subirán el telón con la tradicional visita a Pampiedra y la ofrenda a sus canteros
A.A.
Es hoy. Las Fiestas de El Carbayu, para alegría de Langreo, comienzan ya. La visita al pueblo de Pampiedra inaugurará las celebraciones, que tendrán hoy el barrenazu y la primera verbena como platos fuertes. El día grande, no obstante, será mañana, aunque el mejor ambiente festivo se respira en el concejo desde ya.
La visita al pueblo de Pampiedra y la tradicional ofrenda floral a los Canteros será hoy, a las 12.00 horas, con música de gaita y tambor. Una hora más tarde, el barrenazu, en presencia de las autoridades, marcará el inicio oficial de las fiestas.
La tarde estará dedicada a los más pequeños. A las 19.30 horas, Xaleinos Events organizará juegos y una "holly party" para la que será aconsejable llevar una muda de recambio. A las 20.30 horas subirá al escenario la escuela "Bailamos?". La verbena abrirá a las 22.30 horas con DJ Vas Bailar y continuará, a medianoche, con la orquesta Cuarta Calle.
Mañana será el día grande de El Carbayu. A las 11.30 horas tendrá lugar la diana floreada y la bendición del ramu, con la participación del Grupo Reija. Después, Juan Fombella Villaverde, de Cerámica del Nalón, leerá el pregón. Seguirá el acto de nombramiento de Ramón Secades como Langreano de Honor, reconocimiento a su trayectoria en el fútbol formativo y, en especial, en el San Esteban de Ciaño.
La misa solemne comenzará a las 13.00 horas, con los cantos de la Agrupación Coral "El Carmen" José León Delestal. Luego, la procesión de la virgen recorrerá las calles acompañada por la Banda de Música de Langreo, la Banda de Gaites Conceyu Llangreo y el Grupo Reija.
La comida de campu arrancará a las 15.00 horas, animada por la Charanga Picante, de Gijón. El Menú Especial cuenta con unas 240 reservas. Más de 200 personas han confirmado también su presencia en la zona junto a la ermita, con mesas y sillas para disfrutar en compañía.
La tarde seguirá con el Grupo Reija (16.00 horas) y Mina Longo (17.00 horas). A las 18.30 horas se celebrará la puya’ ramu. Quince minutos después comenzará el Bingu Llocu, con premios para los más afortunados. El cierre musical lo pondrá Trío Nostalgias a las 20.00 horas. Por la noche volverán a actuar DJ Vas Bailar y, a medianoche, Dani Parrondo, con su macrodiscoteca.
Para acudir a las fiestas, hay servicio de transporte: tanto hoy como mañana, en horario de noche, desde las 22.00 horas. Además, mañana, en horario diurno, desde las 10.00 y hasta las 22.00. Las salidas serán desde La Felguera, en las paradas de autobuses; Sama, donde la Plaza de La Salve; y Ciañu, en la Torre de La Quintana.
Las celebraciones de El Carbayu de Langreo están declaradas Fiesta de Interés Turístico Regional y se encuentran organizadas por la Sociedad de Festejos y Cultura Nuestra Señora de El Carbayu en colaboración con el Ayuntamiento de Langreo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El mensaje de Sanz Montes a los 52 curas que cambian de parroquia en Asturias: 'Los sacerdotes no son turistas, buscan el querer de Dios
- Aprobada la quita de deuda desigual: esto es lo que recibirá Asturias por cada habitante (que es la mitad de lo que percibirán los catalanes)
- La familia De La Cera, fundadora de la compañía de limpieza Lacera, premiada por la empresa familiar de Asturias
- ¿Cómo ven los visitantes Asturias y qué nota le ponen? Muchos halagos, pero también alguna crítica
- Los descuentos del peaje del Huerna fracasan y la mayoría de asturianos sigue pagando 15,60 euros: los datos que lo demuestran
- Las regiones del PP se plantan y solo Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña aceptan la quita
- Estos son los planes de Indra para su fábrica de vehículos blindados: 43 millones de euros, una pista de pruebas, oficinas...
- Temor a un boicot propalestino de las etapas asturianas de la Vuelta (con una docena de protestas solo para hoy)