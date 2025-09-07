Queipo (PP) pide perdón "en nombre de miles de asturianos" al equipo israelí de La Vuelta y dice que Barbón alienta manifestaciones contra deportistas por "motivos políticos"

Álvaro Queipo, líder del PP en Asturias, pidió esta mañana disculpas, “en nombre de miles de asturianos”, al Israel-Premier Tech, el equipo ciclista israelí que participa en La Vuelta a España y cuya presencia está provocando protestas por el conflicto en Gaza.

Este fin de semana la ronda ciclista pasó por Asturias, con etapas en el Angliru y en La Farrapona, donde se concentraron numerosos manifestantes con banderas palestinas.

Adrián Barbón, presidente del Principado, respaldó las protestas y anuló la presencia institucional del Ejecutivo en la carrera. Queipo, líder de la oposición, defendió en cambio al equipo: “No es culpable del conflicto en esa zona, que todos condenamos y que debería resolver la comunidad internacional. Los deportistas no son responsables”, declaró en Puerto de Vega (Navia), durante las fiestas de Las Telayas.

“La Vuelta tiene una gran importancia en Asturias y estas protestas transmiten una imagen equivocada”, aseguró antes de criticar a Barbón, que apoyó las manifestaciones.

“Estamos viendo que Barbón se ha quitado la careta. Lleva años diciéndonos que es moderado y de centro, citando a grandes creadores de consenso como Adolfo Suárez. ¿Adolfo Suárez alentaría manifestaciones contra deportistas por cuestiones políticas? La respuesta es que no. Barbón quiere tensionar y generar crispación porque cree que, dividiendo a los asturianos, conseguirá más votos. Quiero pedir perdón otra vez y rechazo que se politice el deporte. Ya lo vimos en otras ocasiones, como en el Descenso Internacional del Sella, donde Barbón ondeó la bandera palestina. Pido disculpas también a los organizadores de la Vuelta Ciclista a España”, destacó.

Preguntado por las polémicas declaraciones de Miguel Tellado, secretario general del PP, que afirmó que “cavarán” la fosa del Gobierno, Queipo volvió a señalar a Barbón por generar tensión.

“Hay quien cava trincheras para dividir a los asturianos. En Asturias tenemos un presidente populista que divide, creando polémicas y trayendo conflictos artificiales. Lo vimos en los últimos meses, cuando exhibió la bandera palestina con fines políticos, y lo vemos ahora con La Vuelta. También cuando no quiere acudir a celebrar el Día de la Santina y pretende que los demás no lo disfrutemos. Todo obedece a la agenda de un presidente que quiere fraccionar y dividir”, concluyó.