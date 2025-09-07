El cardenal Rouco arropa a Sanz Montes en la misa de Covadonga

Sorpresa y rápido cambio de planes para cerrar la Novena en honor de la Santina de Covadonga. Estaba previsto que la última misa del novenario, este domingo, corriera a cargo del abad de santuario, David Cueto. Pero la presencia del Cardenal Arzobispo emérito de Madrid, monseñor Antonio María Rouco Varela, llevó a la Iglesia asturiana a reordenar el programa.

El propio Rouco Varela se encargó de presidir esta última misa, concelebrada por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. Ambos, acompañados de otros sacerdotes, participaron en la procesión posterior y el rezo del santo rosario por el exterior de la basílica, junto a una alta presencia de fieles. El cardenal Rouco, conocido por representar el ala más conservadora de la Iglesia en España, ha querido quedarse para acompañar este lunes a Sanz Montes en la misa del Día de Asturias.

La ceremonia religiosa está en el punto de mira por la ausencia, por segundo año consecutivo, del gobierno del Principado (PSOE e IU), en desacuerdo con las opiniones del prelado. Sí que asistirán el presidente de la Junta, Juan Cofiño, y también el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, además de dirigentes de los partidos de la derecha. La misa se podrá seguir en director en la web de LA NUEVA ESPAÑA.