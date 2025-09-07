Desvelado el misterio de las maletas de Soto del Barco: la Guardia Civil localiza al joven desaparecido cuando iba a recuperarlas

Una patrulla de la Guardia Civil de Piedras Blancas dio en la noche de este sábado con el joven desaparecido que se había dejado las maletas en la quintana de una casa deshabitada de Soto del Barco, a poca distancia del cuartel de la Benemérita. El joven se disponía a recuperar sus valijas cuando fue encontrado por los agentes. Avisaron a la madre del joven y ésta se reencontró con su hijo. Ella ya se había hecho cargo de las maletas unas horas antes.

La madre había denunciado la desaparecición del joven ese mismo día. Al parecer se le había perdido la pista en Avilés.

Tras haber recibido el aviso de un vecino de Soto del Barco de que había encontrado en la vía pública de esa localidad unas maletas olvidadas o abandonadas, la patrulla consiguió comunicarse con la madre del desaparecido, que acababa de llegar al Aeropuerto de Asturias y se hizo cargo de las mismas.

Posteriormente, la patrulla de la Guardia Civil de Piedras Blancas que realizaba una búsqueda por la localidad de Soto del Barco, localizó al hombre, que había vuelto a la localidad a recoger sus maletas. Se informó a la madre , que se desplazó al lugar para reencontrarse con su hijo, que estaba en perfecto estado.