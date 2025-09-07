Los afortunados del Gran Sorteo del Verano de LA NUEVA ESPAÑA ya tienen su premio en las manos. María Dolores García Sánchez, de Oviedo, ya se ha pasado por la redacción central de LA NUEVA ESPAÑA para recoger la séptima bicicleta eléctrica MMR E-WOKI 29 Cinnamon Black del concurso de manos de la responsable comercial del periódico, Luisa López. Y lo mismo hizo Manuel Muñiz Pulgar, de la parroquia ovetense de Lloriana, que logró el séptimo viaje de ida y vuelta para dos personas a las islas Canarias con la aerolínea Binter. Contó emocionado que siempre se hace con el periódico en la localidad de San Claudio o en Bañugues (Gonzón), donde pasa buena parte del verano. Recibió también su premio con una amplia sonrisa.

"El Gran Sorteo del Verano" de LA NUEVA ESPAÑA se prepara para el segundo Nissan Juke

Hoy, el concurso inicia su recta final con otro gran paso. El periódico del día reparte la página-cartilla para el sorteo del segundo Nissan Juke 5p 1.0 DIG-T 83Kw (114CV) en color amarillo. Hasta ahora, "El Gran Sorteo del Verano" ha premiado a lectores con siete bicicletas eléctricas MMR, siete viajes de ida y vuelta a Canarias y uno de los dos coches Nissan Juke. Un aluvión de regalos para reconocer la fidelidad de los miles de asturianos que cada día se hacen con el periódico para seguir la información local, regional, nacional e internacional.

¿Cómo participar?

Entrar en el sorteo de un vehículo tan increíble como el Nissan Juke nunca fue tan fácil. Este domingo, todas las ediciones de LA NUEVA ESPAÑA reparten la página-cartilla, que los interesados tendrán que rellenar con sus datos y entregar a su kiosco de confianza. También lo pueden enviar por correo postal a la redacción central de LA NUEVA ESPAÑA (calle Leopoldo Calvo Sotelo, 7, Oviedo) o meterlo en la urna de manera presencial en esa misma sede antes del jueves 18 de septiembre a las 20.00 horas. La cartilla de este domingo tendrá diez casillas, donde los participantes tendrán que pegar los cupones que se publican de lunes a viernes, también en todas las ediciones del periódico. No existe límite de cartillas por persona.

El viernes 19 de septiembre se realizará el sorteo ante notario y el sábado 20 de septiembre se publicará el nombre del afortunado que se lleve el último Nissan Juke de "El Gran Sorteo del Verano" de este año. LA NUEVA ESPAÑA sigue repartiendo suerte.