Juan Luis González, coronel: "Oponerse ahora al desarrollo de la defensa es irresponsable"

El coronel Juan Luis González Martín (Zamora, 1966) pondrá fin a seis años como delegado de Defensa en Asturias el 11 de septiembre, cuando será sustituido por el también coronel Jesús Moreno. Llegó dispuesto a abrir la Delegación a los asturianos y alcanzó logros impensables entonces, como la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Oviedo y en Gijón y una jura de bandera en Covadonga. El coronel, que pasa a la Reserva, cree que la industria de defensa atraería numerosos puestos y renovaría el tejido productivo asturiano.

¿Ha conectado con la sociedad asturiana en estos seis años?

Ha sido una etapa fantástica, el mejor broche final como militar en activo, sin duda por esa conexión con todo el espectro de la sociedad del Principado, tanto a nivel institucional como social o empresarial. Por ese empeño de abrir la institución a todo el espectro social, hemos acuñado el término "Delegación Abierta" que hemos aplicado desde el principio y que creo que se ha llevado a buen término. Se trata de acercar las Fuerzas Armadas al ciudadano e intentar transmitir una mayor conciencia de la importancia de la seguridad y defensa en la sociedad actual, muchas veces llena de prejuicios anacrónicos. Tengo que decir que he contado con un equipo magnífico y bien engrasado sin el cual, nunca podríamos haber alcanzado el nivel de actividad y de ejecución actual. Por suerte la mayor parte de ellos seguirán en la Delegación. La colaboración habitual y sincronizada entre el Regimiento "Príncipe" y la Delegación también ha sido crucial.

¿Cuáles han sido los hitos?

La alineación de los astros junto con la labor de todas las Autoridades regionales y locales, hicieron posible un Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS 24) reconocido por todos como uno de los más populares y exitosos de los últimos años. En el mismo sentido se llevó a cabo la firma del Convenio de la Vega, ejemplo de colaboración entre administraciones, o la cesión de la Carretera de Cabo Noval al concejo de Siero. Hemos alcanzado una mayor conexión con los centros educativos públicos, donde hemos llevado numerosas actividades como izados de bandera, charlas y exposiciones, no sin algunas dificultades, a día de hoy incomprensibles. Se ha alcanzado también el nivel EFQM 400+ en calidad del servicio, siendo uno de los más altos en la Administración en Asturias. Teniendo en cuenta la prometedora actividad de la industria de defensa en Asturias a la que hemos apoyado en todo momento, se ha dimensionado nuestra área de Inspección Industrial acorde con la futura carga de trabajo. En general, en el aspecto histórico-cultural y de difusión de cultura de seguridad y defensa se ha alcanzado un nivel muy elevado con presencia en las salas más importantes del Principado. Hemos procurado estar en la mayor parte de las poblaciones del Principado no solamente los grandes núcleos que quizá sea los más sencillo y rentable, sino también en el mundo rural.

¿Qué ha supuesto la gestión del espacio de la Vega para ustedes? ¿Le gustaría haber visto más avances ?

La Vega genera mucha actividad y quebraderos de cabeza en esta casa, pero también ha supuesto un plus de visibilidad para el Ministerio de Defensa y la propia Delegación desde donde se ha facilitado y favorecido actividades culturales y eventos de todo tipo, y así lo seguiremos haciendo hasta que la propiedad se transfiera.

"El servicio militar obligatorio exigiría un elevado consenso político y social"

¿Continúan siendo las fuerzas armadas una buena salida laboral para los jóvenes?

Sí, por supuesto. El nivel de reclutamiento ha descendido, pero en Asturias ese descenso ha sido mínimo. Las Fuerzas Armadas proporcionan, dentro de su ámbito, múltiples y variadas carreras profesionales en nuestro país o incluso en el extranjero, pero lógicamente es un trabajo que requiere un nivel vocacional. Este aspecto debería estar presente con carácter fijo en los programas de orientación laboral en los centros educativos como una salida profesional más.

¿Qué medidas de mejora se han aplicado en la Delegación?

Cada Delegado aporta su granito de arena y su forma de ver el cargo y eso siempre enriquece la institución. No se puede hablar de mejoras, sino quizá de diferentes orientaciones acordes a las circunstancias. En mi caso, nos hemos centrado mucho en el aspecto aperturista hacia la sociedad, la adaptación de la plantilla a los nuevos retos como el incremento de actividad en la Industria de Defensa, así como la promoción cultural dentro y fuera del edificio, que ya contaba en su interior con verdaderas joyas y patrimonio acumulado y gestionado por mis antecesores, mucho con origen en las Fábricas de Armas.

¿A qué cree que se debe este creciente interés de la ciudadanía por participar en las juras de bandera?

El asturiano tiene un elevado sentimiento patriótico, quizá por haber sido Asturias el origen de la nación española tal como hoy la conocemos. Por eso la Jura de Covadonga (1 de octubre de 2022) tenía una gran carga emocional y sentimental para los asturianos. Ha sido la más multitudinaria que se conoce. Las siguientes juras programadas se llevarán a cabo en Noreña y Salas.

¿Cree que el aumento del gasto en defensa de los países de la OTAN profundizará los beneficios d e esta industria para la región?

Sin duda. Asturias además tiene una gran tradición al respecto en lo que incluyo el sector del metal. La industria de Defensa tiene gran valor añadido, proporciona importantes retornos a la vida civil y empleo de calidad, cosa que el turismo no puede igualar, por poner un ejemplo. Siempre he afirmado que es una gran oportunidad para reindustrializar la región dada la situación geopolítica o la inestabilidad comercial actual, teniendo en cuenta además las turbulencias de otros sectores con gran presencia en Asturias. Eso sí, vivimos un momento álgido que durará como mínimo una década, y hay que estar a tiempo porque si no el pastel se lo llevará otro. Las últimas licitaciones y proyectos del Ministerio en relación con los vehículos blindados, así como el desembarco de Indra en Gijón, son una buena noticia, si las previsiones se cumplen y no surgen conflictos de intereses. La actuación del Gobierno del Principado a través de la Agencia Sekuens y la propia Consejería de Ciencia han sido determinantes. Por otra parte, aún nos encontramos posiciones anacrónicas fuera de lugar en contra de la investigación o de los desarrollos en materia de Defensa. Oponerse a estos planes de desarrollo, aparte de la pérdida de proyectos e inversiones que supone, resulta bastante irresponsable en la situación geoestratégica del momento.

Países como Alemania se plantean reintroducir el servicio militar obligatorio. ¿Cree que España debe adoptarlo?

No cabe duda que el Servicio Militar tuvo un papel muy enriquecedor para la sociedad en su momento y que podría ser extrapolable a la actualidad en algunos aspectos, máxime cuando países como Alemania o Francia lo quieren implementar, pero actualmente no se está planteando esta opción en España, que cuenta con un Ejército profesional con una gran capacidad operativa y un elevado nivel de adiestramiento. Eso no quiere decir que en un futuro se pueda considerar en función de los acontecimientos, pero a mi entender es un asunto que requeriría un elevado consenso político y social.

¿Qué le parece el papel de la UME en la ola de incendios?

La UME se ha consolidado como una magnífica herramienta para actuar de forma inmediata en caso de catástrofes de todo tipo en apoyo de las autoridades civiles, como nos ordena la Constitución. Después de bastantes años de experiencia, su sincronización e integración con los servicios de extinción locales es impecable y da lugar a una gran sinergia. No podemos olvidar a nuestros pilotos del Grupo 43 que, junto a brigadistas, bomberos y resto de componentes de las Fuerzas Armadas, son los héroes del momento, trabajando sin descanso en situaciones de gran riesgo más de 20 días. Cabe resaltar que los patrones de extinción y lucha contra los incendios son muy similares a las operaciones militares terrestres, por eso nos resulta tan fácil integrarnos y colaborar con eficacia en estas campañas. El Regimiento "Príncipe" participa de forma activa desde hace más de una década en la lucha contra los incendios en Galicia durante el verano.

¿Qué proyectos o asuntos por resolver le quedan hasta el final de su mandato? ¿Algún proyecto personal para el día después?

Pues quedan aún algunos temas pendientes que si no se consiguen cerrar antes del 11 de septiembre seguro que serán gestionados magníficamente por mi relevo, el coronel Moreno. Entre ellos está la posibilidad de que nuestros soldados veteranos puedan acceder a las convocatorias del Principado de Policías locales con plazas reservadas –como ya ocurre en otras comunidades autónomas– en Avilés y próximamente en Oviedo. Sería algo muy positivo para todos. Los Alcaldes lo saben y lo desean. En el ámbito cultural, seguimos apoyando esa gran obra musical que es "13 Reyes" por su gran trascendencia histórica, tanto para Asturias como para España. Se reestrenará el próximo día 27 de septiembre en el Jardín de los Reyes de la Catedral, que es su escenario definitivo. En cuanto a mi actividad profesional en la Reserva, no tengo aún nada previsto ni intención a priori de salir de Asturias que es donde resido desde hace muchos años, pero le aseguro que no me voy a aburrir. No cierro ninguna puerta, ni descarto alguna actividad de carácter altruista.