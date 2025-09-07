Desvelado el misterio de las maletas de Soto del Barco: la Guardia Civil localiza al joven desaparecido cuando iba a recuperarlas
La madre del muchacho acudió a la localidad para reencontrarse con su hijo
Una patrulla de la Guardia Civil de Piedras Blancas dio en la noche de este sábado con el joven desaparecido que se había dejado las maletas en la quintana de una casa deshabitada de Soto del Barco, a poca distancia del cuartel de la Benemérita. El joven se disponía a recuperar sus valijas cuando fue encontrado por los agentes. Avisaron a la madre del joven y ésta se reencontró con su hijo. Ella ya se había hecho cargo de las maletas unas horas antes.
La madre había denunciado la desaparecición del joven ese mismo día. Al parecer se le había perdido la pista en Avilés.
Tras haber recibido el aviso de un vecino de Soto del Barco de que había encontrado en la vía pública de esa localidad unas maletas olvidadas o abandonadas, la patrulla consiguió comunicarse con la madre del desaparecido, que acababa de llegar al Aeropuerto de Asturias y se hizo cargo de las mismas.
Posteriormente, la patrulla de la Guardia Civil de Piedras Blancas que realizaba una búsqueda por la localidad de Soto del Barco, localizó al hombre, que había vuelto a la localidad a recoger sus maletas. Se informó a la madre , que se desplazó al lugar para reencontrarse con su hijo, que estaba en perfecto estado.
- El mensaje de Sanz Montes a los 52 curas que cambian de parroquia en Asturias: 'Los sacerdotes no son turistas, buscan el querer de Dios
- La familia De La Cera, fundadora de la compañía de limpieza Lacera, premiada por la empresa familiar de Asturias
- El calor estival resiste en Asturias (por poco tiempo): esta es la previsión para el puente
- Los descuentos del peaje del Huerna fracasan y la mayoría de asturianos sigue pagando 15,60 euros: los datos que lo demuestran
- Las regiones del PP se plantan y solo Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña aceptan la quita
- Estos son los planes de Indra para su fábrica de vehículos blindados: 43 millones de euros, una pista de pruebas, oficinas...
- La vivienda se pone por las nubes en Asturias: es la mayor subida de precios en 18 años
- Temor a un boicot propalestino de las etapas asturianas de la Vuelta (con una docena de protestas solo para hoy)